Fue abatido alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y presunto sucesor de ‘Bendito Menor’

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, era señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Composición fotográfica X

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que alias Cholo murió durante una operación contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), estructura también conocida como Los Pachenca. José Luis Pérez Villanueva, identificado además como “Comando 25″, era señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable de las finanzas del grupo armado.

La operación se realizó en Magdalena por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Según el reporte divulgado por el mandatario en su cuenta de X, el procedimiento dejó siete integrantes de la organización muertos, tres capturados y la incautación de armamento de largo alcance.

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El resultado provocó una reacción de las Acsn, que decretaron un paro armado de 48 horas en el departamento. La amenaza afecta especialmente la Troncal del Caribe y la zona bananera, áreas donde el grupo tiene presencia y capacidad de intimidación sobre comunidades, transportadores y comerciantes.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad ante la amenaza de paro armado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Ante ese escenario, De la Espriella citó a un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, donde planea viajar después de liderar un consejo de ministros en la Casa de Nariño, en Bogotá. El objetivo será revisar la situación en el territorio y definir medidas para proteger a los habitantes frente a la amenaza anunciada por la organización.

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“Sigues tú, Pinocho”, escribió el presidente en un mensaje dirigido al máximo jefe de las Acsn. El mandatario afirmó que no permitirá que estructuras criminales impongan restricciones a la población mediante amenazas.

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