Colombia

Fue abatido alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y presunto sucesor de ‘Bendito Menor’

La muerte de José Luis Pérez Villanueva, señalado como segundo mando y financiero de las Acsn, dejó siete integrantes de la estructura fallecidos y tres capturados, además, abrió una alerta por un paro armado anunciado en Magdalena

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, era señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Composición fotográfica X
José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, era señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Composición fotográfica X
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que alias Cholo murió durante una operación contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), estructura también conocida como Los Pachenca. José Luis Pérez Villanueva, identificado además como “Comando 25″, era señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable de las finanzas del grupo armado.

La operación se realizó en Magdalena por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Según el reporte divulgado por el mandatario en su cuenta de X, el procedimiento dejó siete integrantes de la organización muertos, tres capturados y la incautación de armamento de largo alcance.

PUBLICIDAD

El resultado provocó una reacción de las Acsn, que decretaron un paro armado de 48 horas en el departamento. La amenaza afecta especialmente la Troncal del Caribe y la zona bananera, áreas donde el grupo tiene presencia y capacidad de intimidación sobre comunidades, transportadores y comerciantes.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad ante la amenaza de paro armado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad ante la amenaza de paro armado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Ante ese escenario, De la Espriella citó a un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, donde planea viajar después de liderar un consejo de ministros en la Casa de Nariño, en Bogotá. El objetivo será revisar la situación en el territorio y definir medidas para proteger a los habitantes frente a la amenaza anunciada por la organización.

PUBLICIDAD

“Sigues tú, Pinocho”, escribió el presidente en un mensaje dirigido al máximo jefe de las Acsn. El mandatario afirmó que no permitirá que estructuras criminales impongan restricciones a la población mediante amenazas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alias CholoLos PachencasAutodefensas Conquistadores de la Sierra NevadaMagdalenaSanta MartaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicio Social Obligatorio 2026: abren inscripciones del 23 al 30 de septiembre para 717 plazas en salud a nivel nacional

El sorteo para distribuir los cupos se efectuará el 15 de octubre de 2026, después de que las autoridades territoriales revisen los registros y confirmen que los profesionales cumplen los requisitos exigidos

Servicio Social Obligatorio 2026: abren inscripciones del 23 al 30 de septiembre para 717 plazas en salud a nivel nacional

Autoridades decomisaron 885 suplementos dietarios que se comercializaban en Bogotá sin registro sanitario

La Policía continúa adelantando intervenciones para evitar que los comercios sigan funcionando y afecten a los clientes con estas mercancías fraudulentas

Autoridades decomisaron 885 suplementos dietarios que se comercializaban en Bogotá sin registro sanitario

EN VIVO | Continúa la emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva: ministro del Interior aseguró que está controlado el 75%

Las llamas siguen avanzando sobre el cerro San Marcos, mientras los organismos de socorro intentan contener el frente activo

EN VIVO | Continúa la emergencia por incendio forestal en Villa de Leyva: ministro del Interior aseguró que está controlado el 75%

Gustavo Petro arremetió contra la Contraloría por el desfase de $4,2 billones en Colpensiones: “La economía colombiana se derrumbará en 2027″

El expresidente advirtió sobre las consecuencias de frenar el incremento del salario mínimo en el gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a las alertas del ente de control fiscal

Gustavo Petro arremetió contra la Contraloría por el desfase de $4,2 billones en Colpensiones: “La economía colombiana se derrumbará en 2027″

Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda a Abelardo de la Espriella, superó cirugía a corazón abierto y está en recuperación: qué viene ahora

El menor de siete años fue trasladado fuera del quirófano tras una compleja intervención y continúa bajo la atención del equipo clínico durante las próximas 72 horas

Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda a Abelardo de la Espriella, superó cirugía a corazón abierto y está en recuperación: qué viene ahora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Sin J Balvin, así celebró Valentina Ferrer sus 33 años tras la ruptura con el cantante

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Deportes

Nairo Quintana cerrará 17 años como profesional el 27 de septiembre en el Mundial de Montreal, su último reto con Colombia: así se prepara

Nairo Quintana cerrará 17 años como profesional el 27 de septiembre en el Mundial de Montreal, su último reto con Colombia: así se prepara

Daniel Mosquera, del Hellas Verona, fue elegido como el mejor futbolista colombiano entre el 19 y 20 de septiembre, según Sofascore

Boca Juniors habría querido evitar que Álvaro Montero se uniera a la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la historia

Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días

Ramón Jesurún aclaró los rumores sobre la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: “Está confirmado”