Por incendio forestal, evacuaron hoteles en Villa de Leyva: ministro del Interior y gobernador de Boyacá actualizaron sobre la situación

Huéspedes fueron evacuados de hoteles en Villa de Leyva por los incendios forestales en la zona - crédito @dona_pily2/X

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Un incendio forestal se registró en la tarde del sábado 19 de septiembre de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, y el foco continúa activo durante el domingo 20 de septiembre, lo que llevó a las autoridades a evacuar a huéspedes de distintos hoteles de la ciudad.

En los videos compartidos en redes sociales se observa cómo se activan las alarmas de los hoteles para anunciar la evacuación de las personas, mientras una columna de humo cubre parte de la zona afectada por el incendio forestal.

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La emergencia obligó a cancelar la Carrera del Amor, una competencia técnica prevista para este domingo en Villa de Leyva. Los organizadores informaron que destinarán los recursos del evento a la atención del incendio y al apoyo de las personas afectadas.

Un incendio forestal se registró en la tarde del sábado 19 de septiembre de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, y el foco continúa activo durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre - crédito Bomberos de Cundinamarca

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la velocidad del fuego disminuyó, razón por la cual detalló que aprovecharán esa oportunidad para controlar el incendio.

“Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio en Villa de Leyva: Hay buenas noticias. Bajó la velocidad del fuego. La temperatura de la mañana ayuda y el sol no está intenso. Vamos a aprovechar esta ventana (sic)”, aseveró.

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El alto funcionario señaló: “En este momento hay 220 personas en tierra luchando contra el fuego. A partir de las 9:00 a.m. se espera llegar a 350 (sic)″.

Asimismo, detalló que el helicóptero contratado por la Gobernación de Boyacá ya inició las labores para extinguir el incendio forestal e indicó que una aeronave de la Fuerza Aérea realizará circuitos de 15 minutos para atender la emergencia.

“Ya llegó el helicóptero contratado por la la Gobernación de Boyacá. Pronto entra el de la Fuerza Aérea. Ambos harán circuitos cada 15 minutos. El capitán Miranda, director nacional de Bomberos, está en terreno liderando la operación. Hay optimismo. Esperamos un mejor parte al mediodía (sic)”, expresó Lara.

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Rodrigo Lara señaló que actualmente hay 350 personas trabajando en tierra “luchando contra el fuego” - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El Ministerio de Ambiente informó que mantiene el monitoreo de la emergencia por el incendio en Villa de Leyva y coordina acciones con las entidades desplegadas en la zona para controlar el fuego.

La cartera también llamó a reforzar las medidas de prevención ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que desde temprano un helicóptero contratado por la Gobernación atiende la emergencia por el incendio en Villa de Leyva.

“Desde muy temprano, el apoyo helicoportado contratado por la Gobernación de Boyacá ha estado atendiendo la emergencia que se presenta en Villa de Leyva. Ya estamos a la espera del helicóptero que el Gobierno nacional traslada desde el Tolima para reforzar las labores de atención (sic)“, indicó.

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El mandatario departamental señaló que las autoridades esperan la llegada de otra aeronave que el Gobierno nacional traslada desde Tolima, con el fin de reforzar las labores de control del fuego en la zona.

Amaya añadió que el sábado sostuvo conversaciones con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y con el director nacional de Bomberos de Colombia, capitán en jefe Germán Miranda. Según indicó, las entidades coordinan acciones para responder a la emergencia y extinguir el incendio lo antes posible.

“Estamos articulados y trabajando en equipo para controlar este incendio y apagarlo lo más pronto posible (sic)”, indicó.

Carlos Amaya informó que desde temprano un helicóptero contratado por la Gobernación atiende la emergencia por el incendio en Villa de Leyva - crédito @CarlosAmayaR/X

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Estado dispondrá de sus capacidades para combatir el incendio en Villa de Leyva y proteger a los habitantes del municipio, así como su patrimonio y riqueza natural.

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El mandatario colombiano expresó su respaldo a la población y destacó el valor histórico de Villa de Leyva, a la que calificó como una ciudad que representa un orgullo para Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Estado dispondrá de sus capacidades para combatir el incendio en Villa de Leyva - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes (sic)”, afirmó.