“Simuló un episodio cardíaco”: De la Espriella sobre el traslado del exgobernador Juan Carlos Abadía a prisión ordinaria en Cali

A través de su cuenta oficial de X, el presidente colombiano comunicó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca a la cárcel de Villahermosa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de que presentara una supuesta descompensación cuando conoció que sería enviado a un establecimiento penitenciario ordinario.

El mandatario colombiano sostuvo que Abadía “simuló un episodio cardíaco” para evitar la medida a través de su cuenta de X, también informó que ordenó el traslado del exgobernador, que cumplía su condena en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en la capital del Valle del Cauca. Según su publicación, el ingreso a la cárcel de Villahermosa se concretó a las 11:30 p. m. el sábado 19 de septiembre de 2026.

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Abelardo de la Espriella sostuvo que Juan Carlos Abadía “simuló un episodio cardíaco” para evitar la medida - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos (sic)”, escribió el jefe de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella también aseguró que Abadía recibió atención médica tras el episodio. “Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad (sic)”, afirmó De la Espriella.

Las acusaciones sobre una presunta participación de Abadía en asuntos políticos, decisiones sobre funcionarios y contratos corresponden a la declaración del mandatario. En su publicación, no presentó documentación adicional sobre esos señalamientos.

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El exgobernador había recibido atención en una unidad de salud mental

Antes del traslado anunciado por el presidente, Abadía había sido llevado a una unidad de salud mental de Cali bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La atención se produjo después de una descompensación asociada con la notificación de que sería trasladado a una cárcel ordinaria.

Abelardo de la Espriella, afirmó que el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo fue trasladado a la cárcel de Villahermosa - crédito Colprensa.

Hasta entonces, el exgobernador permanecía recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía. De la Espriella ordenó revisar la situación de las personas privadas de la libertad que cumplen condenas en estaciones de Policía o guarniciones militares, pese a que no reúnen las condiciones legales para permanecer en esos lugares.

La medida ya alcanzó al excongresista Wadith Manzur, que fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. El Gobierno busca que los condenados que estaban en instalaciones especiales pasen a centros penitenciarios administrados por el Inpec.

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La Corte Suprema dejó en firme una condena de 21 años y 7 meses

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte Suprema de Justicia confirmó su responsabilidad penal en una decisión de segunda instancia fechada el 10 de junio de 2026.

La sentencia dejó en firme una pena de 21 años y 7 meses de prisión por hechos de corrupción ocurridos durante su administración departamental. El traslado a Villahermosa implica que continuará el cumplimiento de esa condena fuera de la instalación policial donde permanecía recluido.

La investigación se remonta a un convenio de cooperación firmado el 29 de enero de 2010 para dotar de bibliotecas escolares a diez municipios del Valle del Cauca. La Gobernación destinó $1.000 millones de recursos públicos y la Fundación Calimío se comprometió a aportar $72 millones para labores logísticas.

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La Corte Suprema de Justicia confirmó su responsabilidad penal en una decisión de segunda instancia fechada el 10 de junio de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

El fallo estableció que el acuerdo derivó en varias subcontrataciones. La Fundación Calimío contrató a Ediciones Alfa y Omega, que a su vez vinculó a Ediciones La Clave del Saber. Esta última adquirió los libros de las editoriales originales por $182.517.600. La sentencia concluyó que más del 75% de los fondos públicos quedó en manos de intermediarios.

En el cierre de su mensaje, De la Espriella escribió: “En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería (sic)”.