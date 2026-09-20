Comunidad agarró a golpes a dos presuntos ladrones en Bogotá: todo quedó en video

Comunidad bloqueó la fuga de dos hombres señalados por un presunto fleteo - crédito @PasaenBogota/X

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Dos hombres fueron retenidos por habitantes del barrio Villas del Madrigal en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, luego de que, según la versión que circula en redes sociales, fueran señalados de participar en un presunto fleteo durante la mañana del 19 de septiembre de 2026. Cámaras de seguridad registraron el momento en que varios ciudadanos bloquearon su posible ruta de escape en una calle sin salida.

En las imágenes se observa cómo un grupo de personas rodea a los sospechosos tras advertir su presencia en el sector. La comunidad evitó que ambos salieran del lugar mientras esperaba la llegada de la Policía.

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La grabación difundida en plataformas digitales muestra que los residentes cerraron el paso a los hombres en una vía que no tenía salida.

De acuerdo con la publicación, los ciudadanos buscaban entregarlos a los uniformados después de identificarlos como posibles responsables de un caso de fleteo.

Vecinos acorralaron a dos presuntos fleteros en Villas del Madrigal, Engativá - crédito @PasaenBogotá/X

Antes de que se produjera una eventual intervención policial, algunas personas les dirigieron recriminaciones por los hechos que se les atribuían. El material deja ver que hubo agresiones físicas contra los retenidos, en varios videos aparecen los dos presuntos delincuentes tirados en el piso con varias manchas de sangre.

La identidad de los hombres no fue revelada. Las autoridades deberán establecer si tenían relación con algún hecho delictivo y si existía evidencia que sustentara los señalamientos de la comunidad.

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Las reacciones en redes abrieron debate sobre la justicia por mano propia

La publicación generó mensajes de usuarios que expresaron rechazo frente a los presuntos casos de hurto y cuestionaron las posibilidades de reincidencia. Una de las personas comentó, en tono de burla, que se trataba de un “accidente de trabajo”.

Otros usuarios pidieron sanciones contra los sospechosos y plantearon la destrucción de la motocicleta que, según afirmaron sin aportar pruebas, podría haber sido usada en actividades delictivas.

“Lastimosamente este tipo de personajes se han acostumbrado a hacer el mal es mentira que no consiguen trabajo con casi familias enteras que se dedican a hacer el mal y son tan descarados que se encomiendan a #DIOS que aprendan de esta manera hay que darles escarmiento (sic)“, señaló un internauta en X.

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Habitantes de Villas del Madrigal interceptaron a dos señalados de hurto - crédito @PasaenBogota/X

Capturaron a dos adultos señalados de usar a un niño para intentar robar en Kennedy

El 14 de septiembre de 2026, la alerta de una comerciante permitió la captura de un hombre y una mujer señalados de intentar sustraer dinero de un local en Patio Bonito, Kennedy, con la presunta participación de un niño de 12 años. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los adultos dejaron al menor dentro del establecimiento durante la huida.

El caso ocurrió en el sur de Bogotá, donde los dos ciudadanos, ambos de nacionalidad venezolana, ingresaron al comercio junto al niño. La información oficial señala que habrían distraído a la empleada para que el menor se acercara a la caja registradora.

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El objetivo, de acuerdo con las autoridades, era tomar un millón de pesos en efectivo. La intervención del administrador frustró el presunto hurto y dio inicio a un forcejeo dentro del negocio.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, informó que los adultos intentaron escapar en un taxi. “Instrumentalizaba a su hijo”, afirmó el oficial al describir la conducta atribuida a la mujer capturada.

Las cámaras de seguridad registraron al menor mientras tomaba efectivo, mientras los adultos distraían a los vendedores - crédito Mebog

El administrador del local contactó a la línea 123 después de que los señalados abandonaran el lugar.

Las patrullas iniciaron un plan candado en la zona y ubicaron el vehículo a varias cuadras del comercio afectado. Los uniformados interceptaron el taxi y capturaron a los dos adultos en flagrancia.

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Durante el incidente se registraron daños en elementos del establecimiento, valorados de forma preliminar en cerca de nueve millones de pesos.

El niño fue puesto bajo la protección de la entidad responsable de activar la ruta de atención integral y el proceso de restablecimiento de sus derechos. La Policía señaló que esta medida busca garantizar su cuidado tras el procedimiento.

El taxi usado en la presunta fuga fue inmovilizado. Por su parte, el hombre y la mujer quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial por el delito de hurto.