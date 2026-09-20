Colombia

Torrejas de queso y bocadillo Veleño: crujientes y caseras

Descubre cómo preparar estas crujientes torrejas rellenas de queso campesino y bocadillo veleño, el contraste dulce y salado perfecto para la merienda

Arepuelas doradas apiladas en un plato sobre una mesa de madera junto a un tenedor y una servilleta a cuadros.
El crujido inolvidable de la masa recién frita envolviendo el centro derretido de queso y bocadillo - crédito Imagen ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El crujido de la masa recién frita y el dulce derretido del bocadillo son una combinación que atrapa desde el primer bocado. Es ese contraste entre lo salado del queso y lo dulce de la guayaba lo que convierte a esta fritura en un antojo imposible de resistir.

Las torrejas de queso y bocadillo hacen parte de la tradición de masas fritas rellenas que se preparan en la región Andina colombiana, especialmente en zonas de Santander y Boyacá. Allí el bocadillo veleño, hecho con guayaba madura, es un producto insignia que se combina desde hace generaciones con el queso campesino para crear meriendas caseras.

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Receta de torrejas de queso y bocadillo

Arepuelas cortadas con relleno visible en un plato cerámico, junto a cubiertos de madera y una servilleta a cuadros.
La combinación infalible del bocadillo veleño con queso campesino en un antojo casero que puede completarse con la textura de la torreja - crédito Imagen ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación consiste en una masa de harina de trigo que envuelve bastones de queso y bocadillo, y luego se fríe hasta lograr un exterior dorado y crocante. La técnica principal es el amasado y reposo de la masa, seguido de un armado cuidadoso para que el relleno no se escape durante la fritura.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 75 minutos.

  1. Preparación y amasado: 35 minutos (incluye reposo de la masa).
  2. Fritura: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 2 tazas de harina de trigo (cernida)
  2. 3 cucharadas de azúcar
  3. 1/2 cucharadita de sal
  4. 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  5. 3 cucharadas de mantequilla derretida (sin margarina)
  6. 1 huevo entero
  7. 1/2 taza de agua fría de nevera
  8. 200 gramos de bocadillo veleño, cortado en bastones
  9. 200 gramos de queso campesino o queso doble crema, cortado en bastones
  10. Aceite vegetal en abundancia, para freír

Cómo hacer torrejas de queso y bocadillo, paso a paso

Dos manos amasan una mezcla en un cuenco rodeado de recipientes con harina, azúcar, un huevo, queso, bocadillo y una olla sobre una hornilla.
La recomendación es que bastones de bocadillo y queso estén bien envueltos y listos para ir al aceite caliente para que no se escape una sola gota de relleno - Crédito Image ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Mezcla en un bol la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear.
  2. Abre un hueco en el centro y agrega la mantequilla derretida y el huevo.
  3. Integra con los dedos hasta formar una textura arenosa. Este truco evita que la masa quede dura.
  4. Añade el agua fría poco a poco. Amasa hasta obtener una masa suave y compacta.
  5. Si se pega en las manos, espolvorea un poco de harina extra.
  6. Cubre la masa y déjala reposar 30 minutos. El reposo es clave para que la masa se pueda estirar sin romperse.
  7. Espolvorea harina sobre una superficie plana y estira la masa con rodillo hasta dejarla delgada.
  8. Corta la masa en tiras largas y parejas.
  9. Toma un bastón de queso y uno de bocadillo, y enróllalos juntos con una tira de masa.
  10. Cierra bien las puntas para sellar el relleno. Sellar cada extremo evita que el queso se derrita fuera de la masa al freír.
  11. Calienta abundante aceite en una sartén honda o caldero.
  12. Fríe las torrejas por tandas hasta que doren por todos los lados. Controla la temperatura del aceite: si está muy caliente, se queman por fuera y quedan crudas por dentro.
  13. Retira y escurre sobre papel absorbente antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 torrejas, suficientes para 4 personas como merienda.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteína: 6 g
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Azúcares: 10 g
Dos mujeres sentadas frente a una mesa baja con un tazón de arepuelas, dos tazas de café y dos platos pequeños con acompañamientos.
La mezcla ideal entre lo salado y lo dulce, perfecta para acompañar la merienda de la tarde - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las torrejas de queso y bocadillo se conservan mejor recién fritas. Si sobran, guárdalas en la nevera hasta por 2 días en un recipiente cerrado. Para recuperar el crocante, caliéntalas en el horno o en el air fryer, nunca en el microondas. También pueden congelarse crudas, antes de freír, hasta por 1 mes en el congelador.

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