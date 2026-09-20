Colombia

Icetex aliviará la cuota de 170.000 deudores: desde octubre reactivará el subsidio a la tasa de interés

La medida aplicará a usuarios en etapa de pago que estén al día y mantengan buen historial, con recursos adicionales por $51.605 millones gestionados por el Estado y el Ministerio de Educación Nacional

Unos 170.000 beneficiarios del Icetex recibirán desde octubre de 2026 un subsidio temporal a la tasa de interés de sus créditos educativos - crédito Icetex
Unos 170.000 beneficiarios del Icetex recibirán desde octubre de 2026 un subsidio temporal a la tasa de interés de sus créditos educativos - crédito Icetex
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Unos 170.000 beneficiarios del Icetex que están en etapa de amortización de sus créditos recibirán desde octubre de 2026 un subsidio temporal a la tasa de interés, luego de que el Gobierno nacional y el Ministerio de Educación gestionaran recursos adicionales por $51.605 millones.

El beneficio estará dirigido a las personas que se encuentren al día en sus obligaciones y mantengan un buen comportamiento de pago. La medida se aplicará hasta que se agoten los recursos aprobados y se reflejará directamente en el valor de las cuotas mensuales de los créditos focalizados.

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Según informó el Icetex, durante la vigencia del subsidio los préstamos tendrán una liquidación de interés de IPC más 0 puntos. La entidad indicó que esa reducción busca aliviar la carga financiera de quienes ya terminaron sus estudios o entraron a la fase de pago de su financiación educativa.

El presidente del instituto, Richard Caicedo, afirmó en el comunicado del anuncio que el apoyo tendrá efectos en las finanzas de los beneficiarios y sus hogares: “Con hechos estamos logrando nuevos beneficios para que los colombianos que están pagando su crédito tengan una importante reducción en la tasa de interés y un impacto positivo en su economía y la de su familia”.

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El Icetex anunció las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos en 2026 y así quedarán los costos para estudiantes y familias- crédito Colprensa/Grok/Icetex
El subsidio del Icetex se aplicará a quienes estén al día en sus obligaciones y mantengan buen comportamiento de pago - crédito Colprensa/Grok/Icetex

El subsidio regresará tras interrupciones desde 2025

El beneficio de subsidio a la tasa de interés había sido suspendido durante el primer semestre de 2025. Entre abril y agosto de 2026 funcionó de manera limitada, hasta que se agotaron los recursos disponibles para cubrirlo.

Con la nueva asignación presupuestal, el Icetex reanudará el apoyo desde octubre. Sin embargo, la entidad precisó que no se trata de una reducción permanente de las condiciones financieras de los créditos, sino de un alivio sujeto a la disponibilidad de los $51.605 millones gestionados.

Cuando se agoten los recursos, los préstamos volverán a la tasa pactada entre el estudiante y el Icetex al momento de firmar el crédito. De acuerdo con la información entregada por la entidad, esas tasas dependen de la línea de financiación y oscilan entre IPC más 7% e IPC más 12%.

Caicedo indicó que la entidad continuará buscando alternativas para quienes financian sus estudios mediante crédito: “Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer al Icetex. Seguiremos trabajando para encontrar soluciones, generar alivios y acompañar a quienes han confiado en nosotros”.

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
El subsidio a la tasa de interés del Icetex regresará en octubre de 2026 tras su suspensión en 2025 y su funcionamiento limitado entre abril y agosto de 2026 - crédito Icetex

Regresa el crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas

El Icetex también anunció el regreso del crédito de sostenimiento para estudiantes matriculados en instituciones de educación superior privadas. La línea, denominada Plan de Apoyo y Bienestar, vuelve a estar disponible para esta población después de dos años.

El modelo había quedado restringido a estudiantes de instituciones públicas tras la decisión tomada durante el gobierno de Gustavo Petro. Con el cambio anunciado por la nueva administración, los alumnos de universidades privadas podrán solicitar recursos para cubrir costos asociados a la vida académica.

El crédito permite recibir hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes por semestre. El dinero será girado directamente a la cuenta del estudiante y podrá destinarse a gastos como transporte, alimentación, alojamiento, conexión a internet, libros, dispositivos electrónicos y otros insumos necesarios para cursar el programa.

Las personas beneficiarias deberán pagar 30% del crédito mientras estudian y el 70% restante después de graduarse. La línea está disponible para estudiantes de pregrado, incluidos quienes cursan carreras de medicina en Colombia.

Grupo Éxito abre 1.431 vacantes para estudiantes Icetex en vacaciones de mitad de año - crédito Icetex
La línea Plan de Apoyo y Bienestar permitirá recibir hasta cuatro salarios mínimos por semestre y transferirá el dinero directamente a las cuentas de los estudiantes beneficiados en Colombia - crédito Icetex

“El crédito educativo” debe llegar “a cada persona que requiera este respaldo financiero”, sostuvo Caicedo. El presidente del Icetex agregó que el propósito es ampliar las opciones de apoyo para jóvenes matriculados en universidades públicas y privadas.

Requisitos y plazos de las convocatorias

Para acceder al crédito de sostenimiento, los aspirantes deben estar matriculados en una institución de educación superior pública o privada del país, ser colombianos y contar con un deudor solidario aprobado. Quienes tengan otra obligación con el Icetex deberán haber pagado al menos 50% de ese compromiso, entre otros requisitos y bajo disponibilidad de recursos.

La convocatoria nacional de créditos para financiar matrículas de pregrado y posgrado estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2026. Incluye programas de posgrado dentro y fuera de Colombia, además de líneas de corto y mediano plazo que permiten pagar una parte durante los estudios y el saldo después de graduarse.

Las líneas de financiación para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, así como para educación continuada, estarán disponibles hasta el 25 de septiembre. Estas opciones cubren diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua.

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