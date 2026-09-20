Colombia

Ministerio de Tecnologías revela cómo los colombianos pueden ponerle freno a las llamadas de bancos y operadores celulares

La herramienta permite a los usuarios escoger los canales por los que no desean recibir publicidad y comunicaciones comerciales, con un trámite gratuito que puede realizarse ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones

llamadas spam - llamadas fantasma - celulares - fraude - Android - tecnología - 29 de julio
Los colombianos pueden solicitar restricciones para llamadas y otros contactos con fines publicitarios o comerciales -crédito Imagen ilustrativa Infobae
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) explicó qué pueden hacer los colombianos que están cansados de recibir llamadas de bancos, operadores celulares y otras empresas para ofrecer productos, promociones o realizar gestiones comerciales.

La respuesta surgió a partir de la consulta de un usuario que manifestó en redes sociales su inconformidad por la cantidad de llamadas que recibe de su operador celular. A través de su cuenta de X, la entidad recordó que existe un mecanismo para solicitar que determinados contactos comerciales sean restringidos. Se trata del Registro de Números Excluidos (RNE), una herramienta administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permite a los consumidores elegir los canales por los que no quieren recibir publicidad o comunicaciones comerciales.

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Mano con celular y mensajes de texto spam
El Registro de Números Excluidos permite seleccionar los canales por los que el usuario no quiere recibir este tipo de comunicaciones - crédito Edwin Montesinos/Infobae

El MinTIC explicó que esta posibilidad está respaldada por la Ley 2300 de 2023, conocida como la Ley “Dejen de Fregar”, que “protege la intimidad de los consumidores regulando los canales, horarios y frecuencia con que pueden ser contactados por entidades de cobranza y publicidad comercial o financiera”. La norma amplió el alcance del RNE, que inicialmente estaba enfocado en los mensajes de texto. Desde el 10 de abril de 2024, los ciudadanos pueden solicitar restricciones para llamadas telefónicas, mensajes enviados mediante aplicaciones o páginas web, correos electrónicos y SMS con fines comerciales o publicitarios.

La medida tiene particular relevancia para quienes reciben contactos repetitivos de entidades financieras y compañías de telecomunicaciones. Aunque no existe una cifra exacta de usuarios afectados debido a las reglas de protección de datos, este tipo de comunicaciones figura entre las quejas frecuentes de los consumidores.

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El funcionamiento del registro parte de una obligación para las empresas. Los productores y proveedores de bienes y servicios deben consultar el RNE antes de contactar a un consumidor con fines comerciales. Si la persona está inscrita y ha restringido determinado canal, la compañía debe abstenerse de utilizarlo para publicidad por esa vía. El registro, sin embargo, no significa que el usuario dejará de recibir cualquier comunicación de una empresa. Las alertas relacionadas con la prestación del servicio, como avisos de facturación o notificaciones técnicas, no quedan bloqueadas por esta herramienta.

La facilidad para registrarse y configurar preferencias en el Registro de Números Excluidos pone el poder en manos de los consumidores para decidir qué comunicaciones comerciales desean recibir - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae
La inscripción puede incluir líneas celulares, teléfonos fijos y correos electrónicos utilizados para recibir publicidad - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae

Tampoco se restringen automáticamente las comunicaciones que hayan sido autorizadas expresamente por el consumidor. En el caso de las gestiones de cobranza existen, además, disposiciones específicas establecidas por la Ley 2300. Para hacer la inscripción no es necesario pagar. El trámite se realiza a través del portal oficial de la CRC y comienza con la creación de una cuenta utilizando un correo electrónico válido. El titular debe ser quien registre la línea telefónica o la dirección de correo que desea proteger.

Después de crear la cuenta, el usuario debe buscar la opción “Registro de Números Excluidos (RNE)” y completar el formulario con los datos correspondientes al celular, línea fija o correo electrónico que quiere registrar. El siguiente paso consiste en confirmar la solicitud mediante el enlace que llegará al correo utilizado durante el proceso. Una vez validada la cuenta, la persona puede seleccionar específicamente los canales por los cuales no desea recibir comunicaciones comerciales.

De acuerdo con la información divulgada por la CRC, después de la inscripción las empresas tienen un plazo de hasta cinco días hábiles para cesar el envío de comunicaciones comerciales por los canales restringidos.

Pantalla de smartphone con fondo oscuro. Muestra opciones de llamada: Recordarme (reloj), Mensaje (burbuja), Rechazar (botón rojo), Aceptar (botón verde).
Las empresas tienen hasta cinco días hábiles después de la inscripción para dejar de contactar al usuario por los canales que fueron restringidos -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Y qué pasa si las llamadas continúan? En ese escenario, el consumidor puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad competente para investigar y sancionar a las empresas que incumplan las reglas establecidas. La recomendación es conservar pruebas antes de presentar una denuncia. Los usuarios pueden guardar los números desde los cuales reciben las llamadas, las fechas y la frecuencia de los contactos. Estos elementos pueden facilitar la investigación de la autoridad.

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