Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Sí habrá pagos del cuarto ciclo en septiembre tras la reprogramación

El cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA atenderá a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas, con recursos por $346.342 millones - crédito Prosperidad Social

Guardar

Prosperidad Social reprogramó para el 21 de septiembre el inicio del cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que se extenderá hasta el 6 de octubre de 2026. La jornada atenderá a 804.478 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas, con recursos por $346.342 millones.

La fecha inicial para comenzar las transferencias era el 21 de agosto, pero la entidad aplazó el cronograma tras una revisión técnica y jurídica relacionada con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI). El ajuste buscaba evitar interrupciones en la atención de familias en condición de pobreza extrema y moderada durante la transición hacia el nuevo mecanismo de focalización.

PUBLICIDAD

Quiénes recibirán Renta Ciudadana y Devolución del IVA

La cuarta entrega está dirigida principalmente a hogares vinculados a la Línea Valoración del Cuidado de Renta Ciudadana. De acuerdo con Prosperidad Social, 605.064 hogares recibirán el beneficio por estar a cargo de niños y niñas menores de seis años.

Otros 55.722 hogares serán atendidos por tener bajo su cuidado a personas con discapacidad que requieren asistencia. La entidad señaló que estas transferencias están orientadas a reconocer las labores de cuidado y a apoyar a los hogares con mayores necesidades económicas.

Prosperidad Social reprogramó para el 21 de septiembre el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con desembolsos hasta el 6 de octubre de 2026 - crédito Prosperidad Social

El pago también incorpora familias identificadas durante el segundo proceso de focalización de 2026. Prosperidad Social reportó que encontró 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.

PUBLICIDAD

De ese grupo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes: 64.457 fueron incorporados mediante el Sisbén IV y 7.925 pertenecen a comunidades indígenas. Cerca de 92% de los nuevos ingresos corresponde a familias priorizadas que tienen niños menores de seis años.

La continuidad dentro de los programas no queda garantizada para todos los hogares vinculados en ciclos anteriores. Prosperidad Social indicó que la permanencia dependerá del cumplimiento de los nuevos criterios de acceso y focalización, que priorizan a las familias clasificadas en los grupos A, de pobreza extrema, y B, de pobreza moderada, del Sisbén IV, además de comunidades indígenas registradas oficialmente.

PUBLICIDAD

La transición al RUI aplazó el cuarto ciclo de transferencias

La reprogramación surgió durante la revisión de los efectos que tendría el RUI sobre los programas de transferencias monetarias. Según informó Prosperidad Social, el proceso se adelantó junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ante el riesgo de que cerca de 49% de los hogares beneficiarios viera afectada la continuidad de sus apoyos.

El segundo proceso de focalización de 2026 incorporó 72.382 nuevos hogares a Renta Ciudadana, incluidos beneficiarios del Sisbén IV y comunidades indígenas - crédito Prosperidad Social

La entidad sostuvo que los trámites requeridos para aplicar el nuevo registro no se realizaron dentro de los tiempos previstos durante el gobierno anterior. Las advertencias apuntaban a que, si no se cumplían los plazos antes del 10 de agosto, podían presentarse retrasos en los pagos.

PUBLICIDAD

Tras evaluar la situación, Prosperidad Social resolvió emplear para este ciclo las bases del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo y al 27 de julio de 2026. Esa decisión permitió conservar la atención de las familias ya vinculadas durante el periodo de transición definido por el DNP e incorporar nuevos hogares en pobreza extrema.

El presupuesto para esta entrega aumentó 5,4% frente al tercer ciclo de 2026, con $17.604 millones adicionales. La cobertura también creció 4,3%, equivalente a 32.924 hogares más frente a la jornada anterior.

Corresponsabilidades en salud, vacunación y educación

Prosperidad Social reportó resultados favorables en la verificación de corresponsabilidades de los hogares sujetos a seguimiento. En aseguramiento en salud, el cumplimiento alcanzó 99,2% entre los integrantes verificados y 98% por hogar.

PUBLICIDAD

En vacunación, el indicador fue de 95,3% entre niños y niñas menores de seis años que debían ser verificados, mientras el cumplimiento por hogar llegó a 95%. La entidad relacionó estos datos con el acceso de la primera infancia a los servicios de salud.

Prosperidad Social mantendrá en este ciclo las bases del Sisbén IV con cortes de mayo y julio de 2026 para evitar afectaciones a los hogares beneficiarios durante la transición al RUI - crédito Prosperidad Social

La asistencia educativa tuvo un cumplimiento de 90% entre las personas de 5 a 18 años sujetas a verificación y de 86% por hogar. Estos requisitos buscan promover la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

Las transferencias se entregarán en el municipio asignado para cada hogar, según la programación definida por Prosperidad Social. No se permitirán cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

PUBLICIDAD

Cómo se entregarán los recursos

La entrega se realizará mediante abonos en las cuentas registradas por los beneficiarios en el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y en el gestor de información financiera de Prosperidad Social. Para quienes reciban el dinero por giro, la cobertura será nacional a través de la red de SuRed y SuperGiros.

La entidad pidió a los hogares acudir a los puntos autorizados dentro del plazo establecido, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Prosperidad Social advirtió que las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.