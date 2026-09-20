Colombia

Juan David Piedrahíta volvió a la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca: así se registró la elección atípica

El exmandatario se impuso frente a los otros tres candidatos en una jornada marcada por la alta abstención y por la controversia alrededor de su nueva inscripción, cuestionada ante el Consejo Nacional Electoral

Juan David Piedrahíta ganó nuevamente la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, en las elecciones atípicas convocadas tras la anulación de su elección - crédito @Juan_David_PL/X
Juan David Piedrahíta ganó nuevamente la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, en las elecciones atípicas convocadas tras la anulación de su elección - crédito @Juan_David_PL/X
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Los habitantes de Cartago, Valle del Cauca, acudieron el domingo 20 de septiembre a las urnas para escoger alcalde en unas elecciones atípicas y terminaron devolviendo el cargo a Juan David Piedrahíta, cuya elección para el periodo 2024-2027 había sido anulada por el Consejo de Estado por doble militancia.

De acuerdo con el boletín 9, que registra el 100% de las mesas informadas, Piedrahíta se impuso con 17.894 votos, equivalentes al 56,3% de la votación. El resultado le permitió sacar una amplia ventaja sobre Óscar Morillo, que obtuvo 11.370 votos, seguido de César Grajales, con 1.526, y John Aguirre, con 95 votos. La jornada estuvo marcada además por un alto nivel de abstención, que alcanzó el 73,62%.

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La jornada electoral en Cartago contó con 34 puestos de votación y 317 mesas habilitadas para 122.403 ciudadanos -crédito @Registraduria
La jornada electoral en Cartago contó con 34 puestos de votación y 317 mesas habilitadas para 122.403 ciudadanos -crédito @Registraduria

El resultado se produjo después de varias semanas de controversia alrededor de su nueva candidatura. Tras la decisión del Consejo de Estado, adoptada el 30 de junio, Piedrahíta dejó la administración municipal, pero posteriormente volvió a inscribirse para las elecciones atípicas.

Desde el 6 de agosto fueron presentadas solicitudes para revocar su candidatura, por lo que el caso llegó al Consejo Nacional Electoral, pero no avanzó antes de la jornada electoral.

El 9 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una tutela que ordenaba al organismo electoral pronunciarse sobre la situación jurídica de Piedrahíta en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la decisión no produjo una resolución antes de las votaciones.

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Para esta jornada estaban habilitados 122.403 ciudadanos, distribuidos en 34 puestos y 317 mesas de votación. Los otros candidatos fueron Óscar Esteban Morillo Rendón, John Jairo Aguirre Salazar y César David Grajales Suárez.

La elección también tuvo un cambio de ubicación en un puesto de votación debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del 10 de agosto.

Noticia en desarrollo...

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