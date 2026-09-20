Colombia

Estos serían los primeros acuerdos de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos: investigan sobornos a hijastros de Nicolás Maduro y nexos con Colombia

Su testimonio compromete a familiares de Nicolás Maduro, altos funcionarios venezolanos y salpica gestiones comerciales ligadas a figuras políticas en Colombia

Alex Saab Morán firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos por movimientos de dinero vinculados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela - crédito X/@agusantonetti
Alex Saab Morán firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos por movimientos de dinero vinculados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela - crédito X/@agusantonetti
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Alex Saab Morán firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos tras aceptar su responsabilidad en movimientos de dinero vinculados con las cajas CLAP y operaciones petroleras de Venezuela. El empresario colombiano deberá quedar disponible para declarar contra figuras del gobierno de Nicolás Maduro, funcionarios, contratistas y posibles enlaces en Colombia, mientras la Corte Federal del Distrito Sur de Florida fijó la lectura de su sentencia para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p. m. (hora local).

La audiencia, realizada el martes 15 de septiembre, duró 45 minutos y se realizó en la corte estadounidense mencionada. Saab había sido trasladado en mayo desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami, después de que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo sacaran del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) para enfrentar un nuevo proceso por lavado de activos.

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La acusación se deriva de la comercialización de alimentos para las cajas CLAP y de ventas de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. durante el gobierno de Maduro. Parte de los productos distribuidos mediante ese programa llegaban con alimentos deteriorados y sobreprecios, según El Tiempo.

La red empresarial detrás de las cajas CLAP

La acusación contra Alex Saab se basa en la comercialización de alimentos para las cajas CLAP y en ventas de petróleo de PDVSA durante el gobierno de Nicolás Maduro - crédito Europa Press
La acusación contra Alex Saab se basa en la comercialización de alimentos para las cajas CLAP y en ventas de petróleo de PDVSA durante el gobierno de Nicolás Maduro - crédito Europa Press

Las pruebas reunidas incluyen el seguimiento de transacciones internacionales y testimonios sobre un entramado de compañías que vendía alimentos a Venezuela. Saab aceptó responsabilidad por esos movimientos millonarios, en una estructura en la que también aparece su hijo mayor, Shadi Nain Saab.

Shadi Nain Saab figura como titular de cuentas con altos saldos en bancos de Suiza, integrante del consejo de la empresa Safire y director de Group Grand Limited. Esta última compañía fue una pieza central de la red investigada por los contratos de las cajas CLAP.

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El acuerdo prevé que Saab declare en procesos contra integrantes del gobierno venezolano y contratistas. Una persona cercana al empresario señaló al diario que en Venezuela descartan que testifique contra Maduro, aunque consideran que podría hacerlo contra los hijos de Cilia Flores.

Estados Unidos sostiene que Saab sobornó a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, hijastros de Maduro conocidos como “los Chamos”, así como a su primo Carlos Erica Malpica Flores. El objetivo habría sido acceder a terrenos para construir viviendas en el estado de Vargas, varias de las cuales se derrumbaron durante un terremoto ocurrido meses atrás.

Esa relación habría permitido al empresario llegar a otros funcionarios para movilizar las cajas CLAP a cambio de sobornos. Los investigadores creen que esos contactos le facilitaron el acceso a Maduro y a Tareck Zaidan El Aissami Maddah.

Entre las personas contra quienes podría declarar aparece un diplomático cercano a Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, con la que Saab mantuvo una relación conflictiva. Informantes sostienen que ese funcionario actuó como enlace para la asignación de contratos relacionados también con Colombia.

Contratos petroleros y nexos bajo revisión en Colombia

El capítulo colombiano bajo revisión incluye contratos petroleros de PDVSA en la cuenca Apure-Barinas, nexos con Colven Business Corp. y una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS
El capítulo colombiano bajo revisión incluye contratos petroleros de PDVSA en la cuenca Apure-Barinas, nexos con Colven Business Corp. y una posible conexión con Monómeros y Ecopetrol - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

El capítulo colombiano incluye visitas y negocios de Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, el ciudadano catalán cercano al expresidente Gustavo Petro. La versión que circula indica que coordinó gestiones vinculadas con dos contratos de Participación Productiva, identificados como CPP, otorgados por Petróleos de Venezuela S. A. para explotar crudo en la cuenca Apure-Barinas.

Los acuerdos fueron concedidos a Colven Business Corp., una empresa inicialmente vinculada a Danilo Romero, amigo de Petro, y luego a una compañía en la que figura Gregorio Grau. El portal Armando.info publicó que Delcy Rodríguez los asignó cuando ocupaba el Ministerio de Petróleo.

Una fuente conocedora de esas gestiones afirmó: “Del lado colombiano el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez”.

Las autoridades estadounidenses rastrean una posible conexión de ese caso con Monómeros, la empresa venezolana que opera en Colombia. En un audio divulgado por El Tiempo, atribuido a Grau, se lo escucha referirse a oportunidades de negocio que se abrían en Venezuela y a su intención de incluir a Ecopetrol.

Otro frente vinculado con Colombia se relaciona con salidas ilegales de oro. A la embajada de Estados Unidos en Bogotá y a la Presidencia colombiana llegaron, durante el gobierno de Petro, datos sobre una caída millonaria de los ingresos generados por ese metal.

Tras las sanciones estadounidenses contra Venezuela y antes de la salida de Maduro, el gobierno venezolano expidió decretos para reducir el porcentaje de regalías por el ingreso de oro. Saab se desempeñaba entonces como ministro de Industria, y se investiga si edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía funcionaron como centros de acopio de lingotes enviados en vuelos chárter a otros países.

Bienes en Europa y eventuales decomisos

La causa también abarca salidas ilegales de oro, bienes de Alex Saab en Europa y eventuales decomisos de propiedades, depósitos y lingotes en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS
La causa también abarca salidas ilegales de oro, bienes de Alex Saab en Europa y eventuales decomisos de propiedades, depósitos y lingotes en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Saab buscaría cubrir los USD 195 millones que ofreció inicialmente mediante bienes situados en Venezuela y Europa. También plantearía entregar dinero que habría obtenido en la operación de lavado de activos y propiedades que las autoridades deberán inventariar.

Sus abogados pretenden que se le descuente de una futura condena el tiempo que pasó detenido en Cabo Verde y en el centro federal de Miami. Personas cercanas al proceso sostienen que esas reclusiones correspondían a la acusación de 2019, que derivó en su captura, extradición y posterior liberación tras el perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, luego de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar.

Desde 2019, las autoridades incautaron un apartamento en la vía Condotti de Roma, tasado en casi 5 millones de euros y vinculado con Camilla Fabri, segunda esposa de Saab. El inmueble fue adquirido mediante una compañía londinense, mientras documentos oficiales registran además 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo.

Los investigadores creen que existen otros depósitos, propiedades y lingotes en Turquía, Rusia e Irán, países donde Saab negoció petróleo a cambio de mercancías que habrían ingresado clandestinamente a Venezuela para eludir los embargos de Estados Unidos. Su declaración sobre esas operaciones podría comprometer a militares venezolanos involucrados en los movimientos de oro, mientras se define qué activos pueden ser decomisados y cuáles reclama Italia.

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