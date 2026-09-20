Los senadores más ‘ricos’ de Colombia, según sus últimas declaraciones: más del 80% no ha entregado documentación completa

La Ley 2013 de 2019 obliga a los servidores públicos elegidos por voto popular a declarar bienes, rentas y posibles conflictos de interés - crédito Colprensa

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Como suele ocurrir en cada segundo semestre de cada año, los legisladores del país deben presentar el documento de la declaración de sus patrimonios, además del conflicto de interés que pueda tener según sus actividades independientes.

De hecho, las fortunas de los senadores del periodo 2026-2030 muestran patrimonios de miles de millones de pesos, ingresos que superan el salario legislativo y un bajo nivel de cumplimiento en la publicación de declaraciones oficiales.

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Sin embargo, para 2026, de los 103 integrantes del Senado de Colombia, solo cinco habían completado ese requisito en el portal de Función Pública, según un reciente análisis adelantado por la revista Cambio.

Las declaraciones patrimoniales de los senadores del periodo 2026-2030 muestran bienes rurales y urbanos, sociedades, inversiones, ingresos por fuera del Congreso y reportes sobre posibles conflictos de interés familiares. La revisión se basó en la declaración disponible más reciente de cada senador, ya que solo cinco habían cumplido con la obligación de publicar esa información en el portal oficial.

Solo cinco de los 103 integrantes del Senado de Colombia habían publicado su declaración patrimonial y de conflicto de interés en el portal de Función Pública para 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Ley 2013 de 2019 obliga a los servidores públicos elegidos por voto popular a declarar bienes, rentas y posibles conflictos de interés. Ante la falta de registros completos, el análisis tomó como base la declaración más reciente disponible de cada senador.

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El salario bruto de un senador ronda los 55 millones de pesos mensuales, cerca de 660 millones al año. Aun así, algunos de los hoy congresistas invirtieron más de 1.200 millones de pesos en sus campañas legislativas de marzo pasado.

Los senadores con mayor patrimonio declarado

John Moisés Besaile, senador del Partido de la U, encabeza el listado con un patrimonio líquido de 7.182 millones de pesos. Su declaración incluye cinco terrenos en Sahagún, Córdoba, por 1.255 millones y semovientes con valor comercial de 1.458 millones.

Besaile también fue el senador que más recursos destinó a su campaña, con 1.289 millones reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2024 declaró ingresos por 4.000 millones, de los cuales apenas el 15% correspondió a su labor como legislador.

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Enrique Gómez registró un patrimonio líquido de 5.184 millones de pesos, con inmuebles, cuentas de ahorro en Colombia y Estados Unidos, y deudas por cerca de 1.188 millones - crédito @Enrique_GomezM/X

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, aparece después con un patrimonio líquido de 5.184 millones de pesos. En su declaración registró 11 bienes muebles y seis inmuebles por $8.282 millones, además de nueve cuentas de ahorro: una en Estados Unidos con $15,2 millones y ocho en Colombia que suman cerca de $35 millones.

Gómez reportó además siete deudas vigentes por cerca de $1.188 millones. En el último año declaró ingresos por $620,7 millones y solo $19 millones correspondieron a salarios.

Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, declaró un patrimonio líquido de 4.159 millones de pesos. Su reporte incluye cuatro inmuebles: uno en Bogotá por $898 millones y tres en Cali por más de $1.562 millones en conjunto.

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Garcés informó además $1.210 millones en gastos de campaña. Esa cifra superó en casi un 40% los ingresos que declaró en 2025, de $768,6 millones, respectivamente.

Marcos Daniel Pineda figura como el más 'rico' del Partido Conservador - crédito Colprensa

Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, figura como el de mayor patrimonio en su colectividad con un patrimonio líquido de $3.059 millones. En 2024 reportó ingresos por $1.187 millones, de los cuales $401 millones fueron salarios, $248 millones en gastos de representación y $488 millones en otros ingresos y rentas.

Su declaración registra seis bienes muebles y dos inmuebles, todos en Montería (norte de Colombia). El valor conjunto de esos ocho bienes supera los 2.880 millones de pesos, según el análisis de Cambio.

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Josué Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, ocupa el quinto lugar entre los mayores patrimonios declarados. Registró bienes por más de 4.000 millones de pesos, con seis bienes muebles por $2.722 millones, tres inmuebles por cerca de $793 millones y una inversión en Bogotá por $531 millones.

En 2024 declaró un patrimonio bruto de $3.743 millones y deudas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por $867 millones. Para ese mismo año informó ingresos por $903,9 millones y señaló actividades económicas ligadas a la ganadería.

De dónde provienen los ingresos fuera del Senado

Muchos congresistas reportan actividades económicas y rentas privadas por fuera de su cargo. El contraste se aprecia al tomar como referencia el ingreso anual aproximado de 660 millones de pesos que recibe un senador por salario.

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John Moisés Besaile encabezó el listado de mayor patrimonio declarado entre los senadores con 7.182 millones de pesos y reportó 1.289 millones en gastos de campaña - crédito Senado de la República

John Moisés Besaile declaró ingresos superiores a 4.000 millones de pesos. La mayor parte aparece en el rubro de “otras rentas”, sin detallar el origen de esos recursos.

María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, reportó como actividad económica privada la cría de cerdos de engorde y bovinos. Por esa actividad declaró más de 3.000 millones de pesos.

Luis Eduardo Díaz Mateus, senador conservador, informó 1.879 millones de pesos como “otros ingresos y rentas”. También declaró actividades privadas en transporte y ganadería, además de participación en cuatro empresas, mientras que ante la Dian reportó ingresos no laborales por $1.952 millones.

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Ahora, la comparación entre bancadas parte de una limitación central: una gran parte de los congresistas del nuevo periodo no ha presentado declaración de renta ante la Dian.

Entre las bancadas con declaraciones presentadas, Salvación Nacional tuvo el mayor promedio de patrimonio líquido por senador, por delante de La U y el Partido Conservador - crédito Partido de la U

Entre quienes sí cargaron su registro, los ocho senadores de La U suman 20.905 millones de pesos en patrimonio líquido, seguidos por los 12 del Centro Democrático con $5.895 millones y los ocho del Partido Liberal con $13.586 millones.

El tamaño de las bancadas altera la lectura de esos totales. Por eso, al dividir el patrimonio líquido acumulado entre el número de senadores de cada partido que sí presentaron declaración, Salvación Nacional queda primero con un promedio de $2.691 millones por senador, seguido por La U con $2.613 millones y el Partido Conservador con $2.122 millones.

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En la parte baja de ese cálculo aparecen Alianza Verde con $428 millones por senador, la Alianza Social Independiente (ASI) con $501 millones y el Pacto Histórico con $559 millones. En este último caso, el promedio se construyó con las declaraciones de 11 de sus 25 integrantes en el Senado.

La disparidad también aparece al revisar casos individuales dentro de los partidos. Los dos senadores de Salvación Nacional que presentaron su declaración, Enrique Gómez y Jhon Alejandro Bermeo, suman un patrimonio líquido equivalente al doble del total reportado por los 12 senadores del Centro Democrático que completaron el proceso.

Los vínculos familiares que pueden derivar en conflictos de interés

Las declaraciones también incluyen familiares con posibles conflictos de interés. Según esos reportes, el 45% de los senadores tiene parientes en actividades privadas, y Andrés Forero, del Centro Democrático, es el que más registra en ese apartado, con seis familiares dedicados a la producción y comercialización de griferías y tuberías de PVC.

Andrés Forero registra con el mayor número de familiares que podrían representar un conflicto de interés - crédito Colprensa

Otro 31% reporta familiares en cargos públicos y un 12% tiene parientes pensionados o beneficiarios de programas sociales. Entre los casos con más familiares en el sector público aparece Fabio Raúl Amín, senador liberal, con cinco.

Entre esos familiares figuran su primo Humberto Rafael Amín Martelo, concejal de Bogotá y presidente de esa corporación durante 2026; su prima Diana Franco Saleme y su cuñado Juan Carlos Gari Baloco, concejales de Lorica; y su primo materno Juan Camilo Corrales Saleme, diputado en la Asamblea de Córdoba.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, reportó tres familiares vinculados al sector público: su primo Carlos Alberto Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta; su suegro Jaime Guzmán Ponson, procurador judicial en esa ciudad; y su hermano Hernando Antonio Henríquez Pinedo, funcionario en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

En su declaración también aparece su tío Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica. Luis Eduardo Díaz Mateus declaró tres familiares con vínculos estatales: su hermano Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander; su hija María Alejandra Díaz Chacón, trabajadora de Colpensiones; y su hijo Carlos Alberto Díaz Chacón, miembro del Ejército Nacional.

El liberal Óscar Hernán Sánchez reportó a su esposa, a su hermano y a su hermana en cargos o contratos públicos en Cundinamarca. En el caso de Enrique Gómez, la declaración incluye a dos familiares en altos cargos del Gobierno de De la Espriella.

Se trata de su hermano Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y de su hijo Nicolás Gómez Arenas, jefe de Despacho Presidencial y secretario de Transparencia encargado al inicio de la actual administración.