Colombia

Sujeto golpeó ‘por la espalda’ a un agente de tránsito que iba a multarlo en Norte de Santander: el ataque quedó en video

El funcionario documentaba un procedimiento cuando un hombre se acercó por detrás, lo agredió en el rostro y huyó del sitio

Ataque a un agente de tránsito quedó registrado en video en Villa del Rosario - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Un agente de tránsito quedó tendido en el suelo luego de recibir un golpe en el rostro por parte de un hombre que huyó del lugar, mientras el funcionario documentaba un procedimiento en Villa del Rosario, Norte de Santander. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

Las imágenes muestran al servidor público concentrado en su labor cuando un sujeto se aproxima por detrás. Sin previo aviso, el hombre le propina un puñetazo que lo derriba de inmediato. Tras la agresión, el responsable se aleja a toda velocidad al advertir la llegada de otros uniformados.

PUBLICIDAD

El episodio fue divulgado por la cuenta Colombia Oscura el sábado 19 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se informó la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron la actuación de tránsito que antecedió al ataque.

El agresor escapó tras derribar al funcionario

El video no permite establecer si existió una discusión previa entre el agente y el agresor. Tampoco se conoce si el funcionario requirió atención médica después del impacto.

De acuerdo con la publicación que difundió el caso, las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable. La grabación sería uno de los elementos para identificarlo y ubicarlo.

Golpearon a un agente de tránsito en Villa del Rosario - crédito @ColombiaOscura/X
Golpearon a un agente de tránsito en Villa del Rosario - crédito @ColombiaOscura/X

El ataque ocurrió en plena vía pública y ante la presencia de otras personas. En la secuencia, el hombre aprovecha que el agente no lo observa para lanzar el golpe. Luego corre en dirección contraria a los uniformados que aparecen segundos después en el lugar.

PUBLICIDAD

La agresión abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre el respeto a los funcionarios y las actuaciones de las autoridades durante procedimientos en espacios públicos.

Usuarios cuestionaron el ataque y también criticaron al agente

Algunos comentarios condenaron la forma en que ocurrió el hecho. Un usuario calificó al atacante como un “cobarde” y señaló que actuó por la espalda antes de escapar.

Otro internauta escribió que el video reflejaba una “falta de autoridad” frente a conductas delictivas. Estas reacciones apuntaron a la necesidad de identificar al responsable y avanzar con las acciones judiciales correspondientes.

Buscan al hombre que noqueó a un agente durante un procedimiento vial - crédito @ColombiaOscura/X
Buscan al hombre que noqueó a un agente durante un procedimiento vial - crédito @ColombiaOscura/X

Capturaron a un hombre señalado de agredir a tres agentes de tránsito en Antioquia

Una discusión por la inmovilización de una motocicleta derivó en la captura de un hombre de 39 años, señalado de atacar a tres agentes de tránsito en Sabaneta, Antioquia. El procedimiento ocurrió en el sector de Calle Larga y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

La Administración Municipal indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de violencia contra servidor público. Las autoridades también informaron daños materiales durante el incidente, aunque no detallaron su alcance.

El hecho comenzó mientras los funcionarios adelantaban labores de regulación vial y aplicaban una medida de tránsito sobre una motocicleta. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camiseta negra y jean que discute con los agentes mientras uno de ellos sostiene el vehículo.

La tensión aumentó en pocos segundos. El ciudadano empujó y golpeó a uno de los trabajadores, mientras los otros participantes del operativo intentaban mantener bajo control la motocicleta.

El video difundido en redes sociales muestra al hombre cuando empuja, golpea y forcejea con los agentes de tránsito - crédito Colombia Oscura/X

Según la versión oficial, los tres agentes fueron alcanzados por las agresiones. El registro audiovisual también muestra que varias personas salieron de viviendas y comercios cercanos después de escuchar los insultos dirigidos a los funcionarios.

Algunos residentes se aproximaron al lugar para intervenir a favor de los agentes. En ese momento, el hombre señalado como agresor se alejó del sitio por una de las calles del sector.

De acuerdo con la Policía, el hombre buscó refugio en una vivienda tras advertir la presencia de los uniformados. Posteriormente, salió del inmueble y volvió a escapar.

El seguimiento contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del municipio. Los policías continuaron la persecución a pie hasta que lograron alcanzarlo luego de que cayera al suelo.

Tras la detención, el ciudadano quedó bajo custodia para su judicialización. La autoridad competente deberá definir su situación jurídica por la conducta que se le atribuye.

Temas Relacionados

Agente de tránsitoVilla del RosarioNorte de SantanderInseguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido de cuartos de final de la Tricolor en Polonia 2026

La Amarilla derrotó al país anfitrión en los octavos de final y deberá enfrentarse al combinado africano, que derrotó a Inglaterra 3-0 en la ronda previa

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido de cuartos de final de la Tricolor en Polonia 2026

Estos son los senadores más ‘ricos’ de Colombia, según sus últimas declaraciones: más del 80% no ha entregado documentación completa

Un reciente análisis halló que, de los 103 integrantes para el periodo 2026-2030, la mayoría no había cargado el formato exigido por la Ley 2013 de 2019 sobre bienes, rentas y vínculos familiares

Estos son los senadores más ‘ricos’ de Colombia, según sus últimas declaraciones: más del 80% no ha entregado documentación completa

En video quedaron registradas las fuertes tormentas que azotaron al Caribe colombiano: hubo inundaciones y granizo en Barranquilla y Cartagena

El fenómeno, que llegó tras varios días de calor cercano a los 35 °C, generó anegamientos en diferentes barrios de la capital del Atlántico, además de afectaciones por lluvias intensas en Soledad y Galapa

En video quedaron registradas las fuertes tormentas que azotaron al Caribe colombiano: hubo inundaciones y granizo en Barranquilla y Cartagena

Estos serían los primeros acuerdos de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos: investigan sobornos a hijastros de Nicolás Maduro y nexos con Colombia

Su testimonio compromete a familiares de Nicolás Maduro, altos funcionarios venezolanos y salpica gestiones comerciales ligadas a figuras políticas en Colombia

Estos serían los primeros acuerdos de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos: investigan sobornos a hijastros de Nicolás Maduro y nexos con Colombia

A la cárcel un taxista investigado por robos y agresiones sexuales a pasajeras en Medellín

Juan José Estrada Vélez, de 24 años, tendrá que responder por cuatro hechos denunciados entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 contra pasajeras

A la cárcel un taxista investigado por robos y agresiones sexuales a pasajeras en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Epa Colombia y Wadith Manzur: esta sería la historia detrás de su pelea en la Escuela de Carabineros

Falleció el actor José Oriol Hernández, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana

Mateo Varela relató cómo ocultó el anillo de compromiso antes de su viaje con Norma Nivia por Asia: “Lo puse ahí”

Deportes

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido de cuartos de final de la Tricolor en Polonia 2026

Nigeria vs. Colombia en vivo HOY Mundial Femenino Sub-20: Inicia el partido de cuartos de final de la Tricolor en Polonia 2026

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Semifinales de la Liga Femenina: hora y canal de televisión para ver los partidos de vuelta

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut