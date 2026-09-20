Sujeto golpeó ‘por la espalda’ a un agente de tránsito que iba a multarlo en Norte de Santander: el ataque quedó en video

Ataque a un agente de tránsito quedó registrado en video en Villa del Rosario - crédito @ColombiaOscura/X

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Un agente de tránsito quedó tendido en el suelo luego de recibir un golpe en el rostro por parte de un hombre que huyó del lugar, mientras el funcionario documentaba un procedimiento en Villa del Rosario, Norte de Santander. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

Las imágenes muestran al servidor público concentrado en su labor cuando un sujeto se aproxima por detrás. Sin previo aviso, el hombre le propina un puñetazo que lo derriba de inmediato. Tras la agresión, el responsable se aleja a toda velocidad al advertir la llegada de otros uniformados.

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El episodio fue divulgado por la cuenta Colombia Oscura el sábado 19 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se informó la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron la actuación de tránsito que antecedió al ataque.

El agresor escapó tras derribar al funcionario

El video no permite establecer si existió una discusión previa entre el agente y el agresor. Tampoco se conoce si el funcionario requirió atención médica después del impacto.

De acuerdo con la publicación que difundió el caso, las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable. La grabación sería uno de los elementos para identificarlo y ubicarlo.

Golpearon a un agente de tránsito en Villa del Rosario - crédito @ColombiaOscura/X

El ataque ocurrió en plena vía pública y ante la presencia de otras personas. En la secuencia, el hombre aprovecha que el agente no lo observa para lanzar el golpe. Luego corre en dirección contraria a los uniformados que aparecen segundos después en el lugar.

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La agresión abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre el respeto a los funcionarios y las actuaciones de las autoridades durante procedimientos en espacios públicos.

Usuarios cuestionaron el ataque y también criticaron al agente

Algunos comentarios condenaron la forma en que ocurrió el hecho. Un usuario calificó al atacante como un “cobarde” y señaló que actuó por la espalda antes de escapar.

Otro internauta escribió que el video reflejaba una “falta de autoridad” frente a conductas delictivas. Estas reacciones apuntaron a la necesidad de identificar al responsable y avanzar con las acciones judiciales correspondientes.

Buscan al hombre que noqueó a un agente durante un procedimiento vial - crédito @ColombiaOscura/X

Capturaron a un hombre señalado de agredir a tres agentes de tránsito en Antioquia

Una discusión por la inmovilización de una motocicleta derivó en la captura de un hombre de 39 años, señalado de atacar a tres agentes de tránsito en Sabaneta, Antioquia. El procedimiento ocurrió en el sector de Calle Larga y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

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La Administración Municipal indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de violencia contra servidor público. Las autoridades también informaron daños materiales durante el incidente, aunque no detallaron su alcance.

El hecho comenzó mientras los funcionarios adelantaban labores de regulación vial y aplicaban una medida de tránsito sobre una motocicleta. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camiseta negra y jean que discute con los agentes mientras uno de ellos sostiene el vehículo.

La tensión aumentó en pocos segundos. El ciudadano empujó y golpeó a uno de los trabajadores, mientras los otros participantes del operativo intentaban mantener bajo control la motocicleta.

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El video difundido en redes sociales muestra al hombre cuando empuja, golpea y forcejea con los agentes de tránsito - crédito Colombia Oscura/X

Según la versión oficial, los tres agentes fueron alcanzados por las agresiones. El registro audiovisual también muestra que varias personas salieron de viviendas y comercios cercanos después de escuchar los insultos dirigidos a los funcionarios.

Algunos residentes se aproximaron al lugar para intervenir a favor de los agentes. En ese momento, el hombre señalado como agresor se alejó del sitio por una de las calles del sector.

De acuerdo con la Policía, el hombre buscó refugio en una vivienda tras advertir la presencia de los uniformados. Posteriormente, salió del inmueble y volvió a escapar.

El seguimiento contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del municipio. Los policías continuaron la persecución a pie hasta que lograron alcanzarlo luego de que cayera al suelo.

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Tras la detención, el ciudadano quedó bajo custodia para su judicialización. La autoridad competente deberá definir su situación jurídica por la conducta que se le atribuye.