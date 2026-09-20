En video| Fuertes tormentas azotaron el Caribe colombiano: Inundaciones y granizo se reportaron en Barranquilla y Cartagena

Las lluvias, vientos y tormentas en el Caribe colombiano provocaron inundaciones, granizo y daños materiales en Barranquilla y Cartagena - crédito @luchovoltios/X

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El aumento del oleaje hasta 2,7 metros de altura y las ráfagas sobre la cuenca central del mar Caribe elevaron las precauciones para la navegación artesanal e industrial durante una jornada de lluvias, tormentas y vendavales en la región Caribe colombiana.

La emergencia dejó inundaciones en el área metropolitana de Barranquilla, caída de granizo en sectores urbanos y daños materiales en Cartagena, donde un árbol cayó sobre un automóvil. Los organismos de socorro y las autoridades locales mantuvieron activas las tareas de inspección y seguimiento.

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Las lluvias y el granizo afectaron barrios de Barranquilla y Soledad

El paso de una onda tropical alteró el tiempo en el norte del país después de varios días de altas temperaturas. Las precipitaciones intensas llegaron acompañadas por vientos fuertes y, en algunos sectores del sur de Barranquilla y del municipio de Soledad, también por granizo.

La situación causó anegamientos temporales e inundaciones en los barrios 7 de Abril, Hipódromo, Ciudadela 20 de Julio y Las Moras. Las afectaciones también alcanzaron zonas de Soledad y Galapa, municipios que integran el área metropolitana.

Barranquilla y su área metropolitana registraron precipitaciones torrenciales, inundaciones y caída de granizo tras temperaturas cercanas a 35 °C - crédito Captura de video

La caída de granizo llamó la atención de los habitantes debido a que se trata de un fenómeno poco habitual en la costa Caribe. El episodio ocurrió tras jornadas en las que las temperaturas se acercaron a los 35 °C y mostró la inestabilidad de las condiciones atmosféricas en la región.

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La jornada meteorológica adversa combinó lluvias torrenciales, vientos y tormentas que afectaron a Barranquilla, Soledad, Galapa y Cartagena. Las autoridades activaron monitoreos por inundaciones, daños en estructuras y riesgos asociados al mar, mientras el Ideam advirtió que las precipitaciones podían extenderse hacia otros departamentos del Caribe continental.

Un árbol cayó sobre un automóvil en Cartagena

De otro lado, el vendaval provocó daños en el tradicional barrio San Francisco de Cartagena. Un árbol de gran tamaño se desprendió y cayó sobre un vehículo particular que circulaba por el sector.

Los ocupantes del automóvil quedaron atrapados de manera momentánea tras el impacto. Los organismos de socorro confirmaron que ninguna persona sufrió lesiones y que el hecho dejó únicamente pérdidas materiales.

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La Oficina de Gestión del Riesgo Distrital inició recorridos en Cartagena para identificar zonas afectadas y consolidar el balance de la jornada - crédito Redes sociales

La Oficina de Gestión del Riesgo Distrital inició recorridos de inspección para establecer el balance de las afectaciones. Esas verificaciones buscan identificar daños derivados de las lluvias y la fuerza del viento en distintos puntos de la ciudad.

El sistema de vendaval avanzó desde el norte de Sucre y Bolívar, según las plataformas de monitoreo. El departamento de Sucre quedó bajo observación ante la posibilidad de nuevas afectaciones, en una zona que ha registrado episodios de vendavales y cortes de energía.

El Ideam mantuvo alertas para 5 departamentos del Caribe colombiano

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que las condiciones adversas no se concentraban solo en Barranquilla y Cartagena. La entidad mantuvo la advertencia por tormentas, lluvias fuertes y posibles crecientes en Magdalena, Córdoba, Cesar y La Guajira.

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La alerta también abarcó a Sucre, donde se seguía el desplazamiento del sistema atmosférico. El monitoreo se extendió hacia el norte de la región Caribe ante la posibilidad de que las precipitaciones y los vientos alcanzaran otros municipios.

Las autoridades recomendaron atender los boletines oficiales mientras continuara la vigilancia meteorológica. La evolución del fenómeno podía modificar las condiciones en pocas horas, con nuevos episodios de lluvia o tormentas en áreas urbanas y rurales.

Ideam vinculó el cambio de las condiciones atmosféricas en el Caribe colombiano con el paso de una onda tropical - crédito Ideam/X

La recomendación incluyó evitar el tránsito o la permanencia bajo árboles y estructuras endebles. Estas precauciones buscaron reducir la exposición a caídas de ramas, desprendimientos y otros daños causados por los vendavales.

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Las ráfagas y el oleaje aumentaron el riesgo para la navegación

La emergencia tuvo un componente marino debido al incremento de los vientos en la cuenca central del Caribe colombiano. El pronóstico contempló ráfagas de entre 19 y 21 nudos, equivalentes a entre 35 y 39 kilómetros por hora, durante el fin de semana.

El oleaje previsto representó un riesgo para embarcaciones de pesca, transporte y actividades marítimas. Las condiciones exigían precaución para quienes navegaran en aguas del Caribe colombiano.

Los organismos de respuesta y las oficinas de gestión del riesgo continuaron con las inspecciones en los sectores afectados. El llamado final fue a mantenerse informados por canales oficiales y a reportar cualquier emergencia relacionada con inundaciones, árboles caídos o daños por los vientos.

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