Alcalde de Belalcázar, conocido municipio turístico de Caldas, solicita apoyo para su reconstrucción tras el terremoto: “Tenemos impactos grandes”

La administración de Belalcázar, Caldas, busca materiales para reparar viviendas afectadas y convocó a los colombianos a visitar el municipio caldense, donde el terremoto dejó daños en hogares, comercios y escuelas - crédito suministrada a Infobae

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A más de un mes del devastador sismo del 10 de agosto de 2026, el alcalde de Belalcázar, Caldas, Fabio Andrés Ramírez Giraldo, hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y figuras públicas para apoyar la recuperación del municipio y su reactivación económica.

Este municipio caldense, conocido por su escultura del Cristo Redentor de 45 metros –la primera que se construyó en Colombia–, única por la forma en la que se edificó, resultó fuertemente afectado por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al centro y al occidente del país.

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En diálogo con Infobae Colombia, el alcalde sostuvo que cerca del 30% del municipio sufrió algún tipo de impacto, pese a que no se presentaron fatalidades. No obstante, el jefe de la administración municipal estimó que el movimiento telúrico afectó a 1.867 personas y dejó daños en viviendas, comercios, instituciones públicas, espacios culturales y establecimientos educativos.

Las autoridades nacionales fueron al municipio tras el terremoto del 10 de agosto - crédito suministrado a Infobae

Por eso, su llamado tiene estos frentes: la llegada de visitantes para reactivar restaurantes, comercios y servicios turísticos, y la consecución de recursos y materiales para reparar o reconstruir las edificaciones afectadas.

“Los municipios pequeños, que no somos tan visibles y que realmente tenemos impactos grandes, también estamos alzando la mano para que seamos visibles y podamos ser escuchados”, dijo en entrevista con este medio.

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La alcaldía busca reunir materiales de construcción para las familias damnificadas

El líder municipal afirmó que Belalcázar se está recuperando y este proceso va en buena marcha, especialmente porque su actividad económica fundamental, el agro, no resultó afectado.

Además, se han registrado visitas oficiales del Gobierno nacional –incluidos el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo–, así como de las autoridades departamentales, que han inclinado su oído y su mano de ayuda para restablecer y levantar a la comunidad.

La alcaldía busca reunir materiales de construcción para reparar y reconstruir las viviendas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico - crédito suministrada a Infobae

Se han reportado donaciones de materiales y la entrega de subsidios para la reconstrucción. El apoyo departamental no se puede negar. Según el funcionario, “la gobernación nos ha apoyado es con los subsidios, que ya llegó el recurso, y pues nosotros también hemos apoyado con banco de materiales que tenemos en el municipio, más las donaciones que hemos recibido. Entonces hemos sido acompañados”.

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Y es que los reportes oficiales indicaron que hubo 149 viviendas que presentaron entre colapso total o pérdida completa de sus cubiertas. El alcalde precisó que, de esas cifras, el municipio tiene alrededor de 114 casas con colapso total y cerca de 820 inmuebles presentaron daños menores en paredes, baños y estructuras de mampostería.

Entre los sectores con mayores afectaciones están el Resguardo Indígena Totumal, con 30 viviendas afectadas, y la vereda El Madroño, con 15. También se registraron daños en Villa Hermosa, La Cascada y San Isidro.

El mandatario explicó que gran parte de las personas afectadas no cuenta con recursos para asumir las demoliciones y sus posteriores reparaciones. Por ese motivo, destacó el apoyo de la Gobernación de Caldas con maquinaria, asistencia técnica y bancos de materiales.

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“Hay personas muy humildes a las que uno les puede decir: ‘Su casa fue siniestrada, le toca hacer la demolición’, pero no tienen con qué”, afirmó.

El alcalde de Belalcázar, Caldas, habló sobre los efectos del terremoto del 10 de agosto en el municipio - crédito pantallazo Alcaldía de Belalcázar

La administración municipal también reportó afectaciones en 30 sedes y espacios educativos. De ese total, nueve están habilitados para clases y siete no pueden operar. La estación de bomberos sufrió el colapso total, una situación que afecta la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

El municipio pide a los turistas regresar a sus atractivos

Belalcázar depende de cultivos como los de café y el plátano, cuya producción no sufrió afectaciones directas por el sismo, pese a los daños en viviendas rurales. El mandatario destacó que el terremoto ocurrió durante la cosecha cafetera, lo que ayudó a sostener parte de la actividad económica local.

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No obstante, pese a que las actividades de la agricultura han permitido el sostenimiento del pueblo, el turismo, el siguiente soporte económico del municipio, aún requiere un empuje por parte de los colombianos.

“En la reactivación económica del municipio con el tema turístico, pues ahí ha sido el llamado a toda la comunidad en general, no solo de Caldas, sino de todo Colombia, que pues nos visiten, porque es importante para nosotros reactivarnos y que realmente el municipio empiece a tener una dinámica económica para poder sobrepasar todo lo que nos ha pasado, que sufrimos después del terremoto”.

El turismo como tal no fue cancelado, pero sí sufrió golpes. El líder municipal comentó que, pese a que el 100% de esta actividad no está en su dinámica convencional, han recibido visitas turísticas, aun en medio de las reconstrucciones.

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Este es el Cristo Redentor de Belalcázar, Caldas - crédito @anibalgaviria/X

“Invitar a la comunidad en general, a todo Colombia, que venga, que conozca este municipio”, expresó Ramírez. También aseguró que los fines de semana ya se ha registrado la llegada de buses y chivas con visitantes, aunque insistió en que se requiere mantener ese respaldo para consolidar la reactivación económica, ya que el municipio busca recuperar el flujo de viajeros después del sismo, que dejó afectados 29 establecimientos comerciales, algunos con pérdidas de mercancía, cierres temporales o necesidad de reubicación.

El mandatario de Belalcázar pidió a empresarios de distintas regiones evaluar mecanismos para aportar a la recuperación del municipio. Mencionó el llamado “decreto Milagro”, que, según explicó, permitiría canalizar inversiones mediante beneficios tributarios hacia territorios con daños por el sismo.

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“Estamos buscando que los empresarios de Colombia puedan invertir en los daños que tenemos hoy en nuestros municipios”, señaló.

Belalcázar está situado en el suroccidente de Caldas y tiene una población estimada de 10.327 habitantes. Entre sus atractivos figuran el Monumento a Cristo Rey, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Parque Ecotecnológico La Estampilla, el Mirador Natural El Madroño y el Cerro Santana.

El alcalde señaló que el Cristo Rey, uno de los principales puntos de visita, no sufrió daños estructurales porque había recibido refuerzos meses antes del terremoto.