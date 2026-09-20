Mateo Varela relató cómo ocultó el anillo de compromiso antes de su viaje con Norma Nivia por Asia: “Lo puse ahí”

Norma Nivia y Mateo Varela se comprometieron en matrimonio luego de un viaje por Asia - crédito @normaniviag/Instagram

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Norma Nivia y Mateo Varela llevan un tiempo consolidando una relación que combina la vida pública de la actriz con el trabajo digital del creador de contenido, desde que iniciaron su historia en común durante su paso por La casa de los famosos Colombia en 2025.

Pese a las diferencias entre sus rutinas y a las reservas que ella mantenía frente a la convivencia, la pareja construyó un vínculo que terminó por desafiar esa postura inicial y que hace unas semanas los llevó a comprometerse en matrimonio, según confirmó la pareja en sus redes sociales.

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Durante una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, alusiva al Día del Amor y la Amistad, ambos contaron los detalles de su reciente compromiso matrimonial y los planes que tienen para el futuro.

Norma Nivia y Mateo Varela consolidaron su relación desde su paso por 'La casa de los famosos Colombia' en 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

La actriz y modelo relató que, en el pasado, prefería mantener una relación sin compartir techo con su pareja. “Yo ya digamos que de alguna manera me había dado por vencida con el tema de la convivencia, por lo menos nunca con el amor”, explicó la actriz en el programa. Según contó, incluso en una relación estable imaginaba vivir en el mismo edificio, pero nunca en el mismo apartamento, algo que definió como su tendencia hacia “relaciones abiertas” en ese sentido.

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La actriz añadió que la relación con Varela transformó esa convicción. “Ha sido todo tan distinto que yo ahora me siento feliz de que afortunadamente él sea bien terco y haya querido igual que las cosas funcionaran”, afirmó con una sonrisa hacia su prometido.

Varela coincidió con esa versión y agregó que varias de las condiciones que Norma fijó en un inicio para dar con una pareja, terminaron por modificarse con el tiempo. “No quería una persona más bajita y pues heme aquí. No quería convivir con una persona, pues vivir con alguien, y acá pues vivimos juntos y nos vamos a casar”, relató. También recordó que Norma nunca había hablado de casarse de blanco y que ahora se prepara para hacerlo.

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Norma Nivia y Mateo Varela celebraron su primer aniversario con una cena romántica en Bali, compartiendo mensajes de gratitud y amor con sus seguidores - crédito @normaniviag/ Instagram

Acto seguido, Varela contó cómo organizó la propuesta durante un viaje de 15 días por Asia, iniciando por Japón, el destino que, según dijo, ambos soñaban con conocer. “Antes de irnos para el viaje ya yo tenía el anillo hace como unos mesecitos. Fueron diligencias que yo hacía solo, sin saber nada”, relató.

Para evitar que Norma descubriera la sorpresa, Mateo optó por trasladar la joya en la maleta que se despacha en bodega y no en el equipaje de mano, ante el temor de que un control de seguridad revelara el contenido. “Si me la llevo en la maleta de mano, qué embarrada donde de pronto el de seguridad pasando ahí me diga qué tiene acá. Lo puse ahí con mis calcetines”, explicó.

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El creador de contenido añadió que reforzó la maleta con un doble candado durante todo el recorrido para asegurarse de que nadie accediera a ella. Contó, entre risas, que cuando Norma le sugería asegurar el equipaje, él aprovechaba la coincidencia para reforzar la seguridad sin generar sospechas: “Ella me decía, ¿la quieres asegurar? Yo, claro, hay que asegurar estas maletas. Entonces ya yo quedaba tranquilo”. De este modo, la sorpresa se mantuvo hasta que Varela pidió la mano de la actriz en matrimonio.

Los preparativos de la boda y la maternidad

Norma Nivia explicó que la boda aún no tiene detalles definidos, aunque la pareja prevé celebrar el matrimonio en 2027 y evalúa opciones dentro y fuera del país - crédito @normaniviag/Instagram

Consultada sobre los preparativos de la boda, Norma explicó que la pareja aún no ha definido los detalles de la ceremonia, aunque coincide en que la boda se realizaría en 2027. “Es complicado cuadrar un matrimonio. Lo único que hemos hablado es que sí nos gustaría que fuera el año entrante. No tenemos ningún afán”, indicó.

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La actriz relató que han evaluado distintas alternativas, desde una celebración con invitados hasta la posibilidad de casarse solos en otro país, considerando el costo de una celebración tradicional como un factor determinante para inclinarse por un formato. “Nosotros estuvimos haciendo la lista y la fiesta mínima es un montón de gente, es mucho dinero. Con eso podríamos pegarnos un tremendo viaje divino”, comentó.

A diferencia de la ceremonia, la pareja sí tiene decidido el lugar donde pasarán su luna de miel: “Nosotros soñamos y hemos hablado mucho con conocer una aurora boreal”, afirmó durante la entrevista.

Consultada sobre sus planes familiares, Nivia fue clara al descartar la maternidad como una meta personal. “Ya en este punto yo siento que no, después de ver el mundo como tal, temas que están muy romantizados también como este de la maternidad, la verdad es que en este momento no. Yo aprecio demasiado mi libertad”, explicó. La actriz aclaró que respeta a quienes deciden ser madres, aunque reiteró que esa no es su prioridad.

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Varela coincidió con esa postura y añadió que, si bien valora la experiencia de la paternidad para quienes la desean, prefiere priorizar sus propios proyectos. “Yo respeto mucho a la gente que su sueño es ser padre, porque yo creo que es algo muy lindo. Sin embargo, quiero ser un poquito egoísta y pensar mucho en mí”, concluyó el creador de contenido.