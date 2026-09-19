Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

Millonarios, que tiene nuevo cuerpo técnico, también contaría con nuevos dueños en los próximos meses - crédito Millonarios FC

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Millonarios pasa por una serie de cambios en la temporada 2026, que comenzó con la llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos, el cual es el encargado del armado de la plantilla para que sea más competitiva en comparación con la de 2025, cuando fracasó en el segundo semestre por las malas contrataciones.

Sumado a eso, el conjunto azul se encuentra en proceso de venta a un grupo empresarial de Estados Unidos, el cual inició las conversaciones con Amber Capital, máximo accionista del club, para conocer las condiciones y el precio para quedarse con el paquete accionario.

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Incluso, parece que se han dado pasos avanzados para llegar a un acuerdo, porque el director de la organización ya vio a Millonarios en el campo de juego y arrancó a relacionarse con la plantilla profesional, posiblemente, con el fin de conocer lo que necesita y saber cómo reforzarla cuando ya sea el dueño oficial.

Aparición especial en El Campín

El compromiso del sábado 19 de septiembre, por la fecha 11 de la Liga BetPlay, estuvo marcado por mucha emotividad porque Juan Guillermo Cuadrado fue presentado ante los hinchas azules, con la camiseta número 7 que Willington Ortiz, leyenda del club, le entregó al volante.

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Sin embargo, lo que llamó la atención fue la aparición del posible nuevo dueño de Millonarios en El Campín, lo que sorprendió a todos, porque es la primera vez que el empresario asiste a un partido de la institución.

Hugo Varela, empresario deportivo portugués, es señalado como el hombre que asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en adquirir el club - crédito The Wellness Universe

Todo se conoció por una foto publicada en la cuenta de X llamada Memorias del Tablón, la cual se dio en un momento previo del juego frente a Boyacá Chicó, durante la tarde del sábado y frente a más de 20.000 espectadores que asistieron al “Coloso de la 57″.

Se ve a Hugo Varela, director de Kapital Football Group, el grupo detrás de la negociación para comprar a Millonarios, al lado de César Ardila, director del departamento de comunicaciones del Ballet Azul, en el campo de juego de El Campín.

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Hugo Varela, director de Kapital Football Group, presente en el estadio El Campín para ver a Millonarios - crédito @MemoriasDTablon/X

La noticia también fue confirmada por periodistas como Felipe Sierra y Julián Capera, aunque no se tiene más información sobre la razón detrás de la aparición del empresario en la capital, sobre lo que conversó con Gustavo Serpa, representante del máximo accionista, y sobre las condiciones de la compra.

“Debida diligencia”

Aunque los azules descartaron inicialmente que se esté llevando a cabo un proceso de venta de manera oficial, distintas fuentes han mencionado que la negociación se maneja de manera discreta para no torpedear las conversaciones, por ser de mucha importancia.

El periodista Mariano Olsen, el 10 de septiembre, afirmó en su cuenta de X que “el proceso de posible venta de Millonarios continúa el curso de DEBIDA DILIGENCIA (investigación y análisis de estados contables y situación general del club) por parte de Kapital Football Group, división del grupo DaGrosa Capital Partners. Se demorará 30-40 días más”.

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El grupo DaGrosa Capital Partners analiza la situación contable y en general de Millonarios para definir la compra del club - crédito @olsendeportes/X

De esta manera, dicho grupo tendría a su primer equipo profesional en la actualidad, ya que antes manejó al Girondins de Burdeos de Francia en 2018, pero lo vendió al año siguiente, justo cuando arrancó la crisis económica que provocó la desaparición de la institución por sus deudas.

También queda por saber de cuánto será la compra de acciones por parte del grupo norteamericano, ya que Amber Capital cuenta con el 85,12% de la institución, a la que llegó en 2012 con la adquisición del 20%. De a poco, fue comprando paquetes del club en procesos de capitalización y, de esa manera, llegó a convertirse en el dueño mayoritario en la actualidad, pero bajo críticas por la gestión en los últimos 10 años, debido a la falta de títulos.

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