Embajador de China responde a Enrique Peñalosa por visita al Metro de Bogotá: “No es una entrega de mostrador”

El exalcalde Enrique Peñalosa y el embajador de China Zhu Jingyang protagonizaron un intercambio público por la visita a las obras del Metro de Bogotá. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió este viernes 19 de septiembre al exalcalde Enrique Peñalosa, quien cuestionó que la Embajada china organizara una visita a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá con la participación de medios de comunicación y dirigentes políticos, entre ellos la exalcaldesa Claudia López.

El intercambio se produjo después de que Peñalosa cuestionara la pertinencia de que el representante diplomático invitara a personas a conocer el proyecto. El exalcalde sostuvo que el Metro fue adquirido por Bogotá bajo condiciones comerciales y que el Gobierno chino no es propietario de la obra ni realizó un aporte para financiarla.

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Ante esos señalamientos, Zhu Jingyang explicó que, aunque se trata de una contratación comercial, la naturaleza del proyecto implica una relación más compleja por el esquema bajo el cual fue estructurado y por la participación de una empresa china como constructora e inversionista.

Zhu Jingyang defendió la visita a las obras del Metro de Bogotá

En su respuesta publicada el 19 de septiembre, el embajador señaló que nunca se ha presentado el Metro de Bogotá como un regalo de China ni como una propiedad del Gobierno chino.

“Nunca hemos presentado el Metro de Bogotá como un regalo de China ni como propiedad del Gobierno chino”, afirmó Zhu, quien añadió que la contratación fue adelantada comercialmente por Bogotá y que ese aspecto, según indicó, no está en discusión.

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El diplomático cuestionó que la construcción de una infraestructura de esta magnitud sea equiparada con la adquisición puntual de un producto. Según explicó, el desarrollo del proyecto requiere coordinación en distintos ámbitos, incluida la dimensión política y diplomática.

Zhu también hizo referencia al modelo contractual de la Línea 1 del Metro de Bogotá. “La Línea 1 del Metro no es un simple contrato de obra: es un proyecto de concesión bajo esquema PPP”, manifestó.

En ese punto, sostuvo que la empresa china vinculada al proyecto no cumple únicamente el papel de constructora, sino que también participa como inversionista. El embajador dirigió esta precisión a Peñalosa, al recordar que el exalcalde conocía la estructura contractual durante su administración.

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Zhu Jingyang explicó el papel de la empresa china en la construcción e inversión de la Línea 1 del Metro. - crédito @zhu_jingyang/X

El embajador aseguró que contó con el consentimiento de Galán

Uno de los argumentos centrales de la respuesta de Zhu Jingyang fue que la actividad no se habría realizado al margen de la administración distrital.

El embajador aseguró que, antes de la visita, habló personalmente con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y que contó con su consentimiento para realizarla.

“Antes de esta actividad, hablé personalmente con el alcalde Carlos Galán y conté con su consentimiento”, afirmó Zhu, quien relacionó esa autorización con el respeto por la titularidad del proyecto.

El diplomático también rechazó la interpretación de que la visita buscara presentar a China como propietaria del Metro. Según su explicación, recorrer las obras y dar a conocer su avance no implica atribuirse la titularidad de la infraestructura.

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“Visitar la obra y explicar su avance no equivale a reivindicar titularidad, ni a invitar como dueño”, sostuvo.

Zhu agregó que, desde su perspectiva, acompañar a una empresa de su país que ejecuta e invierte en el proyecto forma parte de las funciones de su cargo. Por esa razón, rechazó que la actividad pudiera ser descrita como “hacer show”.

El embajador resumió su posición señalando que ambas circunstancias pueden coexistir: “El proyecto es de Bogotá. Quien lo construye e invierte, bajo un contrato de concesión, es una empresa china”.

Zhu agregó que dar a conocer el avance de la obra no modifica la titularidad del proyecto y sostuvo que no existe una intención de establecer una nueva narrativa sobre quién es su propietario.

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“El proyecto no necesita una nueva narrativa de dueños y nadie la busca”, afirmó el diplomático, antes de señalar que China respeta y respalda que la obra continúe de acuerdo con la estructura contractual definida.

Enrique Peñalosa cuestionó la actividad organizada por la Embajada de China y la presencia de dirigentes políticos. - crédito @EnriquePenalosa/X

Peñalosa cuestionó que la Embajada organizara la invitación

La discusión había comenzado el 18 de septiembre, cuando Enrique Peñalosa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la visita organizada por el embajador.

En su publicación, el exalcalde comparó la actividad con una eventual visita de otros representantes diplomáticos a productos adquiridos por Colombia. Mencionó como ejemplos un avión Boeing nuevo de Avianca y aeronaves Tucano compradas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de argumentar que una adquisición comercial no constituye un motivo para atribuirle un carácter especial al país de origen del producto.

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Peñalosa sostuvo que el Metro de Bogotá fue comprado con recursos colombianos y afirmó que la empresa China Harbour presentó la mejor oferta para el proyecto. También señaló que no existió un aporte del Gobierno chino y que, por tratarse de una operación comercial, Colombia no tendría que asumir una relación de agradecimiento particular con ese Gobierno por la adquisición.

Al mismo tiempo, el exalcalde reconoció en su publicación que el Metro “avanza bien” y señaló que lo hace de acuerdo con lo que, según su versión, había sido contratado y con los compromisos asumidos por la empresa.

Peñalosa también cuestionó específicamente la presencia de Claudia López entre los invitados a la actividad. En su mensaje hizo referencia a la posición que, según él, tuvo la entonces alcaldesa frente al proyecto.

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El exalcalde sostuvo que corresponde al alcalde de Bogotá convocar las visitas al proyecto y no al embajador chino. - crédito @EnriquePenalosa/X

El intercambio entre el exalcalde y el embajador

Tras la primera respuesta de Zhu Jingyang, publicada el 19 de septiembre a las 10:38 a. m., en la que señaló que la Línea 1 es un proyecto de millones de bogotanos y que dar a conocer su avance no constituye “hacer show”, Peñalosa volvió a pronunciarse.

El exalcalde manifestó que el embajador no tenía que invitar a personas al Metro de Bogotá y cuestionó que representantes políticos colombianos fueran convocados por la Embajada.

“El alcalde de Bogotá, no el embajador chino, es el que debe hacer invitaciones a visitar el proyecto”, escribió Peñalosa.

En el mismo mensaje, le agradeció al diplomático la invitación, pero sostuvo que no le correspondía organizar este tipo de convocatorias, especialmente cuando involucraban a políticos colombianos.

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La respuesta de Zhu Jingyang llegó posteriormente con una explicación más amplia sobre la naturaleza contractual del proyecto y sobre su participación como representante diplomático de un país cuya empresa, según señaló, ejecuta e invierte en la obra.