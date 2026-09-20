Nueva confesión de implicado permitió reconstruir el caso de desaparición de Andrés Camilo Peláez: había una deuda de un millón de pesos

Claudia Yepes es la mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Hidroituango - crédito @claoyepes/X

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La vinculación de un quinto presunto implicado en la desaparición y muerte del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes permitió avanzar en la reconstrucción judicial de los hechos ocurridos en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Se trata de lo que dijo el joven, conocido con el alias de “Se Lo Juro”, que aceptó el cargo de desaparición forzada agravada y entregó una versión sobre el secuestro de la víctima.

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Según reveló El Tiempo, el procesado, identificado como Juan Diego Echavarría Arango, tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y será juzgado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ya se encontraba privado de la libertad en Santa Rosa de Osos por otros procesos cuando fue vinculado a esta investigación, de acuerdo con la publicación.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, había judicializado antes a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa: Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willinton Ortiz, alias Willy, y Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo.

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Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X

Peláez, de 26 años, había llegado a San Andrés de Cuerquia el 3 de abril de 2022 como contratista vinculado a labores relacionadas con Hidroituango. Se hospedó en un hotel del municipio y salió durante la noche, sin que se volviera a tener contacto con él.

Durante las audiencias contra los primeros capturados, la Fiscalía sostuvo que el ingeniero fue interceptado en el parque principal en la madrugada del 4 de abril por un grupo de cerca de cinco personas. Según la reconstrucción expuesta por el ente acusador, fue golpeado y subido a un vehículo que conducía alias 300.

“Después de golpearlo, lo subieron a un vehículo”, relató un delegado de la Fiscalía en una audiencia citada por el medio. El funcionario agregó que la víctima fue vista luego con lesiones, atada de manos y en compañía de algunos de los señalados, antes de ser llevada hacia una zona rural.

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El testimonio cambió la hipótesis sobre los lugares de retención

La versión conocida inicialmente señalaba que Peláez habría sido conducido directamente a una vivienda del casco urbano de San Andrés de Cuerquia que, según la investigación, funcionaba como punto de expendio de estupefacientes para El Mesa.

Sin embargo, el testimonio de alias Se Lo Juro indicó que, antes de llegar a ese inmueble, el ingeniero habría sido llevado a una finca vinculada a un hombre conocido como alias Caníbal. Allí habrían comenzado las agresiones, de acuerdo con la información divulgada por el diario.

El ingeniero habría sido llevado a una finca vinculada a un hombre conocido como alias Caníbal - crédito @claoyepes/X

Después, los presuntos responsables habrían trasladado a Peláez a la vivienda urbana, donde continuó retenido. La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones y excavaciones en ese inmueble durante agosto, como parte de la búsqueda de evidencia.

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La versión apunta a una exigencia económica

De acuerdo con el testimonio atribuido a Echavarría por El Tiempo, los integrantes de El Mesa habrían perdido un millón de pesos en medio de disputas por el control del microtráfico en la región.

La publicación señaló que el grupo habría planeado secuestrar al ingeniero para exigir inicialmente esa suma y que luego elevó la petición a 10 millones de pesos. Peláez habría indicado que no contaba con ese dinero ni tenía cómo conseguirlo.

Desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes mantuvo una búsqueda constante y convirtió sus publicaciones diarias en una forma de reclamar verdad y justicia - crédito @claoyepes/X

Según esa versión, la víctima murió durante el cautiverio. El diario informó que, después, los presuntos implicados habrían intentado ocultar los restos para evitar que fueran hallados por las autoridades. Esos hechos deberán ser contrastados dentro del proceso judicial y con los resultados de las labores forenses.

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La madre de Andrés Camilo, Claudia Yepes Upegui, reaccionó tras conocer la nueva versión. Tras años de fielmente publicar, día tras día, un mensaje de auxilio con la búsqueda de su hijo, escribió estas palabras en sus redes sociales:

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece: Dios 1.628 días ausente, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo de bandidos que quisieron usarlo para cobrar extorsión, a tan solo dos cuadras del comando de policía de San Andrés, una casa de vicio y terror”.

La defensa pidió reforzar la seguridad del joven que declaró

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la madre de Peláez, Claudia Yepes Upegui, pidió proteger a alias Se Lo Juro, al considerar que su declaración puede ser relevante para establecer la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

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“Es fundamental que se garantice la seguridad de alias ‘Se Lo Juro’”, afirmó el abogado en declaraciones citadas por el medio. El penalista advirtió que el joven permanece recluido en un establecimiento de mínima seguridad.

La Fiscalía prepararía escritos de acusación contra los detenidos y avanzaría en nuevas órdenes de captura contra otros supuestos miembros de El Mesa, entre ellos quien sería el cabecilla de la célula que operaba en el Norte de Antioquia, según informó el medio.