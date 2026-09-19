Colombia

La farándula colombiana reacciona al emotivo mensaje de J Balvin a su expareja: “Entre la pila y el agua bendita”

La publicación del reguetonero en sus redes sociales llevó a que surgieran voces de la farándula nacional que lo defendieron o se pusieron en su contra

J Balvin publicó en Instagram un mensaje de cumpleaños para Valentina Ferrer tres días después de que ella confirmara la separación. recibiendo todo tipo de comentarios en redes sociales - crédito Yara Nardi/REUTERS
J Balvin publicó en Instagram un mensaje de cumpleaños para Valentina Ferrer tres días después de que ella confirmara la separación. recibiendo todo tipo de comentarios en redes sociales - crédito Yara Nardi/REUTERS
Guardar

El cantante colombiano J Balvin dedicó un extenso mensaje de cumpleaños a su expareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, apenas tres días después de que ella confirmara el fin de la relación que sostuvieron durante casi una década.

La publicación, hecha en la mañana del sábado 19 de septiembre a través de un carrusel de fotografías en Instagram, generó miles de interacciones en pocas horas y derivó en todo tipo de reacciones y comentarios a las que no solo se sumaron fans y detractores del cantante, también figuras del entretenimiento colombiano.

PUBLICIDAD

En el texto que acompañó las imágenes, el intérprete escribió: “Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”. El cantante también incluyó una mención directa a la maternidad de la modelo respecto a Río, el hijo de ambos, nacido en junio de 2021: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer
El posteo de JBalvin a Valentina Ferrer por su cumpleaños

La ruptura, confirmada por Ferrer el 16 de septiembre mediante un comunicado en sus historias de Instagram, llegó en medio de versiones sobre una presunta infidelidad del cantante. Semanas antes del anuncio, la modelo, actriz y creadora de contenido mexicana Melanie Pavola había asegurado públicamente haber sostenido un encuentro con J Balvin entre 2020 y 2021, período que coincide con el embarazo de Ferrer. “Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice: tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York”, relató Pavola. Ni el cantante ni Ferrer se pronunciaron públicamente sobre si ese episodio tuvo relación directa con el final del vínculo sentimental.

PUBLICIDAD

No obstante, eso no impidió que las reacciones dieran por sentado que la supuesta infidelidad del cantante fuese el principal detonante de la separación.

Karen Sevillano expresó su desconfianza en la publicación de J Balvin con un comentario sobre el gesto del cantante - crédito @jbalvin/Instagram
Karen Sevillano expresó su desconfianza en la publicación de J Balvin con un comentario sobre el gesto del cantante - crédito @jbalvin/Instagram

Una de las primeras en pronunciarse fue la creadora de contenido Karen Sevillano, conocida por su paso como ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que escribió: “Te tengo entre la pila y el agua bendita J balvin”, frase con la que expresó su desconfianza ante el gesto del cantante.

De un modo similar se expresó la presentadora Mafe Aristizábal, que fue coronada Señorita Colombia en 2019 y actualmente hace de conductora del Desafío en Caracol Televisión. Cuestionó la sinceridad del mensaje con la pregunta: “¿Están jugando con nosotros? Si es así digan ya”.

En una línea opuesta se pronunció la actriz Marilyn Patiño, recordada por sus papeles en telenovelas como Sin tetas no hay paraíso y Sin senos sí hay paraíso, y que participó recientemente en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, pues pidió una reconciliación entre la expareja.

Marilyn Patiño pidió la reconciliación de la expareja en los comentarios de la publicación de J Balvin, siendo cuestionada masivamente - crédito @jbalvin/Instagram
Marilyn Patiño pidió la reconciliación de la expareja en los comentarios de la publicación de J Balvin, siendo cuestionada masivamente - crédito @jbalvin/Instagram

“Yo no dejaría este papasito, vuelvan por favor, que las adversidades se deben superar y el amor prevalecer”, escribió. La actriz, que semanas atrás también generó controversia por su punto de vista sobre la cirugía facial de Margarita Rosa de Francisco, recibió comentarios opuestos de otros usuarios, quienes le señalaron que la frase resultaba contradictoria con los discursos de empoderamiento femenino.

Otras figuras optaron por un tono más crítico hacia el cantante. La influenciadora Marisol Chaparro, exparticipante del Desafío Súper Humanos de Caracol Televisión, escribió: “Ayyy par favaaarrrr malditos jombresssss”, mensaje que compartió el sentido de la actriz Valentina Lizcano, recordada por su papel en La reina del flow, al expresarse ante la publicación escribiendo “Ay los ombrezzz”.

Por otra parte, la presentadora y empresaria Mabel Cartagena dejó su comentario poniéndose del lado de Valentina Ferrer y dando a entender que le faltaron elogios a la madre de su hijo en la publicación: “Shein balvin, se le dice Patrona Valentina me hace el favor”, escribió.

Mabel Cartagena se sumó a los comentarios sobre J Balvin con una referencia a Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram
Mabel Cartagena se sumó a los comentarios sobre J Balvin con una referencia a Valentina Ferrer - crédito @jbalvin/Instagram

Río sorprendió a su mamá con una manualidad por su cumpleaños

Valentina Ferrer compartió la carta que le regaló su hijo Río por su cumpleaños - crédito @valentinaferrer/Instagram
Valentina Ferrer compartió la carta que le regaló su hijo Río por su cumpleaños - crédito @valentinaferrer/Instagram

Horas antes de que J Balvin compartiera su mensaje, Valentina Ferrer publicó en sus historias de Instagram el regalo que le entregó su hijo Río por su cumpleaños. Se trata de una tarjeta hecha a mano con plastilina de colores y dibujos infantiles, en la que el niño escribió “te amo mamá” junto a ilustraciones de jirafas, corazones y un perro.

La modelo argentina compartió la imagen sin agregar comentarios adicionales, en un gesto que reforzó el mensaje de unidad familiar que ambos padres transmitieron tras el anuncio de la separación.

Temas Relacionados

J BalvinValentina FerrerMarilyn PatiñoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Distrito de Bogotá defendió semaforización de la glorieta de la 63 con 50, pese a críticas: “La comunidad pidió un cruce”

Las autoridades capitalinas respaldaron el mecanismo y argumentaron que el beneficio principal sería para los peatones y ciclistas que ven en este cruce un riesgo para sus vidas

Distrito de Bogotá defendió semaforización de la glorieta de la 63 con 50, pese a críticas: “La comunidad pidió un cruce”

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

El extécnico de la selección Colombia elogió al volante y lo defendió ante las críticas por su llegada al fútbol colombiano después de dos meses sin pisar una cancha

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut

El volante tenía que pagar una sanción de dos jornadas de suspensión por una expulsión en la Copa Italia, así que los azules consultaron su situación para saber cuándo cumplirá con el castigo

Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut

Melissa Gutiérrez, creadora de contenido, perdió a su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

La influenciadora y exaspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’, apareció acompañada del arquero de la selección Colombia sub-20, Jordan García, dando su testimonio sobre el parto por cesárea, la internación en cuidados intensivos y la despedida de su primera hija

Melissa Gutiérrez, creadora de contenido, perdió a su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

Distrito aseguró que “Bogotá no tendrá un nuevo racionamiento de agua” durante la sequía: “Al perro no lo capan dos veces”

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó la Estrategia de Seguridad Hídrica que garantizaría el abastecimiento hídrico para los 10 millones de habitantes de la capital

Distrito aseguró que “Bogotá no tendrá un nuevo racionamiento de agua” durante la sequía: “Al perro no lo capan dos veces”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin fue blanco de las celebridades por su mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer: así reaccionaron

J Balvin fue blanco de las celebridades por su mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer: así reaccionaron

Melissa Gutiérrez, creadora de contenido, perdió a su bebé recién nacida: “Te amamos mucho, princesita”

Robbie Williams en Colombia: horarios, recomendaciones y posible setlist del británico

Karol G sumó a Peso Pluma a su Tropitour y sorprendió a los más de 80 mil asistentes en su fecha de Nueva York

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

Deportes

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó

David Alonso correrá el Gran Premio de Austria de Moto2: esta será la posición en la que saldrá el colombo-español

Luis Suárez y Yáser Asprilla fueron convocados a la selección Colombia y su llamado preocupa en Europa: “Buscamos soluciones”