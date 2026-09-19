Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut

El comité disciplinario le permitió al jugador pagar su sanción de dos jornadas, desde la Copa Italia, en la Copa Colombia, confirmó el técnico Alberto Gamero - crédito Dimayor

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Millonarios va bien en la Liga BetPlay, luego de sumar dos victorias consecutivas que lo mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones con 19 puntos, que lo deja cada vez más cerca de cumplir con el objetivo de clasificar a los cuadrangulares del segundo semestre de 2026.

Otra razón para la alegría de los azules es que Juan Guillermo Cuadrado por fin debutará en el equipo, luego de confirmarse que la Dimayor lo habilitó para sumar sus primeros minutos en el campeonato colombiano, pues debía pagar una sanción que recibió por una expulsión en la Copa Italia, en su paso por el Pisa.

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De esta manera, dependerá del técnico Alberto Gamero para darle su primer partido, pero todo indica que sería justamente en uno en el que habrá un toque especial, porque sería el duelo de dos referentes de la selección Colombia y los aficionados esperan por ese momento.

Cuadrado debutará con Millonarios

El volante y lateral derecho se quedó con las ganas de sumar sus primeros minutos ante los hinchas azules el sábado 19 de septiembre, en el encuentro ante Boyacá Chicó, debido a que la Dimayor aún no respondía a la consulta sobre en qué torneo debía pagar sus dos fechas de sanción, por lo que no entró en convocatoria.

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Sin embargo, el técnico Alberto Gamero confirmó en rueda de prensa que Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado para jugar en la Liga BetPlay, pues dicho castigo en la Copa Italia será cumplido en la Copa Colombia, cuyo primer encuentro será el 2 de octubre frente al Barranquilla, por los octavos de final.

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación ante los hinchas de Millonarios - crédito Millonarios FC

“La resolución nos llegó en la tarde-noche ayer (18 de septiembre) y él ya había hecho su trabajo. Entonces, vamos a mirar esta semana para ver cómo evoluciona. Lo que nosotros queremos es, porque es un jugador de mucha imagen, la trayectoria, la jerarquía, nosotros queremos tenerlo bien. Cuando esté bien, va a estar con nosotros”, dijo el entrenador.

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De esta manera, Alberto Gamero afirmó que el plan es que Juan Guillermo Cuadrado debute oficialmente ante el Atlético Nacional de James Rodríguez: “Tenemos estos cuatro días para mirarlo. Él está haciendo un reacondicionamiento físico para estar a punto y, y tenemos estos días para mirarlo. Pero lo que sí es seguro es que él va a pagar es en copa, no en liga”.

Millonarios espera que Juan Guillermo Cuadrado se encuentre listo para el debut ante Atlético Nacional - crédito Millonarios FC

De esta manera, habría un duelo especial entre dos de los referentes de la selección Colombia en el estadio Atanasio Girardot, el jueves 24 de septiembre por la fecha 12 de la Liga BetPlay, y todo dependerá de cómo llegue para esa fecha porque no suma minutos desde finales de mayo, cuando acabó temporada con el Pisa de Italia.

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Goleada en El Campín

Millonarios venció a Boyacá Chicó por 3-0 en el estadio El Campín de Bogotá, durante la presentación de Juan Guillermo Cuadrado ante la hinchada local en la jornada 11 de la Liga BetPlay, en la que los azules ya alcanzaron los 19 puntos.

El Embajador controló la primera parte, aunque tuvo dificultades para superar la defensa visitante. Rodrigo Contreras pidió el cambio por una molestia física y fue sustituido por Andrey Estupiñán. A los 29 minutos, Francisco Chaverra recibió una asistencia de Daniel Ruíz, eludió al arquero y abrió el marcador; poco después, Javier Burrai evitó el empate ante Estiven Sarria.

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Francisco Chaverra, figura de Millonarios en la goleada 3-0 sobre Boyacá Chicó en El Campín - crédito Millonarios FC

El dominio local se acentuó tras el descanso. Estupiñán falló dos oportunidades claras frente al arco, mientras Chaverra estrelló un remate en el palo izquierdo del guardameta de los ajedrezados, David Agudelo.

La diferencia pudo ser más amplia por las ocasiones que desperdició el conjunto azul. A los 70 minutos, Sebastián Viveros marcó el segundo tanto con un remate desde fuera del área que se desvió en Andrey Estupiñán; en el tramo final, el propio delantero aprovechó una asistencia de taco de David Mackalister Silva para cerrar el marcador.