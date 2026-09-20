Misterio en Suba: hallan cadáver en carro abandonado con llantas desinfladas

El cuerpo fue encontrado en un carro abandonado - crédito @ColombiaOscura/X

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Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un vehículo abandonado en el barrio Aures, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El caso fue reportado en la mañana del sábado 19 de septiembre, cerca de las 10:50 a. m., en la calle 132 con carrera 109B.

Patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al sitio para realizar la inspección del cadáver y recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

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El automóvil, de color verde, permanecía estacionado en un parqueadero situado frente a varios negocios de tapicería, polarizados, avisos y alarmas. Según registros fotográficos difundidos por testigos, el vehículo tenía señales de abandono, entre ellas, las llantas desinfladas.

La víctima vestía prendas similares a las de un vigilante

De acuerdo con reportes ciudadanos que fueron divulgados en redes sociales, las imágenes conocidas tras el procedimiento muestran que la víctima era un hombre y llevaba una indumentaria similar a la utilizada por trabajadores de empresas de vigilancia privada.

Sin embargo, la identidad del fallecido aún no ha sido establecida. Las autoridades deberán realizar los análisis forenses y los cotejos correspondientes para identificarlo de manera oficial.

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El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X

El área de la calle 132 con carrera 109B fue acordonada durante el procedimiento judicial. Residentes y trabajadores del sector se concentraron en los alrededores al notar la presencia de unidades policiales y de investigadores del CTI.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, según un reporte preliminar de la Policía. Según se vio en las imágenes, los peritos revisaron el vehículo y los elementos recolectados en la escena para definir las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el hombre presentaba signos de violencia ni han determinado si se trató de una muerte natural o de un posible hecho criminal.

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La investigación continúa a la espera de los resultados de Medicina Legal y de los análisis adelantados por la Fiscalía.

Investigan si una intoxicación causó la muerte de dos mujeres halladas en un apartamento de Bosa

Las autoridades investigan otro caso: la muerte de dos mujeres, de 39 y 66 años, halladas dentro de un apartamento en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. La principal hipótesis preliminar plantea que ambas habrían ingerido una sustancia tóxica, aunque las causas del deceso aún no han sido establecidas por Medicina Legal.

El caso fue reportado el miércoles 16 de septiembre por un residente del sector. Cuando los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron al inmueble, encontraron los cuerpos de las víctimas, quienes serían madre e hija, según las primeras verificaciones conocidas por El Tiempo.

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La Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes y ordenó el traslado de los cuerpos para las necropsias correspondientes.

El caso se presentó en una zona de conjuntos residenciales en la localidad de Bosa el miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito Camila Díaz/Colprensa y Google Maps

De acuerdo con la información publicada por el medio, una de las víctimas fue encontrada en el suelo, afuera de una habitación. El segundo cuerpo estaba en el interior del cuarto, sobre una cama.

Los investigadores realizaron la inspección de la escena para recolectar elementos que permitan establecer qué ocurrió en el apartamento y si hubo intervención de otra persona.

Fuentes de la Fiscalía indicaron al portal informativo que los funcionarios que revisaron los cuerpos no detectaron señales visibles de violencia. Sin embargo, esa circunstancia no permite descartar otras hipótesis hasta que finalicen los análisis forenses.

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De acuerdo con las autoridades, las mujeres habrían ingerido una sustancia tóxica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las líneas iniciales de la investigación figura la posible ingesta de una “sustancia venenosa” que habría sido encontrada en el lugar. Las autoridades deben establecer qué compuesto era, si tuvo relación con las muertes y bajo qué circunstancias pudo haber sido consumido.

La hipótesis, por ahora, corresponde a una verificación preliminar y no constituye una conclusión oficial. El dictamen de Medicina Legal será determinante para definir la causa de los fallecimientos. El caso continúa bajo la coordinación de la Fiscalía, que evalúa si las muertes obedecieron a una intoxicación accidental, voluntaria o si existió participación de un tercero.

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