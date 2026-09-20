Colombia

Misterio en Suba: hallan cadáver en carro abandonado con llantas desinfladas

Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los detalles de la muerte del ciudadano y las circunstancias del hallazgo

El cuerpo fue encontrado en un carro abandonado - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un vehículo abandonado en el barrio Aures, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El caso fue reportado en la mañana del sábado 19 de septiembre, cerca de las 10:50 a. m., en la calle 132 con carrera 109B.

Patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al sitio para realizar la inspección del cadáver y recolectar elementos que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

PUBLICIDAD

El automóvil, de color verde, permanecía estacionado en un parqueadero situado frente a varios negocios de tapicería, polarizados, avisos y alarmas. Según registros fotográficos difundidos por testigos, el vehículo tenía señales de abandono, entre ellas, las llantas desinfladas.

La víctima vestía prendas similares a las de un vigilante

De acuerdo con reportes ciudadanos que fueron divulgados en redes sociales, las imágenes conocidas tras el procedimiento muestran que la víctima era un hombre y llevaba una indumentaria similar a la utilizada por trabajadores de empresas de vigilancia privada.

Sin embargo, la identidad del fallecido aún no ha sido establecida. Las autoridades deberán realizar los análisis forenses y los cotejos correspondientes para identificarlo de manera oficial.

PUBLICIDAD

El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X
El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X

El área de la calle 132 con carrera 109B fue acordonada durante el procedimiento judicial. Residentes y trabajadores del sector se concentraron en los alrededores al notar la presencia de unidades policiales y de investigadores del CTI.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, según un reporte preliminar de la Policía. Según se vio en las imágenes, los peritos revisaron el vehículo y los elementos recolectados en la escena para definir las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si el hombre presentaba signos de violencia ni han determinado si se trató de una muerte natural o de un posible hecho criminal.

La investigación continúa a la espera de los resultados de Medicina Legal y de los análisis adelantados por la Fiscalía.

Investigan si una intoxicación causó la muerte de dos mujeres halladas en un apartamento de Bosa

Las autoridades investigan otro caso: la muerte de dos mujeres, de 39 y 66 años, halladas dentro de un apartamento en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. La principal hipótesis preliminar plantea que ambas habrían ingerido una sustancia tóxica, aunque las causas del deceso aún no han sido establecidas por Medicina Legal.

El caso fue reportado el miércoles 16 de septiembre por un residente del sector. Cuando los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaron al inmueble, encontraron los cuerpos de las víctimas, quienes serían madre e hija, según las primeras verificaciones conocidas por El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes y ordenó el traslado de los cuerpos para las necropsias correspondientes.

El caso se presentó en una zona de conjuntos residenciales en la localidad de Bosa el miércoles 16 de septiembre de 2026 - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | Google Maps
El caso se presentó en una zona de conjuntos residenciales en la localidad de Bosa el miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito Camila Díaz/Colprensa y Google Maps

De acuerdo con la información publicada por el medio, una de las víctimas fue encontrada en el suelo, afuera de una habitación. El segundo cuerpo estaba en el interior del cuarto, sobre una cama.

Los investigadores realizaron la inspección de la escena para recolectar elementos que permitan establecer qué ocurrió en el apartamento y si hubo intervención de otra persona.

Fuentes de la Fiscalía indicaron al portal informativo que los funcionarios que revisaron los cuerpos no detectaron señales visibles de violencia. Sin embargo, esa circunstancia no permite descartar otras hipótesis hasta que finalicen los análisis forenses.

Una mano humana toma un frasco de vidrio con tapón de corcho y una etiqueta con calavera y tibias cruzadas sobre madera.
De acuerdo con las autoridades, las mujeres habrían ingerido una sustancia tóxica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las líneas iniciales de la investigación figura la posible ingesta de una “sustancia venenosa” que habría sido encontrada en el lugar. Las autoridades deben establecer qué compuesto era, si tuvo relación con las muertes y bajo qué circunstancias pudo haber sido consumido.

La hipótesis, por ahora, corresponde a una verificación preliminar y no constituye una conclusión oficial. El dictamen de Medicina Legal será determinante para definir la causa de los fallecimientos. El caso continúa bajo la coordinación de la Fiscalía, que evalúa si las muertes obedecieron a una intoxicación accidental, voluntaria o si existió participación de un tercero.

Temas Relacionados

Cuerpo encontrado en BogotáSubaBogotáCarro abandonadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Belalcázar, conocido municipio turístico de Caldas, solicita apoyo para su reconstrucción tras el terremoto: “Tenemos impactos grandes”

El mandatario local, Fabio Andrés Ramírez, hizo un llamado a empresarios y a los colombianos a poner sus ojos sobre este municipio, conocido por su Cristo Redentor de 45 metros, con el propósito de recuperar su infraestructura y reactivar su economía

Alcalde de Belalcázar, conocido municipio turístico de Caldas, solicita apoyo para su reconstrucción tras el terremoto: “Tenemos impactos grandes”

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

El volante salió del Deportivo Cali, actualmente juega en el Castellón, de la segunda división de España, y es una de las novedades en la convocatoria de la Tricolor

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Rodrigo Londoño, excabecilla de las extintas Farc, rechazó la “asfixia económica y de sometimiento” a la JEP por plan de recorte

El actual líder del partido Comunes publicó una carta en la que defendió la justicia transicional, frente al proyecto de quitarle 100.000 millones de pesos propuesto por el senador Enrique Gómez

Rodrigo Londoño, excabecilla de las extintas Farc, rechazó la “asfixia económica y de sometimiento” a la JEP por plan de recorte

Trabajadores de la salud se encadenaron en una clínica en Cali por falta de salarios: les deben seis meses

Los manifestantes afirmaron que la entidad no les responde y decidieron hacer el plantón en las puertas de la IPS para exigir su remuneración. Denunciaron afectaciones a nivel personal por la carencia de recursos

Trabajadores de la salud se encadenaron en una clínica en Cali por falta de salarios: les deben seis meses

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

El cantante generó revuelo con sus comentarios despectivos dirigidos a ‘Los Hombres Sí Lloran’ y armó debate entre sus seguidores por las características del formato

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Epa Colombia y Wadith Manzur: esta sería la historia detrás de su pelea en la Escuela de Carabineros

Falleció el actor José Oriol Hernández, recordado por su trayectoria en la televisión colombiana

Mateo Varela relató cómo ocultó el anillo de compromiso antes de su viaje con Norma Nivia por Asia: “Lo puse ahí”

La farándula colombiana reacciona al emotivo mensaje de J Balvin a su expareja: “Entre la pila y el agua bendita”

Deportes

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Matías Orozco, joven promesa en la selección Colombia que cree tener “cosas de Jude Bellingham”

Semifinales de la Liga Femenina: hora y canal de televisión para ver los partidos de vuelta

José Pekerman respalda a James Rodríguez en Atlético Nacional, pese a falta de ritmo: “Siempre ha sido un ganador”

Juan Guillermo Cuadrado fue habilitado por la Dimayor para jugar en Millonarios: este sería el partido de su debut

Posible nuevo dueño de Millonarios apareció en El Campín: este es el empresario que vio a los azules ante Boyacá Chicó