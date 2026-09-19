Colombia

Petro negó que esté buscando casa en Sierras del Moral, tras carta de vecinos oponiéndose a su llegada: “Tienen que ser muy brutos para no leer”

Con un duro mensaje en su perfil de X, el exmandatario afirmó que nunca visitó el lugar, descartó arrendar o comprar una vivienda allí por falta de recursos y mostró su indignación porque sea directiva estadounidense la pretenda incidir sobre sus derechos en Colombia

Gustavo Petro - Sierras del Moral - Casa
El expresidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el sitio de su residencia y le salió al paso a las informaciones que hablaba de un interés de su parte de vivir en Sierras del Moral - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia
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Con un nuevo mensaje en sus redes sociales, publicado en la mañana del sábado 19 de septiembre, el expresidente de la República Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre uno de los múltiples temas de los que ha sido protagonista: el sitio de su residencia, luego de que se conociera una carta de vecinos del exclusivo conjunto residencial Sierras del Moral que se oponían a su llegada.

Petro, en su extensa publicación en su perfil de X, negó que busque una vivienda en esa unidad residencial y cuestionó a los que rechazaron su posible llegada por su inclusión en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos. Y afirmó que no ha visitado el conjunto, que no pretende arrendar allí y que carece de recursos para comprar una casa.

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Petro cuestionó que la lista Ofac tenga efectos sobre su vivienda en Colombia

Al referirse a la carta de los residentes, que se hizo viral en las plataformas digitales, el exmandatario sostuvo que los firmantes desconocían el alcance de la normativa estadounidense. “Estos supuestos vecinos tienen que ser muy brutos para no leer en Internet la traducción de la ley Ofac de los Estados Unidos y no darse cuenta de que solo es para personas de los EE. UU.”, dijo.

Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x
Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

A su vez, el exmandatario agregó que la aplicación de esa legislación en el país requeriría afectar el orden constitucional. “Colombia es soberana, repitan varias veces; así hayan votado por un presidente extranjero, deben saber que tienen que derribar la Constitución, sus libertades y derechos para lograr que una ley de los Estados Unidos rija para la ciudadanía colombiana”, acotó.

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Y es que uno de los argumentos de los vecinos para oponerse a la eventual llegada del líder de izquierda fue, justamente, el registro en la referida lista. Algunos de residentes mencionaron que consultaron el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y encontraron el nombre de Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

Pese a que en la comunicación, precisaron que esa inclusión no constituía una condena penal ni impone de forma automática una prohibición general para arrendar un inmueble en Colombia, sí pidieron que una eventual operación inmobiliaria fuera sometida a una evaluación jurídica previa y documentada sobre las restricciones aplicables y sus efectos para las partes y la copropiedad.

Gustavo Petro se pronunció sobre su sitio de residencia
Con este extenso mensaje en sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre su sitio de residencia y negó que estuviera interesado en instalarse en Sierras del Moral - crédito @petrogustavo/X

Petro dijo no tener dinero para comprar una casa ya construida: “Haré una de menos espacio”

En su publicación, que causó reacciones entre sus simpatizantes y sus críticos, el exmandatario rechazó que exista un plan para instalarse en el conjunto ubicado cerca de los cerros orientales. “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”, reconoció el exjefe de Estado.

De la misma manera, Petro reveló que prevé vender su actual vivienda, en medio de su divorcio con Verónica Alcocer y comprar otra de menor tamaño, debido a que sus hijos ya no residen con él. “Venderé la mía algún día y de lo que tenga derecho de esa casa haré otra de menos espacio porque ya mis hijos e hijas viven en otras partes y deben ser libres para vivir donde quieran”, señaló.

En su mensaje, el expresidente aprovechó para defender su gestión en materia de vivienda y lanzó una dura crítica contra uno de los opositores a su posible llegada al vecindario. “Yo reduje sustancialmente el déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa de Colombia, entregando el subsidio directamente al usuario de vivienda y no al gran banquero y al gran constructor”, expresó.

En una entrevista con Daniel Coronell, el exsenador Gustavo Bolívar reveló en su momento que alojó al expresidente Gustavo Petro en su casa tras dejar el poder, pues no quería pasar su última noche como presidente en la Casa de Nariño - crédito Daniel Coronell/YouTube

En el mismo pronunciamiento, Petro pidió que se aplique “todo el peso de la ley” al colegio que habría retirado a una menor de edad al relacionarla con él; aunque de este presunto hecho no se tiene información. “Al colegio que sacó a una menor de edad de estudiar porque pensaron que era mi hija o se relacionaba a mis ideas políticas debe caerle todo el peso de la ley”, puntualizó.

Es válido precisar que, tras su salida de la Casa de Nariño, el exmandatario solicitó alojamiento temporal al exsenador Gustavo Bolívar, ante la imposibilidad de permanecer en su antigua residencia en Chía, que, según dijo, hacía parte de la separación de bienes con Alcocer. Desde entonces se ha especulado en las redes sociales sobre cuál será, finalmente, su nueva vivienda.

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