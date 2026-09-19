Colombia

Quinto implicado en caso de Andrés Camilo Peláez confesó crimen, según abogado de la familia

Juan Diego Echavarría, alias ‘Se Lo Juro’, fue judicializado por el secuestro y asesinato del ingeniero desaparecido en Antioquia en 2022

Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X
Andrés Camilo Peláez, joven de 26 años desaparecido en abril de 2022 en Hidroituango - crédito @claoyepes/X
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El abogado Miguel Ángel del Río Malo, defensor de la familia de Andrés Camilo Peláez, aseguró que, después de más de 1.600 días de incertidumbre, se conoció la verdad sobre lo ocurrido con el ingeniero forestal desaparecido en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, en abril de 2022.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, en las últimas horas las autoridades capturaron y judicializaron al quinto implicado en el secuestro y asesinato de Peláez. Se trata de Juan Diego Echavarría Arango, de 22 años, conocido con el alias de ‘Se Lo Juro’, quien para la fecha de los hechos tenía 17 años.

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Por esa razón, su proceso judicial se desarrollará bajo las normas de infancia y adolescencia. Echavarría fue vinculado al caso desde la cárcel de Santa Rosa de Osos, donde permanecía recluido por delitos de porte y tráfico de estupefacientes y acceso carnal abusivo.

Según los expedientes judiciales, alias ‘Se Lo Juro’ sería integrante del grupo delincuencial organizado El Mesa y estaría vinculado a esa estructura desde que tenía 11 años.

Claudia Yepes, mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Hidroituango - crédito @claoyepes/X
Claudia Yepes, mamá del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Hidroituango - crédito @claoyepes/X

Captura clave para esclarecer el caso

Echavarría se convirtió en el quinto capturado por el caso de Andrés Camilo Peláez. Antes fueron detenidos Willinton Ortiz, alias ‘Willy’; Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Brayan Andrei Palacio Arango, alias ‘El Cabo’, señalados como miembros de El Mesa.

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Para la familia del ingeniero, la nueva judicialización representa un punto clave en el esclarecimiento del crimen. Del Río Malo afirmó que alias ‘Se Lo Juro’ no solo aceptó los cargos imputados, sino que además entregó información sobre la forma en que habría ocurrido el asesinato.

Según el abogado, el procesado “confesó las formas macabras del crimen”. Con esa declaración, el defensor ratificó que Andrés Camilo Peláez fue asesinado por integrantes de El Mesa.

El caso había permanecido durante años rodeado de incertidumbre, pues el ingeniero fue reportado como desaparecido desde los primeros días de abril de 2022. Peláez, de 26 años, había llegado a San Andrés de Cuerquia por motivos laborales, en el marco de sus funciones para una empresa contratista del proyecto Hidroituango.

El ingeniero se hospedó en un hotel del parque principal del municipio, lugar que ya conocía porque se había alojado allí en varias ocasiones. Según relató la administradora del establecimiento a El Tiempo, Peláez llegó el domingo 3 de abril de 2022 y dijo que se quedaría hasta el viernes.

Esa misma noche salió a comer y no regresó. Al día siguiente, cuando intentaron comunicarse con él, su celular enviaba las llamadas al correo de voz.

Reconstruyó la desaparición

En audiencias recientes contra otros integrantes de El Mesa, se reconstruyó los hechos que rodearon la desaparición. Según el ente acusador, en la madrugada del 4 de abril de 2022, Andrés Camilo fue interceptado en el parque principal por aproximadamente cinco personas.

Entre los señalados aparecen alias ‘El Paisa’, ‘300’, ‘El Willy’ y ‘El Cabo’. De acuerdo con la Fiscalía, después de ser golpeado, el ingeniero fue subido a un vehículo conducido por alias ‘300’.

Andrés Camilo Peláez Yepes completará tres años desaparecido - crédito @oscarort268/X
Andrés Camilo Peláez Yepes completará tres años desaparecido - crédito @oscarort268/X

Ese mismo día, según el relato judicial, Peláez fue visto en una residencia del casco urbano, amarrado de manos y con signos de agresión. Luego habría sido observado en compañía de alias ‘El Paisa’ y alias ‘El Willy’ cuando se dirigían hacia la zona rural del municipio.

La investigación también estableció que, antes del secuestro, varios de los señalados habrían planeado el crimen, solicitado apoyo logístico a terceros y realizado actividades de seguimiento y localización de la víctima.

Según lo conocido por las autoridades, Andrés Camilo fue interceptado una calle detrás de la iglesia del municipio, llevado inicialmente a una finca asociada a un hombre conocido como alias ‘Caníbal’ y posteriormente trasladado a una vivienda cercana al parque central.

En ese lugar habría sido retenido por una presunta extorsión de $10 millones, con la que integrantes de El Mesa pretendían ajustar cuentas relacionadas con una plaza de microtráfico de la región.

De acuerdo con la investigación, Peláez fue sometido a agresiones que le causaron la muerte. Posteriormente, su cuerpo habría sido llevado a inmediaciones del río San Andrés, en la vereda Guayabal, y enterrado en una fosa.

Las autoridades también conocieron que, cuando la investigación avanzó hacia la ubicación de los restos, integrantes de El Mesa, incluido alias ‘Se Lo Juro’, habrían desenterrado el cuerpo y lo arrojaron al río para eliminar evidencias.

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