Colombia

De la Espriella advierte a cabecillas de grupos armados tras captura por robo de combustible

El presidente informó la detención de siete presuntos integrantes de una red que habría instalado válvulas ilegales en poliductos

El presidente vinculó la ofensiva de seguridad en La Guajira con el sometimiento de los grupos armados o el uso de la fuerza para recuperar el control territorial - crédito Presidencia de la República/Flickr
El presidente informó la detención de siete presuntos integrantes de una red que habría instalado válvulas ilegales en poliductos - crédito Presidencia de la República/Flickr
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El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia contra los cabecillas de grupos armados ilegales, luego de informar la captura de siete presuntos integrantes de una red criminal dedicada al robo de combustible en Cesar y Norte de Santander.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en desarrollo de las directrices estratégicas de la campaña militar y policial Urano.

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Las capturas se llevaron a cabo en los municipios de Aguachica, en Cesar, y Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander. Según el reporte oficial entregado por el mandatario, los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento ilícito de hidrocarburos.

Imagen de referencia - crédito Colprensa
Imagen de referencia - crédito Colprensa

Red habría instalado válvulas clandestinas

Las investigaciones mencionadas por las autoridades establecieron que la organización mantenía un radio de acción delictivo en varios municipios del Cesar, entre ellos San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya y Pailitas.

De acuerdo con la información operacional recolectada por organismos de inteligencia, la red criminal habría gestionado y financiado la instalación de válvulas clandestinas sobre poliductos de la región para extraer combustible de manera ilegal.

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Las autoridades señalaron que estas maniobras no solo afectaban la infraestructura energética del país, sino que también representaban riesgos ambientales para comunidades ubicadas cerca de los puntos intervenidos.

El robo de combustible, además de golpear activos estratégicos, puede generar derrames, contaminación y daños en zonas rurales donde se instalan conexiones ilegales. En este caso, las autoridades indicaron que la red operaba de forma coordinada en el nororiente del país.

Según el reporte, los siete capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judciales, entidad que deberá avanzar en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Gobierno señala presunto apoyo del ELN

El Gobierno también indicó que las actividades de extracción y comercialización ilegal de combustible se realizaban con apoyo y articulación del grupo armado ilegal ELN.

El presidente informó la detención de siete presuntos integrantes de una red que habría instalado válvulas ilegales en poliductos
El presidente informó la detención de siete presuntos integrantes de una red que habría instalado válvulas ilegales en poliductos

Según las autoridades, esa presunta alianza permitía sostener un flujo de finanzas ilícitas destinadas al aprovisionamiento logístico de estructuras insurgentes que delinquen en el nororiente colombiano.

Tras entregar los resultados del operativo, De la Espriella afirmó que la Fuerza Pública mantendrá acciones contra los eslabones económicos que sostienen estructuras criminales en las regiones afectadas.

El mandatario señaló que la estrategia operacional estará enfocada en neutralizar a los cabecillas principales, desarticular redes de apoyo y rastrear bienes adquiridos mediante el apoderamiento ilícito de combustible.

Vamos tras sus cabecillas, sus redes y el dinero que financia el terror. ¡No tendrán tregua!”, sentenció el presidente De la Espriella.

El mensaje presidencial se produjo en medio de una ofensiva oficial contra estructuras armadas y redes criminales asociadas a economías ilegales. En este caso, el foco está en el robo de hidrocarburos, una actividad que, según las autoridades, sirve como fuente de financiación para grupos ilegales y afecta la seguridad energética.

La captura de los siete presuntos integrantes de la red marca un nuevo resultado de la campaña Urano, con la que la Fuerza Pública busca golpear estructuras dedicadas a delitos de alto impacto en distintas regiones del país.

Por ahora, los detenidos quedan bajo responsabilidad de la Fiscalía, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes. Las autoridades sostienen que continuarán las acciones para identificar a otros integrantes, ubicar bienes relacionados con la actividad ilegal y afectar las finanzas de las estructuras armadas que se benefician del robo de combustible.

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