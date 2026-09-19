Colombia

Lotería de Risaralda: resultados ganadores del sábado 19 de septiembre

Un juego que va más allá de simples números. Su impacto transforma vidas, financiando iniciativas que generan progreso en comunidades vulnerables

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

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Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2967

Fecha: 18 de Septiembre de 2025.

Números ganadores: 6711.

Serie: 284.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

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Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Así funciona la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, bajo el lema “Sentimiento de Todos”, celebra sus sorteos cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Este tradicional juego de azar, transmitido por el canal regional Telecafé, no solo ofrece premios millonarios, sino que también contribuye al desarrollo social en el departamento.

El premio mayor alcanza los $1.400 millones de pesos colombianos, pero su plan de premios incluye múltiples oportunidades para ganar:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta generosa estructura, la Lotería de Risaralda se mantiene como una de las favoritas en Colombia, brindando la posibilidad de cambiar vidas con cada sorteo.

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