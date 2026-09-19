Colombia

Inteligencia ubica 65 estructuras del ELN y 7.204 integrantes en varias regiones del país

Un informe conocido por El Tiempo muestra que los frentes Nororiental y Oriental concentran más de la mitad de la estructura registrada

Emiten orden de captura contra Comando del ELN por el asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista, exdirector del diario La Opinión. Fotos: Colprensa-La Opinión/archivo
Emiten orden de captura contra Comando del ELN por el asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista, exdirector del diario La Opinión. Fotos: Colprensa-La Opinión/archivo
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Un informe actualizado de inteligencia sobre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, reveló que esa guerrilla mantiene 7.204 integrantes distribuidos en estructuras armadas, redes de apoyo y componentes urbanos en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el documento fue actualizado en julio de 2026 y registra 327 integrantes más frente al cierre de 2025. Del total, 3.542 corresponden a hombres en armas, 3.388 a redes de apoyo al terrorismo y 274 a estructuras urbanas.

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La radiografía también identifica 65 estructuras del ELN, distribuidas en seis frentes de guerra: Darío Ramírez Castro, Suroccidental, Occidental, Nororiental, Norte y Oriental, además del Frente de Guerra Urbano Nacional.

El mapa de inteligencia muestra que la organización no opera como un bloque concentrado, sino como una red extendida desde la frontera con Venezuela hasta zonas del Caribe, nororiente, Magdalena Medio, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

ELN, disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia tendrían presencia en Venezuela. Foto: Colprensa (De referencia)
Inteligencia ubica 65 estructuras del ELN y 7.204 integrantes en varias regiones del país. Foto: Colprensa (De referencia)

Nororiente y Arauca concentran operaciones

El componente más numeroso aparece en el Frente de Guerra Nororiental, al que inteligencia atribuye 2.320 integrantes. Su despliegue comprende 17 estructuras con presencia principalmente en Norte de Santander y zonas cercanas a la frontera.

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Dentro de ese frente figuran estructuras como el Carlos Armando Cacua Guerrero, con 270 integrantes; el Luis Enrique León Guerra, con 197; el Héctor Rafael Cabrera Lombana, con 267; el Juan Fernando Porras Martínez, con 363; y el Frente Camilo Torres Restrepo, con 400 hombres, la estructura territorial más numerosa de ese bloque.

También aparecen compañías como Cúcuta, Cinera, Yulitza, Caribe, Félix, Capitán Francisco, 4 de Septiembre, Comandante Diego y Héroes del Catatumbo, además de la compañía Nueva Colombia-Unidad Minera, con 108 integrantes.

Según el reporte, la Fuerza Pública concentra actualmente una de sus operaciones contra el ELN en parte de ese corredor. El objetivo es afectar el bastión que la organización mantiene entre Arauca, el sur del Cesar y las conexiones hacia el Catatumbo y Venezuela.

Las operaciones, que han contado con apoyo de inteligencia estadounidense, buscan golpear tanto los componentes armados como las conexiones entre territorio colombiano y venezolano. En esa línea de mando aparece alias ‘Silvana Guerrero’, quien, según inteligencia, se encontraría en Venezuela y desde allí estaría comandando el accionar criminal del ELN en esa región.

Frentes de guerra y estructuras urbanas

Otro de los bloques con mayor capacidad es el Frente de Guerra Oriental, con 1.565 integrantes. Allí figuran nueve componentes, entre ellos el Frente Domingo Laín Sáenz, con 544 hombres; José Daniel Pérez Carrero, con 196; José David Suárez, con 116; Adonay Ardila Pinilla, con 214; y Efraín Pabón Pabón, con 210.

En el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, inteligencia contabiliza 1.045 integrantes repartidos en 16 estructuras, con presencia principalmente entre Antioquia y el sur de Bolívar.

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.
Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.

Hacia el occidente, el informe registra 945 integrantes en el Frente de Guerra Occidental, con estructuras como Manuel Hernández ‘El Boche’, Ernesto Che Guevara, Resistencia Cimarrón, Cacique Calarcá y la compañía Néstor Tulio Durán. Buena parte de ese frente se ubica sobre Chocó y corredores hacia Antioquia.

El Frente de Guerra Norte aparece con 578 integrantes, distribuidos en estructuras que atraviesan sectores del Cesar, Magdalena y La Guajira, con conexiones próximas a la frontera venezolana. Más al sur, el Frente de Guerra Suroccidental registra 477 integrantes, concentrados principalmente en Cauca, Valle del Cauca y zonas del suroccidente.

El informe también incluye el Frente de Guerra Urbano Nacional, con 274 integrantes. La información identifica estructuras en Bogotá, Cúcuta, Medellín, Venezuela y Cali, además de otras “en proyección” en Neiva, Barrancabermeja, Popayán, Cartagena, Bucaramanga, Armenia y Pereira.

En la parte superior de la organización, el documento identifica una dirección estratégica de 26 integrantes: cinco del Comando Central, COCE; 12 de la Dirección Nacional; ocho del denominado Departamento Ideológico; y un cabecilla representativo.

La información muestra que los frentes Nororiental y Oriental reúnen 3.885 integrantes, más de la mitad de toda la estructura registrada. Esa distribución coincide con las zonas donde la Fuerza Pública viene concentrando operaciones: el nororiente, Arauca, sur del Cesar, Catatumbo y conexiones fronterizas con Venezuela.

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