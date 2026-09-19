Ecopetrol queda con junta afín a De la Espriella y abre debate por rumbo petrolero

La nueva mayoría en la junta directiva busca reactivar exploración de hidrocarburos, pero genera cuestionamientos por perfiles cercanos al Gobierno - crédito Ecopetrol

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La nueva junta directiva de Ecopetrol quedó con mayorías cercanas al presidente Abelardo de la Espriella, luego de que fuera aceptada la plancha presentada por el Ministerio de Hacienda para ocupar seis puestos que estaban vacantes en la principal empresa estatal del país.

De acuerdo con el análisis publicado por El Tiempo, la conformación del órgano directivo le permite al Gobierno tener un mayor margen para orientar la estrategia de la compañía, considerada uno de los activos más importantes de la Nación y una de las mayores fuentes de ingresos para las finanzas públicas.

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En la junta permanecieron tres integrantes que venían del gobierno de Gustavo Petro, pero que, según el reporte, hicieron contrapeso a los planes del expresidente sobre la empresa. Con los nuevos nombramientos, el Ejecutivo consolida una mayoría más cercana a sus prioridades en materia energética y empresarial.

FOTO DE ARCHIVO: Logo de Ecopetrol en su sede central de Bogotá, Colombia, el 24 de junio de 2025. REUTERS/Luisa González

Cercanos al Gobierno llegan a la junta

Tres de los nuevos integrantes tienen vínculos directos con el actual mandatario. Se trata de Jorge Alberto Jaller, embajador en Venezuela; Ludmilla Vergara, superintendente de Transporte; y Carlos Suárez, cabeza de la firma Estrategia y Poder y uno de los estrategas políticos más cercanos a De la Espriella.

Suárez, además, será el nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Su llegada ha generado debate por su cercanía con el jefe de Estado y por el papel que tuvo en la campaña presidencial.

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También ingresaron Camilo Manzur, expresidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, y Claudia Lafaurie, quien fue subdirectora administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y vicepresidenta legal de la filial colombiana de Canacol Energy.

Según el análisis, con esta composición De la Espriella busca garantizar un gobierno corporativo afín que le permita avanzar en sus planes para fortalecer Ecopetrol y reactivar la explotación de hidrocarburos, actividad que venía en descenso bajo la política de transición energética del gobierno Petro.

Uno de los puntos centrales de esa agenda sería retomar con más fuerza la exploración petrolera y abrir paso a proyectos de fracking en el país, una posibilidad que marca un giro frente a la orientación energética anterior.

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Debate por perfiles y gobierno corporativo

La nueva composición de la junta ha generado reacciones divididas. Algunos sectores han respaldado la decisión por considerar que el Gobierno, como accionista mayoritario, debe tener personas de confianza en una empresa estratégica. Otros cuestionan que varios de los nombrados no tengan una trayectoria amplia en el sector petrolero.

FOTO DE ARCHIVO. Vista de la refinería de petróleo de Ecopetrol en Barrancabermeja, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, criticó la llegada de Carlos Suárez a la presidencia de la junta. “Carlos Suárez no cuenta con la experiencia ni con el perfil técnico para asumir la presidencia de Ecopetrol. Su principal carta de presentación parece ser su cercanía con Abelardo: ha sido su socio, amigo y asesor”, afirmó.

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El analista Gonzalo Araujo, fundador de Sonar Asuntos Públicos, también planteó reparos sobre la coherencia entre los nombramientos y la promesa de fortalecer criterios técnicos. “Uno entiende que el accionista mayoritario busque garantizar mayorías; no obstante, perder de vista el rol de personas conocedoras del sector puede traer efectos negativos”, señaló.

Sin embargo, Víctor Muñoz, exdirector del Dapre durante el gobierno de Iván Duque, sostuvo que el debate no debería limitarse a si los nombrados son cercanos o no al presidente. Según dijo, existen antecedentes de figuras ligadas a campañas presidenciales que llegaron a cargos de dirección en Ecopetrol.

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Muñoz recordó casos como Fabio Echeverri, vinculado a la campaña de Álvaro Uribe; Luigi Echeverri, gerente de campaña de Iván Duque; y Ricardo Roa, gerente de la campaña de Gustavo Petro, quien posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol.

“Ecopetrol es una compañía controlada mayoritariamente por la Nación y uno de los activos estratégicos más importantes del país. Es comprensible que el Gobierno quiera tener personas de su confianza participando en su orientación estratégica”, declaró Muñoz.

El segundo objetivo del Gobierno, según el análisis, sería consolidar la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol. Ese punto también genera controversia, pues se compara con lo ocurrido en 2022, cuando Petro puso al gerente de su campaña al frente de la empresa.

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La discusión queda abierta entre dos criterios: la necesidad de que el Gobierno tenga incidencia en una empresa estratégica y la exigencia de proteger el gobierno corporativo, la experiencia técnica y la independencia de criterio en una compañía clave para todos sus accionistas.