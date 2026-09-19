Colombia

Resultados Lotería de Santander hoy 19 de septiembre: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería de Santander difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 18 de septiembre de 2026.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $6.000 millones cada semana. Averigüe aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 18 de septiembre de 2026.

Premio mayor: 937.

Serie: 278.

A qué hora se juega la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

PUBLICIDAD

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Cuál es el plan de premios

¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Santander? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de la Lotería de Santander? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLotería de Santander sorteoResultado Lotería De Santander Hoycolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 18 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 18 de septiembre de 2026: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 18 de septiembre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 18 de septiembre

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 18 de septiembre

Iván Cepeda informó que respaldará las movilizaciones contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por presuntas amenazas a derechos

La CUT y otras organizaciones ya programaron marchas para el 14 de octubre y preparan un paro nacional

Iván Cepeda informó que respaldará las movilizaciones contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por presuntas amenazas a derechos

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Durante un desafío musical conducido por Shan Rizwan, el artista colombiano tuvo que adivinar tres temas de la agrupación estadounidense y recordó la influencia que tuvo en su formación musical desde su adolescencia

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Deportes

Revelan pruebas de vida de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde 2025: piden a De la Espriella que “busque la manera de encontrar la paz”

Revelan pruebas de vida de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde 2025: piden a De la Espriella que “busque la manera de encontrar la paz”

Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Luis Díaz no brilló, pero el Bayern Múnich arrasó: hubo goleada 7-0 al Unión Berlín en la Bundesliga