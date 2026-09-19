Gobernador de Antioquia hizo públicas las comunicaciones, desde la cárcel, entre ‘Primo Gay’ y ‘Firu’ de las disidencias de las Farc - crédito Gobernación de Antioquia

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que cabecillas de grupos armados ilegales mantienen comunicación con sus estructuras desde las cárceles colombianas mediante teléfonos celulares, videollamadas y redes sociales. Según sus declaraciones, alias Firu, jefe del frente 36 de las Farc de Calarcá, publica contenido en TikTok y contacta a alias Primo Gay desde el centro penitenciario donde está recluido.

El mandatario departamental advirtió que la falta de barreras tecnológicas permite que las prisiones funcionen como puntos de coordinación para actividades delictivas, con efectos sobre la seguridad de las comunidades donde operan esas organizaciones. Por eso pidió bloquear la señal de celulares en los pabellones y patios de reclusión.

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“Presidente Abelardo De la Espriella: hay que dejar incomunicados a estos criminales. Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikTok y, además, videollamadas con alias Primo Gay. Preso, pero comunicado con los bandidos de su estructura”, afirmó Rendón en una publicación en X, dirigida también al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

Andrés Julián Rendón reclamó una estrategia de desconexión electrónica que impida el ingreso de las ondas de telefonía móvil a las cárceles - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernante reclamó una estrategia de desconexión electrónica que impida el ingreso de las ondas de telefonía móvil a las cárceles. “Es urgente implementar en esta cárcel su estrategia de desconexión electrónica, como el bloqueo de la señal de celulares. Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operación del crimen”, agregó.

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La alianza entre alias Primo gay y las disidencias de las Farc

Alias More contó detalles de cómo se gestó la alianza entre los dos grupos armados ilegales que hacen presencia en el norte de Antioquia - créditos Ministerio de Defensa | Ejército Nacional | Fuerzas Militares

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se sometieron ante tropas del Ejército Nacional en Briceño, Antioquia, y uno de ellos, alias More, aseguró que la organización mantiene una alianza con la estructura 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá. El hombre también afirmó que el grupo armado dispone de drones con capacidad para transportar explosivos.

Los hombres entregaron una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 unidades de munición, proveedores y elementos de intendencia alusivos a la organización. El Ejército Nacional indicó que la incautación afecta las redes logísticas que podrían ser empleadas para sostener actividades ilegales y presionar a la población civil.

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El sometimiento se produjo ante uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, durante las operaciones de la Séptima División del Ejército en el norte de Antioquia. De acuerdo con la institución, los cuatro pertenecían a una comisión criminal señalada de ejercer extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado en la región.

Alias More vinculó el acuerdo con Neyder de Jesús Uñates López, alias Primo Gay, a quien identificó como integrante de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El grupo está bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El sometido sostuvo que Primo Gay recibió una posición de segundo al mando dentro de un frente del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia. También afirmó que fue trasladado a otra zona y recibió dinero por las entregas realizadas.

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El hombre sostuvo que las personas que habrían llegado con alias Primo Gay también recibieron cargos dentro de la estructura - crédito Ejército Nacional de Colombia

“A ‘Primo Gay’ yo solo sé que a ese hombre le dieron un puesto de segundo de frente de la organización y lo mandaron para otro lado, le dieron un poco de plata por esas cosas que entregó”, declaró More en testimonios difundidos por Caracol Radio.

Según su versión, las personas que llegaron junto con Primo Gay también obtuvieron cargos dentro de la estructura. “Y cada uno de esa gente que ese hombre trajo subió de puesto, lo colocaron como comandante”, agregó.

La decisión de abandonar el grupo armado obedeció, según More, al desgaste interno y a la presión militar en el sector. “Yo tomé la decisión de someterme con los compañeros porque, la verdad, por un lado ya estábamos aburridos de estar ahí y, por otro lado, el Ejército estaba golpeando muy duro a nuestras tropas por ese sector”, afirmó.

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Los cuatro hombres prepararon la salida con el argumento de que transportarían material hacia la intendencia. More relató que coordinaron el plan con uno de sus compañeros, conocido como Mono, antes de ponerse a disposición de los uniformados.