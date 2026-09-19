Iván Cepeda informó que respaldará las movilizaciones contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por presuntas amenazas a derechos

Iván Cepeda aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella amenaza derechos de los campesinos y otras poblaciones - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro informó que se están preparando movilizaciones en Colombia en contra del gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella, debido a la presunta vulneración de múltiples derechos de la población.

De acuerdo con el congresista, que se declaró en oposición tras haber sido derrotado por De la Espriella en las elecciones presidenciales, los derechos sociales estarían siendo amenazadas por la administración actual, lo cual estaría afectando a distintos grupos poblacionales, entre ellos, los campesinos, los estudiantes y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

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“A un mes de haber asumido al gobierno múltiples sectores de la población, sienten severamente afectados sus derechos: los damnificados por el terremoto, el campesinado, víctimas, el magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, la juventud, quienes están en procesos de reincorporación, el sector LGBTIQ+, jueces, artistas, periodistas críticos; para tan solo mencionar algunos de ellos”, aseveró Cepeda en una publicación en su cuenta de X.

Iván Cepeda Castro señaló al Gobierno de amenazar derechos y anunció respaldo a movilizaciones - crédito @IvanCepedaCast/X

En consecuencia, indicó que respaldará las manifestaciones que se lleven a cabo en los próximos días en contra de la administración de De la Espriella. “Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, precisó.

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Movilizaciones programadas

Ya hay una movilización programada: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario, la Asamblea Nacional Popular, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida convocaron a la realización de marchas el de octubre de 2026. De acuerdo con una comunicación oficial dada a conocer por el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, la movilización responde a “todas las medidas regresivas de este gobierno de Abelardo de la Espriella contra la soberanía, contra la democracia y la eliminación de derechos”.

De igual manera, informó que, como conclusión del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, se determinó la realización de un paro nacional, programado para los primeros días de noviembre.

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El presidente de la CUT, Fabio Arias, aseguró que las manifestaciones responden a “todas las medidas regresivas de este gobierno de Abelardo de la Espriella contra la soberanía, contra la democracia y la eliminación de derechos” - crédito @cutcolombia/X

“También se consideró de que adicionalmente a estas movilizaciones se debe construir el más amplio frente por la vida de todas estas organizaciones sociales, pero también de personalidades democráticas y progresistas que podamos oponernos al gobierno de Abelardo de la Espriella”, detalló.

En una comunicación anterior, el presidente de la CUT dio a conocer una de las medidas del gobierno actual que los trabajadores rechazan. Según indicó, se trata de un proyecto de ley relacionado con el Estatuto del Trabajo que, de acuerdo con sus declaraciones, no fue discutido en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

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Arias indicó que la Central Unitaria de Trabajadores rechaza este decisión del gobierno. Advirtió que, aunque la administración y el Ministerio de Trabajo dieron a conocer su disposición de dialogar con los trabajadores sobre la iniciativa, tienen dudas de que esa promesa se cumpla porque hay antecedentes de falta de escucha. “Lo mismo hizo con la resolución que derogó once circulares. Ahora vuelve y lo hace”, precisó.

Fabio Arias aseguró que todavía no se ha hablado con los trabajadores sobre la iniciativa - crédito @cutcolombia/X

El líder de la CUT indicó que la normativa vigente establece que este tipo de propuestas sean discutidas con los empresarios y con los trabajadores, con el fin de garantizar la protección de todas las poblaciones que puedan ser impactadas por las decisiones que se tomen.

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“Está obligada, desde el punto de vista legal, que todos los proyectos de ley que tienen que ver con asuntos laborales y salariales deben pasar primero por la Comisión de Concertación, que tiene, como lo señala la OIT, el tripartismo de gobierno, empresarios y trabajadores para discutir, dialogar y concertar, si es posible. Pero esta modalidad se la pasó por la faja, es decir, está violando además, la ley, y especialmente la mesa de concertación”, dijo.