Colombia

Gobierno crea subsidio a la nómina del 40% para micro y pequeñas empresas tras el terremoto

La medida, adoptada por decreto tras el sismo del 10 de agosto, busca evitar despidos en micro y pequeñas empresas, y entrega cerca de $700.000 por persona que gane entre uno y dos mínimos

Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X
El Gobierno Nacional creó con el Decreto 1417 de 2026 un aporte del 40% de un salario mínimo por trabajador para micro y pequeñas empresas afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @MintrabajoCol/X
Guardar

El Gobierno nacional creó mediante el Decreto 1417 de 2026 un aporte del 40% de un salario mínimo por cada trabajador elegible para micro y pequeñas empresas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de evitar despidos y sostener la recuperación económica de los territorios damnificados.

El Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina entregará cerca de $700.000 por empleado que perciba entre uno y dos salarios mínimos. El dinero será recibido por el empleador, no por el trabajador, y podrá concederse durante seis ciclos mensuales.

PUBLICIDAD

“Que el aporte mensual equivalente al cuarenta por ciento (40%) de un salario mínimo legal mensual vigente por cada trabajador damnificado elegible constituye una contribución parcial al costo de la nómina, sin trasladar al Estado la totalidad de las obligaciones laborales”, se observa en el documento.

La continuidad de la ayuda dependerá de que la empresa mantenga vigente el contrato de cada trabajador incluido en la postulación. También podrán acceder personas naturales que actúen como empleadoras y hayan sufrido las consecuencias de la emergencia.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, vinculó la medida con la protección de los hogares afectados: “Con este decreto pasamos a medidas concretas para respaldar a las familias damnificadas, ayudar a los pequeños empleadores a conservar puestos de trabajo y acompañar a quienes hoy necesitan recuperar sus ingresos. Nuestro propósito es que la emergencia no se convierta en pérdida permanente de empleo y que la recuperación llegue también a los hogares”.

PUBLICIDAD

Postulación con aportes registrados antes de la emergencia

El Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina entregará cerca de $700.000 por empleado elegible y podrá otorgarse durante seis ciclos mensuales - crédito Dapre
El Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina entregará cerca de $700.000 por empleado elegible y podrá otorgarse durante seis ciclos mensuales - crédito Dapre

Los empleadores, sean personas jurídicas o naturales, deberán acreditar que sus trabajadores elegibles registraban pagos de aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, conocida como Pila, a julio de 2026. La exigencia busca comprobar que el vínculo laboral existía antes de la emergencia y prevenir la creación de relaciones laborales simuladas para obtener recursos públicos.

La postulación deberá realizarse ante la entidad financiera o cooperativa de ahorro y crédito en la que el empleador tenga un producto de depósito. Las entidades también podrán habilitar canales electrónicos para recibir las solicitudes.

Así mismo, el decreto contempla una protección separada para trabajadores dependientes e independientes que perdieron su fuente de ingresos a causa del desastre. La ayuda equivale a medio salario mínimo legal mensual vigente y se pagará en dos transferencias mensuales consecutivas, de cerca de $437.000 cada una, para un total aproximado de $875.000.

La ayuda al pago de nómina será recibida por el empleador y dependerá de que la empresa mantenga vigente el contrato de cada trabajador postulado - crédito @MintrabajoCol/X
La ayuda al pago de nómina será recibida por el empleador y dependerá de que la empresa mantenga vigente el contrato de cada trabajador postulado - crédito @MintrabajoCol/X

Para recibir ese auxilio, las personas deberán ser mayores de edad y figurar en el Registro Único de Damnificados o en los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También tendrán que demostrar aportes válidos a una caja de compensación familiar durante seis meses, continuos o discontinuos, dentro de los cinco años previos al terremoto.

La caja de compensación verificará esa historia de aportes mediante la PILA y los mecanismos de intercambio seguro de información. Los solicitantes no podrán tener actividad remunerada ni otra fuente de ingresos al momento de postularse o de recibir cada giro, tampoco podrán recibir pensión y deberán autorizar las consultas necesarias sobre su información.

Cesantías, vacaciones e incentivos tributarios para la reconstrucción

La ayuda a las mipymes por parte del Gobierno de De la Espriella forma parte de un paquete de medidas especiales creadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Gentileza FDI
La ayuda a las mipymes por parte del Gobierno de De la Espriella forma parte de un paquete de medidas especiales creadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Gentileza FDI

El paquete laboral incluye disposiciones temporales sobre el retiro parcial de cesantías, las vacaciones y los trámites de suspensión de actividades en las zonas afectadas. El Ministerio del Trabajo señaló que estas medidas contarán con salvaguardas para impedir el deterioro de los derechos laborales durante la emergencia.

El Gobierno también expidió el Decreto 1413 para las empresas que realicen proyectos de inversión aprobados en las áreas damnificadas. Esas iniciativas tendrán una tarifa especial de impuesto sobre la renta del 20% sobre las ganancias relacionadas con el proyecto, mientras que las importaciones destinadas a la reconstrucción estarán exentas del impuesto al valor agregado.

Temas Relacionados

Gobierno nacionalAbelardo de la EspriellaSalario mínimoTerremoto en ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Briceño calificó como “estafa a los colombianos” la continuidad de los impuestos saludables: así promoverá su desmonte en el Congreso

El dirigente ya radicó junto con la representante Carol Borda un proyecto de ley para eliminar ambos cobros, pues considera que el tributo encareció productos de consumo habitual y afectó a las tiendas de barrio

Daniel Briceño calificó como “estafa a los colombianos” la continuidad de los impuestos saludables: así promoverá su desmonte en el Congreso

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La elección de un plato típico del Valle del Cauca generó diferencias entre los participantes antes de la evaluación del jurado

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Pese a confirmar que tomaron caminos separados tras varios años juntos, el artista eligió el cumpleaños de la madre de su hijo para dedicarle un afectuoso homenaje público en Instagram

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

La delantera del Chelsea de Inglaterra estuvo en el radar del cuadro dirigido por el técnico brasileño Paulo César

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las Farc, recogerá firmas para pedir la eliminación de la JEP: “Monumento a la ineptitud”

El político, que permaneció casi siete años en cautiverio, sostuvo que el tribunal transicional derivado del Acuerdo de Paz no esclareció lo ocurrido con sus compañeros, que fueron asesinados por la extinta guerrilla de las Farc en junio de 2007

Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las Farc, recogerá firmas para pedir la eliminación de la JEP: “Monumento a la ineptitud”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

Tensión en ‘MasterChef Celebrity’: Emiro Navarro cuestionó el liderazgo de Robert Farah

La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Deportes

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

Luis Díaz no tiene un buen comienzo de temporada con Bayern Múnich, y así lo calificó la prensa alemana: “Fracasó varias veces”

James Rodríguez envió mensaje a los hinchas de la selección Colombia tras su retiro: “No me deben nada”

Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”