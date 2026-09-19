Colombia

AmCham respalda renta del 20 % para atraer inversión a zonas afectadas por terremoto

La Cámara Colombo Americana dijo que los incentivos tributarios pueden ayudar a recuperar empresas, impulsar proyectos y generar empleo

AmCham respalda renta del 20 % para atraer inversión a zonas afectadas por terremoto. (Foto AP/Paula Orozco)
AmCham respalda renta del 20 % para atraer inversión a zonas afectadas por terremoto. (Foto AP/Paula Orozco)
Guardar

La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, respaldó la adopción de incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones a las zonas afectadas por el terremoto, al considerar que estas medidas pueden convertirse en una herramienta para recuperar el tejido empresarial y generar empleo en las regiones golpeadas por la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la organización destacó que los beneficios fiscales anunciados para proyectos de reconstrucción pueden ayudar a movilizar capital privado hacia los territorios afectados y convertir la recuperación en una oportunidad de inversión productiva.

PUBLICIDAD

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que la entidad ve con buenos ojos la decisión de impulsar incentivos tributarios dirigidos a las zonas perjudicadas por el sismo.

Desde AmCham Colombia consideramos relevante y propositiva la adopción de incentivos tributarios para atraer inversión a las zonas afectadas por el terremoto. Es un buen camino para impulsar proyectos, recuperar el tejido empresarial y generar empleo”, afirmó Lacouture.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, pidió al Gobierno nacional actuar antes del 6 de julio para evitar los aranceles - crédito Fedepalma
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia - crédito Fedepalma

Incentivos para reconstrucción

Entre las medidas destacadas se encuentra un impuesto de renta del 20 % para nuevas inversiones destinadas a procesos de reconstrucción. Este beneficio busca estimular la llegada de empresas y proyectos a los territorios afectados, con el propósito de dinamizar la actividad económica local.

PUBLICIDAD

Para acceder a los incentivos, las compañías deberán cumplir con montos mínimos de inversión, que varían según el sector económico. En turismo, el umbral aproximado será de $49.755 millones. Para agroindustria y construcción, el monto será cercano a $57.611 millones.

En el caso de industria manufacturera y servicios, la inversión mínima exigida será de aproximadamente $123.079 millones. Estos valores marcan el nivel de capital requerido para acceder al tratamiento tributario especial previsto para los proyectos de reconstrucción.

La medida apunta a que la recuperación de las zonas afectadas no dependa únicamente de recursos públicos, sino que también involucre al sector privado. Para AmCham, los incentivos pueden facilitar decisiones de inversión en regiones que necesitan reactivar empleo, infraestructura, comercio y servicios.

Lacouture señaló que la organización se sumará a la divulgación de estas medidas para acercarlas a empresas y regiones. El objetivo, según dijo, es que los beneficios no se queden solo en el anuncio, sino que puedan traducirse en inversiones concretas y oportunidades reales para las comunidades.

La participación de AmCham también busca conectar a posibles inversionistas con los territorios afectados, especialmente en sectores con capacidad de generar empleo y encadenamientos productivos.

Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Recuperar empresas y empleo

El respaldo de AmCham se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno por promover la reconstrucción económica tras el terremoto. Las zonas afectadas enfrentan daños en infraestructura, pérdida de actividad productiva y necesidad de reactivar negocios locales.

En ese escenario, los incentivos tributarios se presentan como una fórmula para atraer capital hacia proyectos que contribuyan a recuperar la economía regional. La reducción en la tarifa de renta puede mejorar las condiciones para que empresas evalúen instalarse, ampliar operaciones o desarrollar nuevas iniciativas en los territorios afectados.

Para la Cámara Colombo Americana, la clave estará en que las medidas tengan suficiente divulgación, claridad normativa y aplicación efectiva. Sin esos elementos, los incentivos podrían perder capacidad de atraer inversiones o quedar limitados a pocos proyectos.

La organización considera que sectores como turismo, agroindustria, construcción, manufactura y servicios pueden desempeñar un papel importante en la recuperación. En particular, el turismo y la construcción tienen impacto directo sobre empleo local, proveedores y pequeñas empresas de las zonas afectadas.

El apoyo empresarial también puede ser relevante para reconstruir redes comerciales y productivas que quedaron golpeadas por el desastre. La recuperación del tejido empresarial implica no solo reparar infraestructura, sino restablecer ingresos, puestos de trabajo y actividad económica sostenida.

AmCham insistió en que las medidas pueden abrir una ruta para que la reconstrucción tenga un componente de inversión privada y no se limite a la atención inmediata de la emergencia.

Por ahora, el gremio empresarial anunció que acompañará la divulgación de los incentivos y buscará acercarlos a compañías y regiones. La apuesta es que el régimen de renta del 20 % y los beneficios asociados permitan convertir la etapa de reconstrucción en una oportunidad para atraer proyectos, recuperar empresas y generar empleo en los territorios afectados por el terremoto.

Temas Relacionados

AmCham Colombiaincentivos tributariosterremoto en Colombiainversión empresarialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ecopetrol queda con junta afín a De la Espriella y abre debate por rumbo petrolero

La nueva mayoría en la junta directiva busca reactivar exploración de hidrocarburos, pero genera cuestionamientos por perfiles cercanos al Gobierno

Ecopetrol queda con junta afín a De la Espriella y abre debate por rumbo petrolero

Gobierno mantendrá subsidios a afectados por terremoto aunque no pueda verificar requisitos

Prosperidad Social podrá suspender temporalmente controles de corresponsabilidades en Renta Ciudadana, IVA, Colombia Mayor y Renta Joven

Gobierno mantendrá subsidios a afectados por terremoto aunque no pueda verificar requisitos

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este 18 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este 18 de septiembre

Quinto implicado en caso de Andrés Camilo Peláez confesó crimen, según abogado de la familia

Juan Diego Echavarría, alias ‘Se Lo Juro’, fue judicializado por el secuestro y asesinato del ingeniero desaparecido en Antioquia en 2022

Quinto implicado en caso de Andrés Camilo Peláez confesó crimen, según abogado de la familia

Sorteo Chontico Noche hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Sorteo Chontico Noche hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Video | Juanes aceptó participar en un reto de reconocido formato viral para identificar temas de Metallica y sorprendió con su resultado

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Deportes

Revelan pruebas de vida de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde 2025: piden a De la Espriella que “busque la manera de encontrar la paz”

Revelan pruebas de vida de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde 2025: piden a De la Espriella que “busque la manera de encontrar la paz”

Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Luis Díaz no brilló, pero el Bayern Múnich arrasó: hubo goleada 7-0 al Unión Berlín en la Bundesliga