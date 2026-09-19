AmCham respalda renta del 20 % para atraer inversión a zonas afectadas por terremoto. (Foto AP/Paula Orozco)

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La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, respaldó la adopción de incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones a las zonas afectadas por el terremoto, al considerar que estas medidas pueden convertirse en una herramienta para recuperar el tejido empresarial y generar empleo en las regiones golpeadas por la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la organización destacó que los beneficios fiscales anunciados para proyectos de reconstrucción pueden ayudar a movilizar capital privado hacia los territorios afectados y convertir la recuperación en una oportunidad de inversión productiva.

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La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que la entidad ve con buenos ojos la decisión de impulsar incentivos tributarios dirigidos a las zonas perjudicadas por el sismo.

“Desde AmCham Colombia consideramos relevante y propositiva la adopción de incentivos tributarios para atraer inversión a las zonas afectadas por el terremoto. Es un buen camino para impulsar proyectos, recuperar el tejido empresarial y generar empleo”, afirmó Lacouture.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia - crédito Fedepalma

Incentivos para reconstrucción

Entre las medidas destacadas se encuentra un impuesto de renta del 20 % para nuevas inversiones destinadas a procesos de reconstrucción. Este beneficio busca estimular la llegada de empresas y proyectos a los territorios afectados, con el propósito de dinamizar la actividad económica local.

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Para acceder a los incentivos, las compañías deberán cumplir con montos mínimos de inversión, que varían según el sector económico. En turismo, el umbral aproximado será de $49.755 millones. Para agroindustria y construcción, el monto será cercano a $57.611 millones.

En el caso de industria manufacturera y servicios, la inversión mínima exigida será de aproximadamente $123.079 millones. Estos valores marcan el nivel de capital requerido para acceder al tratamiento tributario especial previsto para los proyectos de reconstrucción.

La medida apunta a que la recuperación de las zonas afectadas no dependa únicamente de recursos públicos, sino que también involucre al sector privado. Para AmCham, los incentivos pueden facilitar decisiones de inversión en regiones que necesitan reactivar empleo, infraestructura, comercio y servicios.

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Lacouture señaló que la organización se sumará a la divulgación de estas medidas para acercarlas a empresas y regiones. El objetivo, según dijo, es que los beneficios no se queden solo en el anuncio, sino que puedan traducirse en inversiones concretas y oportunidades reales para las comunidades.

La participación de AmCham también busca conectar a posibles inversionistas con los territorios afectados, especialmente en sectores con capacidad de generar empleo y encadenamientos productivos.

Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Recuperar empresas y empleo

El respaldo de AmCham se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno por promover la reconstrucción económica tras el terremoto. Las zonas afectadas enfrentan daños en infraestructura, pérdida de actividad productiva y necesidad de reactivar negocios locales.

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En ese escenario, los incentivos tributarios se presentan como una fórmula para atraer capital hacia proyectos que contribuyan a recuperar la economía regional. La reducción en la tarifa de renta puede mejorar las condiciones para que empresas evalúen instalarse, ampliar operaciones o desarrollar nuevas iniciativas en los territorios afectados.

Para la Cámara Colombo Americana, la clave estará en que las medidas tengan suficiente divulgación, claridad normativa y aplicación efectiva. Sin esos elementos, los incentivos podrían perder capacidad de atraer inversiones o quedar limitados a pocos proyectos.

La organización considera que sectores como turismo, agroindustria, construcción, manufactura y servicios pueden desempeñar un papel importante en la recuperación. En particular, el turismo y la construcción tienen impacto directo sobre empleo local, proveedores y pequeñas empresas de las zonas afectadas.

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El apoyo empresarial también puede ser relevante para reconstruir redes comerciales y productivas que quedaron golpeadas por el desastre. La recuperación del tejido empresarial implica no solo reparar infraestructura, sino restablecer ingresos, puestos de trabajo y actividad económica sostenida.

AmCham insistió en que las medidas pueden abrir una ruta para que la reconstrucción tenga un componente de inversión privada y no se limite a la atención inmediata de la emergencia.

Por ahora, el gremio empresarial anunció que acompañará la divulgación de los incentivos y buscará acercarlos a compañías y regiones. La apuesta es que el régimen de renta del 20 % y los beneficios asociados permitan convertir la etapa de reconstrucción en una oportunidad para atraer proyectos, recuperar empresas y generar empleo en los territorios afectados por el terremoto.

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