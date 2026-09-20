Incendio en Villa de Leyva, Boyacá, habría sido provocado, según denunció el ministro de Ambiente: “Las autoridades adelantan las verificaciones”

Las llamas fueron reportadas por la comunidad boyacense - crédito @ABDELAESPRIELLA/x/prensa Abelardo de la Espriella

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Un incendio forestal se registró en la tarde del sábado 19 de septiembre en Villa de Leyva, Boyacá, y continúa activo este domingo 20 de septiembre, motivo por el cual el Gobierno nacional, la Gobernación, la Alcaldía y demás autoridades están atendiendo la situación.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que, según datos preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el incendio forestal pudo haber sido provocado. Las autoridades investigarán el hecho.

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“De acuerdo con la Ungrd, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes (sic)”, indicó.

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