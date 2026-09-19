Abelardo de la Espriella dio ultimátum a cabecillas de grupos armados que operan en Bolívar: “Están advertidos”

El presidente informó que se incrementará la presión contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión y puso contra las cuerdas a criminales de organizacinoes criminales - crédito Presidencia/YouTube

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El 18 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en Cartagena (Bolívar), en el que estuvieron presentes el gobernador, Yamil Hernando Arana Padauí, y los alcaldes de 46 municipios.

De acuerdo con declaraciones que dio el mandatario en una rueda de prensa, en el consejo de seguridad se hizo una evaluación de la situación de orden público del departamento y se definieron acciones concretas que las autoridades competentes pondrán en marcha para combatir a las estructuras narcoterroristas y criminales que aquejan al departamento de Bolívar.

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El presidente informó que hay flagelos clave que deben ser atacados: economías ilícitas, narcotráfico, extorsión y contrabando. Según indicó, se robustecerán las operaciones contra estas acciones delictivas que contribuyen al sostenimiento de las estructuras criminales.

Abelardo de la Espriella anunció acciones concretar para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas en Bolívar - crédito @infopresidencia/X

“He ordenado fortalecer las operaciones contra los objetivos de alto valor y golpear no solo a los cabecillas, sino sus redes financieras y las economías ilegales que los sostienen. Vamos a incrementar la presión contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, y por supuesto, vamos a fortalecer también el control migratorio, que se vuelve un problema en Cartagena”, dijo el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

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Advertencia a peligrosos cabecillas de estructuras armadas

En su intervención, el mandatario dio un ultimátum a algunos criminales de grupos armados que operan en el departamento. El jefe de Estado advirtió que, de no entregarse a las autoridades, serán dados de baja en operaciones militares. Además, mencionó a algunos cabecillas e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), una facción disidente de las Farc.

“El aviso es para los principales cabecillas de las bandas narcoterroristas en el departamento de Bolívar. A los narcoterroristas del ELN, alias Omar Ocasinga y alias Francisco, al terrorista alias Gonzalo O Chalo, de la Segunda Marquetalia, al narcoterrorista alias Jhon Mechas, del Estado Mayor de Bloques, a los miembros narcoterroristas del Clan del Golfo, alias Piolín y alias Jefferson, tienen fecha de expiración en el gobierno del Tigre. O se entregan o los doy de baja como en derecho corresponde. Están advertidos”, señaló el presidente.

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El presidente De la Espriella dio ultimátum a alias Omar Ocasinga y alias Francisco, del ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otro lado, De la Espriella anunció que el Gobierno pondrá la lupa sobre la trata de personas y la explotación sexual asociada al turismo y se fortalecerán las capacidades de inteligencia y la respuesta frente al uso de las nuevas tecnologías por parte de los criminales. Se busca tener mejores resultados a nivel de inteligencia y el desarrollo de más operaciones.

Acciones para el progreso de Bolívar

La reunión con las autoridades departamentales y locales también se centró en el abordaje de proyectos orientados al progreso de Bolívar. Según informó, se impulsó el primer paquete de obras del Canal del Dique por $200.000 millones, aproximadamente. Además, se terminaron 504 mejoramientos de vivienda y se está avanzando en otros 2.641 mejoramientos.

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De igual manera, prometió que se van a destrabar proyectos en María la Baja, Magangué, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Mahates, que se pondrá en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Petar) y el alcantarillado del municipio Barranco de Loba.

El presidente De la Espriella aseguró que se pondrá en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas residuales en Bolívar - crédito Europa Press

“En salud, vamos a girar $12.000 millones para infraestructura en María la Baja, Cartagena y El Salado, y mantendremos como prioridad el hospital de María la Baja buscando alternativas de financiación. Para el campo habrá apoyo a pequeños ganaderos”, añadió.

El mandatario también anunció que la sede de la Dirección General Marítima (Dimar) será trasladada a Cartagena por orden presidencial. “He tomado una decisión, porque el Estado colombiano es tan disfuncional que la Dimar queda en Bogotá, en donde no hay mar. La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí va a estar la Dimar”, dijo.

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