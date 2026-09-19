Colombia

Video del momento exacto del presunto rapto de Ana Lucía González a manos de José Rojas en Bogotá: la menor fue hallada sin vida en una alcantarilla

Los registros videográficos mostraron fragmentos del recorrido que realizó el señalado por el asesinato de la menor en la localidad de Ciudad Bolívar

Este fue el recorrido que hizo José Rojas Lárez - crédito @PasaenBogota/X
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Se conocieron más detalles del crimen de la niña de nueve años Ana Lucía González, cuya desaparición y muerte despertaron la indignación del país, tras la divulgación de imágenes de una cámara de seguridad que muestran al señalado asesino, José Rojas Lárez, a bordo de una motocicleta y en compañía de la menor de edad, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

El registro muestra dos momentos. El primero captó al presunto criminal con la niña como acompañante en la parte trasera del vehículo, el 14 de septiembre de 2026, a las 10:29 a. m. Cerca de media hora después, las imágenes muestran al mismo hombre, pero ya sin la niña.

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Las autoridades manejan la hipótesis de que este registro fílmico sería en el sector donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la niña dentro de una alcantarilla. Las imágenes hacen parte de los elementos que analiza el CTI de la Fiscalía General de la Nación en medio de la investigación por la muerte de Ana Lucía.

El ente acusador también señaló que el investigado se habría desplazado desde Mosquera, Cundinamarca ―donde vivía la menor―, hasta el sur de Bogotá con la niña.

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