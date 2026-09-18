Capturaron en Medellín al presunto asesino de una ciudadana neerlandesa en Salento, Quindió: todo habría sido por robarla

Marlies Minke Genz tenía 41 años - créditos Fiscalía | Red social Facebook

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La Fiscalía General de la Nación aseguró en un centro carcelario a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano señalado como presunto responsable del crimen de Marliez Genz, una turista neerlandesa en Salento, Quindío, y que había sido reportada como desaparecida a finales de mayo de 2026 en esta reconocida zona turística del Eje Cafetero.

El ente investigador compartió los detalles de la captura del extranjero la mañana del viernes 18 de septiembre.

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De acuerdo con el comunicado, la víctima salió el 25 de mayo de su hospedaje para asistir a una actividad turística en una finca de la zona rural de Salento.

Genz tomó la vía que conduce a la vereda Palestina y desde entonces no se volvió a tener contacto con ella.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encargados por la Fiscalía para esclarecer los hechos, establecieron que Mendoza Nare presuntamente interceptó a la neerlandesa en una zona apartada, donde la golpeó con un objeto contundente para quitarle sus pertenencias.

La agresión provocó un trauma craneoencefálico que resultó en la muerte de la turista.

Luego del ataque, Mendoza Nare se cambió de ropa, dejó la zona y abordó un bus con destino a Medellín, en el departamento de Antioquia.

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El cuerpo de la turista neerlandesa fue hallado cinco días después, el 31 de mayo, en una quebrada del sector.

Mendoza Nare fue arrestado por funcionarios del CTI en la vía pública de Salento, y un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado agravado.

La persona procesada no aceptó los cargos, y un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un establecimiento penitenciario mientras continúa el proceso penal.