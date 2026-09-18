Colombia

Camilo Cifuentes y Liz Ocampo lanzan convocatoria para encontrar a las integrantes de Las Despechadas, un nuevo espectáculo musical

El comediante y la cantante caleña buscan mujeres con experiencia en realities musicales de televisión nacional para armar un cuarteto femenino de música popular, vallenato y humor en vivo

Cuatro mujeres de espaldas con trajes negros y botas altas están en un escenario bajo un letrero rosado que dice Despechadas.
El comediante, imitador y médico Camilo Cifuentes y la cantante caleña Liz Ocampo abrieron una convocatoria nacional para buscar a tres mujeres que completen el elenco de Las Despechadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El comediante, imitador y médico Camilo Cifuentes y la cantante caleña Liz Ocampo abrieron una convocatoria nacional para buscar a tres mujeres que completen el elenco de Las Despechadas, un nuevo espectáculo que combina música popular, vallenato, humor y formato podcast en vivo. El proyecto ya cuenta con Ocampo como primera voz confirmada y busca sumar tres integrantes más para conformar un cuarteto femenino.

Las Despechadas se presenta como un showcast, término con el que sus creadores describen la fusión entre una revista musical y un espacio de conversación en vivo. La propuesta reúne interpretaciones de canciones de despecho, música popular y vallenato con coreografías, vestuario y momentos de interacción directa con el público.

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El show combina música, entrevistas en vivo y cierre de DJ

Cuatro mujeres vestidas con trajes negros de cuero permanecen de espaldas en el escenario con micrófonos en las manos.
Cada función de Las Despechadas incluirá la participación de un invitado especial proveniente del mundo de la música, la televisión, el deporte o la vida pública. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada función de Las Despechadas incluirá la participación de un invitado especial proveniente del mundo de la música, la televisión, el deporte o la vida pública. Las cuatro integrantes del elenco asumirán el rol de entrevistadoras durante un segmento que sus creadores describen como un podcast en vivo, con preguntas directas y un tono desenfadado.

Al cierre del espectáculo musical, un DJ especializado en música de plancha tomará el control del escenario para dar paso a un bloque adicional de karaoke y baile. La producción busca que la experiencia se extienda más allá del show principal, con un formato que combina el espectáculo con una segunda etapa de fiesta abierta al público.

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Los requisitos para postularse al casting

La convocatoria establece condiciones específicas para las candidatas. Entre los requisitos figuran ser mayor de edad, haber participado previamente en algún reality musical de televisión nacional y tener afinidad vocal con los géneros de plancha, música popular o vallenato.

Los organizadores señalan que la búsqueda no se limita a la capacidad vocal. Piden personalidad, carisma y facilidad para improvisar frente al público, condiciones que consideran indispensables para el componente de interacción y humor que caracteriza al espectáculo.

Para participar, las candidatas deben enviar un video de un minuto de duración en el que interpreten un fragmento de una canción de los géneros seleccionados. El material debe acompañarse de nombre completo, ciudad, edad, número de contacto, fotografía reciente, cuenta de Instagram y el nombre del reality musical en el que participaron.

Camilo Cifuentes suma más de 25 años de trayectoria en el humor

Camilo Cifuentes es médico de profesión y desarrolló en paralelo una carrera artística que incluye premios en el programa Sábados Felices, participación en el grupo La Banda Francotiradores y su rol como entrenador de imitación y presencia escénica en Yo Me Llamo.
Camilo Cifuentes es médico de profesión y desarrolló en paralelo una carrera artística que incluye premios en el programa Sábados Felices, participación en el grupo La Banda Francotiradores y su rol como entrenador de imitación y presencia escénica en Yo Me Llamo.

Cifuentes es médico de profesión y desarrolló en paralelo una carrera artística que incluye premios en el programa Sábados Felices, participación en el grupo La Banda Francotiradores y su rol como entrenador de imitación y presencia escénica en Yo Me Llamo. También es panelista del espacio Voz Pópuli, de Blu Radio.

El comediante ha revelado que su carrera artística está vinculada a experiencias de bullying escolar por el tamaño de su boca durante la infancia. “A mí me molestaban por la boca grande, me decían ‘getón’, todos los apodos del mundo. Era terrible, yo me sentía terrible, yo sentía que no encajaba”, relató.

Según su testimonio, ese rasgo físico se convirtió en la base de su técnica de imitación. “Cuando yo aprendí a aceptarme como soy... me di cuenta que, gracias a mi boca, puedo hacer gestos, muecas y puedo imitar a mucha gente. Gracias a mi boca hoy vivo de ella”, afirmó a la publicación.

Cifuentes también es cocreador, junto a José Manuel Ospina y Luis Carlos Fuquen, del espectáculo Feos, el show, horripilantemente guapos, basado en experiencias de bullying y baja autoestima. “Somos feos, por fuera, porque por dentro somos bellísimos”, explicó el comediante sobre la propuesta.

Liz Ocampo, la primera Despechada confirmada

Liz Ocampo nació en Cali y comenzó su formación musical a los ocho años en instituciones como Bellas Artes y la Casa de la Cultura.
Liz Ocampo nació en Cali y comenzó su formación musical a los ocho años en instituciones como Bellas Artes y la Casa de la Cultura.

Ocampo nació en Cali y comenzó su formación musical a los ocho años en instituciones como Bellas Artes y la Casa de la Cultura. Participó en el programa La Voz Kids Colombia y obtuvo el segundo lugar en el concurso V Latin Music, antecedentes que marcaron su ingreso a la industria musical.

Entre sus presentaciones más relevantes figura su participación como corista de Vicente Fernández Junior durante el Súper Concierto de la Feria de Cali 2022, evento en el que también cantó como solista ante más de 40 mil personas. También se ha presentado en Washington D.C., incluida una actuación en la Casa Blanca, y en Cancún, México.

En su carrera discográfica destaca el tema Mi Renuncia, grabado junto a Georgie Parra como homenaje a Darío Gómez, que alcanzó los primeros lugares en emisoras como Olímpica, Tropicana y Radio Uno. Su versión de Busca un Confidente, de Omar Geles, producida por Johan Usuga, acumula cerca de tres millones de reproducciones en plataformas digitales.

Tras una pausa por el nacimiento de su hija, la cantante retomó actividad en 2026 con presentaciones junto a Nelson Velásquez y Jorge Celedón, además de su participación actual en el programa A Otro Nivel. Entre sus próximos compromisos figura una presentación en el Movistar Arena, programada para el aniversario de Velásquez, y un formato que planea implementar cantando a caballo, propuesta con la que busca diferenciarse dentro del género popular colombiano.

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