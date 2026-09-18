Colombia

Abelardo De la Espriella modificó por tercera vez su declaración de bienes e incorporó nuevas deudas: así quedaron las cuentas

Los cambios reportados por el presidente de la República incluyeron la desaparición de dos cuentas bancarias, el reemplazo de un activo reportado en Bogotá por un inmueble en Estados Unidos y el paso de tres pasivos a ocho obligaciones

Abelardo de la Espriella - declaración de renta
El presidente Abelardo de la Espriella radicó su más reciente declaración de bienes y rentas en la página web de Función Pública - crédito Colprensa - Infobae Colombia
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El presidente de la República Abelardo de la Espriella redujo su patrimonio neto en $2.264 millones entre sus declaraciones de bienes y rentas conocidas en agosto y septiembre, y aumentó el reporte de sus deudas $2.483 millones. En total, fueron tres los documentos publicados en menos de un mes; siendo la última de ellas el consolidado fiscal del 2025.

La tercera versión de su declaración, publicada el 16 de septiembre según Cambio, reveló cifras que el mandatario presentó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La diferencia frente al último documento, el de agosto, se concentró en los pasivos, las cuentas bancarias y la sustitución de un activo declarado en Bogotá por un inmueble en Estados Unidos.

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Abelardo de la Espriella y su reporte de declaración de bienes y rentas
Este es el reporte de declaración de bienes y rentas presentado por Abelardo de la Espriella, de acuerdo con Cambio - crédito Infobae Colombia

El 10 de septiembre, seis días antes de divulgar la última declaración de bienes, De la Espriella radicó su declaración de renta y reportó un patrimonio bruto de $20.989 millones, obligaciones por $6.073 millones y un patrimonio líquido de $14.916 millones. Esos tres registros coinciden con los incluidos después en el formulario de septiembre.

La primera versión de la declaración de bienes apareció el 21 de agosto, dos semanas después de su posesión. La segunda fue divulgada el 24 de agosto, luego de que se señalaron una serie de inconsistencias, y la tercera, la actual, modificó varios rubros pese a que los ingresos reportados para el año gravable apenas pasaron de $546,1 millones a $564 millones.

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Dos cuentas dejaron de figurar y apareció un inmueble en Estados Unidos

La declaración de bienes y rentas de agosto registraba siete cuentas bancarias distribuidas entre Colombia, Estados Unidos e Italia; sin embargo, en septiembre solo quedaron cinco: desaparecieron una cuenta de ahorros en Colombia, con $45 millones, y una cuenta corriente estadounidense con $159,5 millones, que era la de mayor saldo fuera del territorio nacional.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense y residía en este país antes de lanzarse al primer cargo de la nación, lo que explica sus bienes en ese país - crédito Presidencia

Asimismo, los saldos de las cuentas restantes tuvieron variaciones menores, que podrían corresponder a la tasa de cambio o a rendimientos. El contraste fue mayor en los bienes patrimoniales, pues la partida de activos fijos en Bogotá por $9.883 millones dejó de aparecer en la versión más reciente; lo que llamó la atención en el reporte entregado por el mandatario.

En su lugar, el formulario incluyó por primera vez un inmueble en Estados Unidos valorado en $10.231 millones; es decir, una suma superior a 3 millones de dólares al cambio actual. Ese reemplazo alteró la composición de los activos sin producir una variación amplia en el total declarado por el gobernante, que asumió el 7 de agosto como sucesor de Gustavo Petro.

Ocho obligaciones reemplazaron las tres deudas registradas en agosto

Los pasivos pasaron de tres deudas que sumaban $3.590 millones a ocho obligaciones. El crédito hipotecario aumentó de $2.527 millones a $3.162 millones, y se agregaron un segundo préstamo hipotecario de $447,5 millones, dos tarjetas de crédito por $140,1 millones y $34 millones, otro préstamo de $24 millones y “otras cuentas por pagar” por $1.201 millones.

Abelardo de la Espriella, un hombre con barba y traje oscuro, gesticula con ambas manos frente a un fondo de billetes de dólar estadounidense.
Abelardo de la Espriella reportó en la vigencia del 2025 una reducción de su patrimonio neto en $2.264 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, la variación de esas obligaciones explicó la caída cercana al 13% del patrimonio neto entre ambas versiones. El documento de septiembre dado a conocer por el citado medio quedó alineado con el reporte tributario de 2025, mientras que el de agosto reflejaba un panorama correspondiente a 2024; debido a que aún no había declarado renta.

Un aspecto que no pasó desapercibido es que el formulario también modificó la forma en que De la Espriella figura en Cosenza: pasó de aparecer como “accionista” a ser registrado como “integrante”. En el nuevo registro, De la Espriella no declaró participación en juntas directivas, actividades económicas privadas, fideicomisos, inversiones adicionales ni donaciones.

Por último, en la información relacionada sobre su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, no cambió entre ambas versiones. En los dos documentos, el presidente indicó que no tenía parientes ni conflictos de interés para declarar, con lo cual quedó establecido el registro de bienes y rentas más actualizado del presidente, que quedó a la consulta del público.

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