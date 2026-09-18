Colombia

Fiscal del caso de asesinato de la menor Ana Lucía González relató cómo se habría gestado el crimen: “Hacer daño a su compañera sentimental”

El ente acusador afirmó ante el juzgado que el procesado buscó causar daño a su compañera sentimental al agredir a la menor, y la familia pidió la máxima sanción durante la diligencia

La Fiscalía sostuvo que el crimen contra Ana Lucía González habría sido una represalia tras una discusión de José Rojas Lares con su pareja, hermana de la víctima - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía sostuvo que el crimen contra Ana Lucía González habría sido una represalia tras una discusión de José Rojas Lares con su pareja, hermana de la víctima - crédito Fiscalía General de la Nación
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Un juez de control de garantías ordenó el envío a cárcel de José Rojas Lares, ciudadano venezolano de 29 años, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado y actos sexuales agravados contra Ana Lucía González, una niña de ocho años.

La Fiscalía sostuvo que el crimen habría sido una represalia tras una discusión del procesado con su pareja, hermana mayor de la víctima.

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“Hacer daño por parte del señor a su compañera sentimental”, expresó la fiscal encargada del caso.

Sin embargo, Rojas Lares no aceptó los cargos imputados. El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado en un túnel de alcantarillado con signos preliminares de asfixia, mientras que el investigado fue capturado cuando, presuntamente, intentaba huir hacia Medellín.

El traslado desde Mosquera hasta Ciudad Bolívar

El cuerpo de Ana Lucía González fue hallado en un túnel de alcantarillado con signos preliminares de asfixia y el procesado fue capturado cuando presuntamente intentaba huir hacia Medellín, según lo manifestado por la fiscal - crédito Fiscalía General de la Nación

La reconstrucción judicial ubicó el inicio de los hechos el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, donde la hermana de la niña convivía con el procesado. La investigación estableció que ella sufría maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica dentro del apartamento.

Ese día, el hombre habría destruido objetos del inmueble y amenazado a la familia. Cuando su pareja fue a un CAI para pedir ayuda, habría aprovechado para llevarse a Ana Lucía en una motocicleta.

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Las cámaras de seguridad registraron el traslado de la menor en el vehículo. El procesado llevaba el casco de su pareja, un elemento que permitió su identificación.

La fiscal describió ante el juzgado el primer tramo del recorrido: “La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja”.

Al día siguiente, según expuso la representante del ente acusador, Rojas Lares volvió a Bogotá entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. para buscar a la niña. Luego la habría llevado al barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde habría estado a solas con ella.

La fiscal relató la acusación en estos términos: “Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”.

La hipótesis de violencia contra la hermana de la víctima

créditos Fiscalía | Red social X
La investigación ubicó el inicio de los hechos en Mosquera, donde la hermana de la niña convivía con el procesado en un contexto de maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica - crédito Fiscalía/Red social X

La Fiscalía planteó que el ataque habría respondido a una modalidad de violencia vicaria dirigida contra la hermana de Ana Lucía. La representante del ente acusador afirmó: “Hay efectivamente esa violencia vicaria que se presenta con el fin de hacer daño por parte del señor a su compañera sentimental, de causarle ese dolor, ese sufrimiento irreparable ante la pérdida de esta menor de edad, hermana de su compañera sentimental”.

Luz González, hermana mayor de la víctima, pidió la máxima sanción para el procesado durante la diligencia judicial. “Queremos justicia, que este crimen no quede impune. Ella solo era una niña, era un angelito que recién estaba empezando a vivir. Quiero que lo condenen para siempre”, expresó.

Rafael González afirmó que el presunto responsable mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía González y la habría amenazado antes de la desaparición - crédito Composición fotográfica: X, Fiscalía
La reconstrucción judicial indicó que José Rojas Lares entró a Bogotá por Fontibón y al día siguiente llevó a la menor al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar - crédito Composición fotográfica/X/Fiscalía

Ana Lucía estaba en Colombia de vacaciones y tenía previsto regresar en los días siguientes al estado Zulia, en Venezuela, para retomar sus clases.

En relación con este crimen, un reciente informe de Medicina Legal indicó que la muerte de menores de 17 años en Colombia pasó de 884 casos en el primer semestre de 2025 a 947 casos en el mismo período de 2026.

Los homicidios de niños, niñas y adolescentes también aumentaron: fueron 313 registros en los primeros seis meses de 2025 y 339 casos un año después, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal.

La madre de Ana Lucía González pidió la entrega inmediata del cuerpo tras reconocerlo ante las autoridades

La Fiscalía le imputó a Shenner José Rojas Lárez los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas - crédito Fiscalía
La Fiscalía capturó a Shenner José Rojas por el caso de Ana Lucía González en Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía

La Fiscalía capturó a Shenner José Rojas y lo presentó ante un juez de control de garantías por el caso de Ana Lucía González, la menor hallada sin vida en un canal de agua del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La detención fue informada este miércoles 16 de septiembre, mientras avanzaba la investigación.

La madre de la niña confirmó el reconocimiento del cuerpo y pidió que se lo entregaran pronto. En declaraciones a CityTV, afirmó: “Hicieron la prueba, ya reconocí a mi hija y lo que yo quiero es que me den el cuerpo de mi hija lo antes posible, porque aquí no tenemos recursos para tantos días”.

Medicina Legal adelanta los análisis técnicos correspondientes. La menor había llegado a Colombia desde Venezuela junto con sus familiares y permanecía en Mosquera durante sus vacaciones escolares; su regreso al país estaba previsto para esa semana.

La madre también pidió a las autoridades mantener abiertas las actuaciones judiciales y expresó: “Le pido a la autoridad que se haga justicia”.

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