Abelardo de la Espriella reaccionó a la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en Estados Unidos: “Se hizo justicia con un héroe de la Patria”

Abelardo de la Espriella reaccionó a la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega - crédito Colprensa/@delaespriella_style/Instagram

Guardar

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente el jueves 17 de septiembre de 2026 por un jurado federal de Estados Unidos, que descartó su responsabilidad civil por presuntas torturas y violaciones de derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. El veredicto unánime llegó tras más de tres horas de deliberación y dos semanas de juicio.

La demanda había sido presentada en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por la viuda y tres hijas de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Las demandantes contaron con la representación de Center for Justice and Accountability, una organización internacional dedicada a litigios por violaciones de derechos humanos.

PUBLICIDAD

El proceso no buscaba una condena de prisión, sino establecer si Plazas Vega debía responder económicamente por los cargos de ejecución extrajudicial y tortura. La acción se apoyó en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, una norma federal estadounidense que permite juzgar a residentes en ese país por violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero.

Un jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida evaluó la responsabilidad civil de Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán tras la retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

Durante las audiencias en Miami, el jurado escuchó a sobrevivientes, periodistas, familiares, antiguos integrantes de organismos de seguridad del Estado y al propio Plazas Vega. La defensa del oficial retirado argumentó que no existían pruebas directas que lo vincularan con la tortura o la muerte del magistrado, posición que prevaleció ante el jurado.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la absolución, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes sociales para reconocer que el juzgado estadounidense hizo justicia al determinar la inocencia de Plazas Vega por hechos relacionados con el Palacio de Justicia.

Abelardo de la Espriella felicitó al general retirado tras la decisión a su favor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Se hizo justicia con un héroe de la Patria. ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅”, escribió en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que De la Espriella demuestra su simpatía por Plazas Vega. Previo al juicio en Estados Unidos, el líder del movimiento político Defensores de la Patria solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, evaluar la situación legal del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega para ofrecerle acompañamiento estatal en el proceso judicial que enfrenta en ese país.

PUBLICIDAD

El primer mandatario defendió a Plazas Vega, a quien calificó como un “héroe de la Patria” por haber comandado la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985. La solicitud fue divulgada a través de su cuenta oficial en X.

“La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país. Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo”, manifestó Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Las primeras declaraciones del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega tras ser absuelto

Luego de la decisión, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega sostuvo en rueda de prensa que las familias de los afectados deben reorientar las investigaciones contra los verdaderos responsables - crédito Colprensa

Luego de la decisión, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega sostuvo en rueda de prensa que las familias de los afectados deben reorientar las investigaciones contra los verdaderos responsables.

“La justicia de los Estados Unidos me ha absuelto por unanimidad en este caso de la muerte del exmagistrado Carlos Alonso Urán. A la familia Urán quiero decirles que entiendo su tragedia, pero les pido que reorienten su investigación y sus dolores hacia los verdaderos asesinos de su padre. Esa es una muerte que yo lamento, que lamento como las muertes de todos los colombianos a manos de terroristas, especialmente del M-19”, dijo el coronel (r) Plazas Vega.

PUBLICIDAD

Camilo Plazas, hijo del exmilitar, afirmó que: “Esa ley está creada para brindar seguridad jurídica en países con dictaduras y personas que se enriquecen alrededor de torturas y de asesinatos extrajudiciales. Esta ley se creó para esa gente, pues no pueden venir aquí a intentar escudarse o esconderse, algo que no tiene nada que ver con mi papá, que salió del país cuando fue absuelto por problemas de seguridad muy graves”.