Lili Pink denunció que la Fiscalía incautó bienes que no tendrían que ver con la marca como “medida de retaliación”

La respuesta de los abogados defensores se conoció después de que el 16 de septiembre la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 45 inmuebles adicionales de la marca de ropa femenina - créditos Fiscalía | Dian / sitio web

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La defensa de Lili Pink afirmó que la Fiscalía General de la Nación impuso nuevas medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según sostiene, no guardan relación con la marca e incluso fueron adquiridos antes de su creación.

Los abogados de la empresa calificaron la decisión como una “medida de retaliación” y anunciaron que acudirán a las instancias legales para controvertirla.

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El pronunciamiento emitido la mañana del viernes 18 de septiembre fue firmado por Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, quienes representan a la compañía en los procesos judiciales en curso.

En el comunicado, la defensa cuestionó el alcance de las actuaciones patrimoniales y señaló que afectan activos que, a su juicio, no deberían hacer parte de la investigación.

La defensa de Lili Pink aseguró que los bienes afectados serían anteriores a la existencia de la marca, circunstancia que, según su postura, excluiría una relación con las actividades bajo investigación.

La Fiscalía notificó que estas medidas tiene miras a extinción de dominio, según avance el proceso - crédito Fiscalía

Abogados que representan a Lili Pink sostienen que las medidas tienen un efecto confiscatorio

En su comunicado, los representantes legales afirmaron que las nuevas medidas patrimoniales tienen efectos confiscatorios y comprometen inversión extranjera realizada en Colombia.

“La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia”, indicaron los abogados en el documento.

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También señalaron que “estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”.

La defensa recordó decisiones judiciales previas dentro del proceso

Los abogados de Lili Pink afirmaron que cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios dentro de la investigación.

Además, aseguraron que otro juez negó una medida de aseguramiento al concluir que la sustentación expuesta por la Fiscalía era insuficiente.

“Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales”, señalaron los representantes de la compañía.

En la parte final del comunicado, los juristas plantearon que no hay avances conocidos en denuncias relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas decomisadas.

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Los abogados sostuvieron que, mientras se anuncian medidas contra Lili Pink, continúan pendientes esas denuncias.

“La defensa acudirá a todas las instancias legales necesarias para impedir que los titulares sustituyan las pruebas y el debate ante los jueces”, concluyeron los apoderados de la compañía.