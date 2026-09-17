Colombia

Gustavo Bolívar cambió el tono político para promocionar las más de 3.000 vacantes de la Procuraduría: “Es seguro y transparente”

El exdirector de Prosperidad Social detalló que los aspirantes deben seleccionar un cargo, pagar los derechos de participación y cargar los documentos exigidos

- crédito Catalina Olaya/Colprensa - Gustavo Bolívar/Facebook
Gustavo Bolívar apoyó el concurso por mérito que abrió la Procuraduría con más de 3.000 vacantes - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Gustavo Bolívar/Facebook
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El exdirector de Prosperidad Social, exsenador y guionista Gustavo Bolívar dejó a un lado su postura opositora del actual Gobierno nacional y promovió la convocatoria pública abierta por la Procuraduría General de la Nación para proveer 3.052 vacantes definitivas de carrera administrativa a nivel nacional.

A través de un hilo de publicaciones en sus redes sociales, el exfuncionario detalló las condiciones, los costos y las fases del concurso denominado Mérito Construyendo Excelencia, invitando a la ciudadanía a formalizar su postulación antes del cierre de inscripciones programado para el viernes 18 de septiembre de 2026.

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En tres mensajes compartidos en su cuenta oficial de la red social X, Gustavo Bolívar se dirigió inicialmente a la población en busca de empleo para informar sobre la disponibilidad de los puestos de trabajo dentro del Ministerio Público y los plazos habilitados en la plataforma digital.

“¿Desempleados? La Procuraduría General de la Nación convoca a concurso abierto de méritos para suplir 3000 vacantes de nivel administrativo en todo el país. Las inscripciones y pago de derechos (PIN) hasta el viernes 18/Sep”, escribió Bolívar en su primera publicación.

Ilustración en acuarela de una mujer con un currículum frente a banderas de Colombia y el símbolo de la Procuraduría General de la Nación.
La convocatoria incluye empleos de los niveles operativo, técnico, administrativo, profesional, asesor y ejecutivo. La oferta contempla perfiles y funciones diferentes dentro de la estructura de la Procuraduría - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su segundo pronunciamiento, el excongresista explicó la variedad de profesiones y oficios requeridos por la institución, al tiempo que respaldó la transparencia del proceso de selección y de los exámenes de conocimiento que deberán presentar los candidatos habilitados.

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“Los cargos van desde conductor, secretarias, comunicadores, abogados, etc., hasta jefe tomador de decisión. La dinámica consiste en que uno compra el pin y se presenta a un solo cargo en la página; ahí mismo tiene que subir sus documentos. Después, si cumple los requisitos, viene un examen de conocimientos que es diseñado por una universidad (por lo general pública). Este proceso es seguro y transparente”, escribió el líder.

Gustavo Bolívar invitó a las personas que buscan trabajo a conocer la convocatoria y completar el proceso de inscripción antes del 18 de septiembre de 2026 - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar invitó a las personas que buscan trabajo a conocer la convocatoria y completar el proceso de inscripción antes del 18 de septiembre de 2026 - crédito @GustavoBolivar/X

El exdirector de Prosperidad Social agregó en ese post que dice lo siguiente: “El examen tiene dificultad media/alta y es de respuesta múltiple. Las preguntas están diseñadas específicamente para los conocimientos que exige el cargo”.

En su tercer mensaje público, Bolívar precisó las tarifas aprobadas por la entidad para la compra del ‘cupo’ de participación y destacó las garantías de inclusión contempladas dentro de la convocatoria.

“El PIN cuesta para nivel operativo $58.400, para nivel profesional $87.550. Hay 215 plazas reservadas para personas con discapacidad y estas personas están exentas del pago del PIN. Anímense”, escribió el exsenador en X.

Los derechos de participación tienen un valor de $58.400 para los niveles operativo, técnico y administrativo, mientras que para los niveles profesional, asesor y ejecutivo el costo es de $87.550 - crédito @GustavoBolivar/X
Los derechos de participación tienen un valor de $58.400 para los niveles operativo, técnico y administrativo, mientras que para los niveles profesional, asesor y ejecutivo el costo es de $87.550 - crédito @GustavoBolivar/X

Procuraduría ofrece 3.052 vacantes de carrera administrativa

El concurso abierto de méritos organizado por la Procuraduría busca fortalecer la carrera administrativa dentro del órgano de control y proveer vacantes definitivas que actualmente se encuentran ocupadas mediante la modalidad de provisionalidad o por esquemas diferentes al concurso público.

La iniciativa responde a mandatos y decisiones judiciales que han ordenado garantizar que el acceso a los empleos del Estado se realice bajo los principios constitucionales de mérito, igualdad y transparencia.

La oferta laboral abarca puestos de trabajo distribuidos en los niveles operativo, técnico, administrativo, profesional, asesor y ejecutivo. De acuerdo con las bases de la convocatoria, las asignaciones salariales mensuales varían según la complejidad del empleo y el nivel jerárquico dentro de la planta de personal, comenzando en montos cercanos a los $3 millones para cargos del nivel operativo y alcanzando cifras que superan los $18 millones para empleos directivos o de alta asesoría.

Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben cancelar los derechos de participación correspondientes. El costo establecido para los niveles operativo, técnico y administrativo es de $58.400, mientras que para los niveles profesional, asesor y ejecutivo el valor asciende a $87.550 -tal como mencionó Gustavo Bolívar-.

Fila de personas vistas de espalda con ropa formal y carpetas en las manos frente a la entrada de vidrio de un edificio alto.
Los candidatos que cumplan los requisitos mínimos deberán presentar pruebas escritas. Estas incluyen una evaluación de competencias funcionales, de carácter eliminatorio, y otra de competencias comportamentales, con finalidad clasificatoria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El procedimiento para los aspirantes inicia con el registro en la plataforma oficial, el pago del PIN y la carga digital de los documentos académicos y laborales. Posteriormente, el Ministerio Público adelantará la fase de Verificación de Requisitos Mínimos (VRM), una etapa de carácter eliminatorio que evalúa el cumplimiento de las condiciones exigidas para cada puesto.

Los candidatos que superen la revisión documental avanzarán a las pruebas escritas, las cuales incluyen evaluaciones de competencias funcionales con carácter eliminatorio y pruebas comportamentales clasificatorias.

Por último, el organismo de control realizará la valoración de antecedentes para otorgar puntajes adicionales y conformar las listas finales de elegibles que permitirán efectuar los nombramientos en periodo de prueba.

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