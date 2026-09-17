En el Mundial Femenino Sub-20, Colombia le ganó a Polonia y quedó entre las ocho mejores selecciones del mundo: Nigeria será la próxima rival en los cuartos de final

La selección Colombia Femenina fue cuarta del mundo en el Mundial de 2010 - crédito FCF

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La selección Colombia clasificó por cuarta vez a los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, manteniendo vigente su racha de llegar hasta esta instancia en todas las ediciones que disputó del torneo juvenil.

En Polonia 2026 dejó por fuera a la selección anfitriona, tras un agónico gol al minuto 88 tras el gol en propia puerta de Martyna Bartczak. Aunque Polonia tuvo mayor posesión de la pelota y pisó más el área rival, las colombianas en los últimos minutos del partido aumentaron la presión situando el bloque a una mediana altura en el campo de juego.

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Esto permitió que las dirigidas por Carlos Paniagua recuperaran un balón durante la transición de defensa a ataque de las polacas. Mariana Silva fue quien atacó el espacio por la banda izquierda y, una vez que pisó el área, buscó el centro, con la buena fortuna de que Bartczak, intentando bloquear la acción, haría que el balón tomara altura y superara a la guardameta.

El próximo partido de la selección Colombia será el domingo 20 de septiembre a las 8:00 a. m. en el estadio Municipal LKS Lodz ante Nigeria. Este fue el mismo escenario en el que Colombia disputó sus tres partidos de la fase de grupos, donde cosechó una victoria (3-1 vs. Costa Rica); un empate (0-0 vs. Portugal) y una derrota 3-0 contra Corea del Norte, las vigentes campeonas.

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