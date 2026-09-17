Colombia

María Fernanda Cabal se refirió nuevamente a la traición de Miguel Polo Polo al apoyar a Abelardo de la Espriella: “La ingratitud duele”

La ruptura entre la exsenadora y el exrepresentante se consolidó durante la campaña presidencial, cuando Polo Polo expresó su respaldo al hoy mandatario y Cabal buscó, sin éxito, afianzar su aspiración dentro del Centro Democrático

Miguel Polo Polo - María Fernanda Cabal
Miguel Polo Polo destapó en su momento los motivos por los cuales terminó alejándose de la que era su gran amiga, María Fernanda Cabal - crédito Colprensa
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Pese a que ha querido pasar la página y superar lo que ella llamó un episodio de ‘traición’ por parte de uno de sus viejos aliados políticos, la exsenadora María Fernanda Cabal causó revuelo por sus recientes declaraciones sobre Miguel Polo Polo: al que aún le cuestiona la “ingratitud” y la “deslealtad”con la que, según ella, se refiere a la ayuda que recibió de su parte.

En diálogo con Piso 8, del comediante e imitador Jhovanoty, Cabal indicó que en la política esta clase de situaciones son más comunes de lo que se cree y se refirió, una vez más, a alianza que ayudó a llevar al exrepresentante a la Cámara al legislativo, pero que se quebró durante la campaña presidencial; pues Polo Polo prefirió apoyar la campaña del presidente Abelardo de la Espriella.

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“Me da pereza, es un tema superado en su vida”, afirmó Cabal cuando intentó evadir el tema, aunque poco a poco fue soltándose y habló de cómo su vínculo personal y político con el excongresista sucreño se fue desgastando. A tal punto de afirmar que no quería “darle pie” a su interlocutor para que hiciera nuevos señalamientos en su contra, que han causado controversia.

María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo se encontraron en un restaurante en Bogotá - crédito red social X
Antes de oficializar su aspiración presidencial, Abelardo de la Espriella compartía con María Fernanda Cabal, en reuniones en las que estaba presente Miguel Polo Polo - crédito @MiguelPoloP/X

Cabal comparó la ruptura con Polo Polo con una infidelidad: “¿Te ha puesto los cachos?"

Ante una pregunta sobre el cambio en la relación con el exrepresentante, Cabal recurrió a una comparación personal. “¿Vos has tenido un novio que has querido y después te ha puesto los cachos?”, expresó la exsenadora, que con ello dio algunas luces sobre el impacto que le causó esta separación, que ha estado en boca del país político, pues a ambos se les veía cercanos.

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De esta manera, la vallecaucana sostuvo que esa experiencia va más allá de este personaje y se repite en el ámbito público con relativa frecuencia cuando existen intereses políticos. “Cualquiera puede decir lo que sea, me ha pasado, porque en política es todavía más horrible, porque en política hay muchas más manifestaciones de deslealtad”, dijo la excongresista.

En esa misma línea, la mujer -que dijo haber llegado a sus 60 años de vida- sostuvo que las oportunidades son escasas en Colombia y habló de la responsabilidad de los que acceden a ellas. “Cuando usted tiene esa oportunidad, usted tiene que ser grande. Crecer”, señaló Cabal al citado espacio digital, en la que sacó pecho por la labor que, según ella, ha hecho por los territorios.

Mafe Cabal y Miguel Polo Polo
Las postales en el Congreso entre María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo eran, por demás, frecuentes - crédito @MariaFdaCabal/X

Y es que durante la conversación, también se refirió a labores con comunidades empobrecidas y denunció la actuación de organizaciones no gubernamentales. Y denunció cómo algunas se quedan con recursos de donaciones internacionales, “lavándole la cara a los terroristas”, mientras los líderes que considera verdaderos son asesinados, en una situación que se ha agravado.

Por último, la exsenadora dijo que no juzgará las decisiones de Polo Polo porque no conoce sus circunstancias personales. “Él escogió hacer lo que hace y está feliz. Chévere. Pero la ingratitud duele”, concluyó Cabal, que una vez más expresó lo que para ella es una decepción en su vida política, con miras a su futura aspiración presidencial, pues quiere ser candidata en 2030.

¿Por qué se pelearon Cabal y Polo Polo? Esto dijo el exrepresentante

Este distanciamiento, de acuerdo con lo que reveló en su momento Polo Polo, empezó a gestarse en 2023, cuando el excongresista enfrentó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por presuntos cobros irregulares a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo. El Consejo de Estado descartó esas acusaciones al fallar a favor del entonces congresista.

Miguel Polo Polo lanzó duros dardos contra María Fernanda Cabal
Como si no fueran suficientes sus mensajes anteriores, el exrepresentante Miguel Polo Polo lanzó el pasado 2 de septiembre duros dardos contra María Fernanda Cabal - crédito @MiguelPoloP/X

A través de sus redes sociales, el sucreño sostuvo que una persona del entorno de Cabal llegó a su equipo por recomendación de la exsenadora. Según su versión, despidió a esa integrante por presuntas irregularidades y luego esa persona se alió con sectores de oposición para promover las acciones judiciales en su contra; que a su juicio amenazaron con traerle líos ante las altas cortes.

Asimismo, el exrepresentante también recriminó a Cabal por no haberle ofrecido un respaldo contundente durante ese proceso, en un cruce de declaraciones y mensajes en el que la exsenadora lo calificó en su momento de “muy malagradecido” y Polo Polo la llamó “monotemática”; al insistir en sus entrevistas de cómo se dio la separación política entre ambos.

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