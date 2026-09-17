Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 17 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 3.593,47 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 4,17% en comparación con el precio de cierre anterior de 3.449,6 pesos colombianos, según datos de <i>Dow Jones</i>.

En la última semana, los euros experimentaron un avance de 3,29, mientras que su evolución interanual muestra una descenso del -14,97%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en el último día. La volatilidad actual del 37,88% es significativamente superior a la volatilidad de referencia del 22,51%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Los analistas arbitrales también tienen una opinión dividida al respecto de la jugada que impidió el empate parcial del conjunto local en el duelo de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

La Amarilla clasificó a la fase final como una de las mejores terceras del campeonato y ahora deberá medirse a las anfitrionas por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

El volante de la selección Colombia fue una de las grandes figuras en el equipo dirigido por el técnico argentino Eduardo Domínguez

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

Al menos 17 venezolanos fueron expulsados de Medellín por cometer delitos en la capital antioqueña, anunció el alcalde Federico Gutiérrez: “Aquí manda la ley”

El alcalde de la capital antioqueña sostuvo que los 17 ciudadanos habían sido vinculados con hurtos, delitos relacionados con estupefacientes, porte de armas blancas y riña

Al menos 17 venezolanos fueron expulsados de Medellín por cometer delitos en la capital antioqueña, anunció el alcalde Federico Gutiérrez: “Aquí manda la ley”

Hijo de Jorge Barón celebró decisión de un juez sobre tutela por llamar “miserables y desechables” a habitantes de la calle: “Yo no me voy a callar”

Jorge Barón jr., que tendría aspiraciones de participar en las elecciones regionales de 2027, volvió a encender las redes sociales por su fuerte reacción frente a la reciente la determinación judicial, de la que salió bien librado

Hijo de Jorge Barón celebró decisión de un juez sobre tutela por llamar “miserables y desechables” a habitantes de la calle: “Yo no me voy a callar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

El actor Biassini Segura respondió a video con supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija y anunció acciones legales: “Nuestra relación es sana”

Yina Calderón le advirtió a ‘El Agropecuario’ que no repita su error en ‘Stream Fighters 5′: “No se vaya a retirar”

J Balvin y Valentina Ferrer: estas fueron sus últimas publicaciones juntos en redes sociales antes de confirmarse su separación

Juanpis González no perdonó a Karina García por sus comentarios sobre perros criollos y le lanzó duros calificativos: “No tiene original ni el pelo”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

Deportes

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Esta es la regla que aplicó el árbitro para invalidar el gol de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional en el debut de James Rodríguez

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: siga aquí el partido de la Tricolor en los octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Kevin Castaño clasificó a semifinales de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro y se burló del Santos de Neymar en la celebración: “Estamos juntos”

Debut de James Rodríguez con Atlético Nacional en Bogotá se empañó con críticas hacia el arbitraje: “Dimayor Verdolaga”

El ciclista colombiano Sergio Higuita cambiará de equipo para la temporada 2027: correrá junto a Fernando Gaviria en el Caja Rural Seguros