Colombia

Hijo de Jorge Barón celebró decisión de un juez sobre tutela por llamar “miserables y desechables” a habitantes de la calle: “Yo no me voy a callar”

Jorge Barón jr., que tendría aspiraciones de participar en las elecciones regionales de 2027, volvió a encender las redes sociales por su fuerte reacción frente a la reciente la determinación judicial, de la que salió bien librado

Según el heredero del prestigioso presentador de televisión, lo quisieron silenciar con una acción tutela por sus palabras por la indigencia en Bogotá, pero la justicia falló a su favor - crédito @jorgebaronjr/Instagram

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Un despacho judicial declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador de televisión Jorge Barón y que buscaría abrirse paso en el espectro político nacional con lo que sería una eventual aspiración al Concejo de Bogotá. Barón junior, como es conocido en redes sociales, no tardó en reaccionar frente a este suceso.

La decisión concluyó que este recurso judicial, que se originó por las declaraciones públicas emitidas por el joven en redes sociales por el joven estudiante de Ciencia Política, no es el mecanismo idóneo para hacer un reclamo frente a lo dicho por Barón, que tuvo, según el accionante, términos desobligantes contra los habitantes de la calle en la capital de la República por un episodio personal.

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“Mientras los zurdos hacen show, nosotros ganamos con la ley, con hechos y con resultados”, expresó Barón jr., que argumentó que la presentación de estos recursos afecta el acceso de otros ciudadanos a los tribunales. “Se está congestionando el sistema judicial con este tipo de vainas y gente que realmente necesita que se le resarzan sus derechos”, agregó el influenciador político.

Jorge Eduardo Barón es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que ha dicho que comulga con sus ideales - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Eduardo Barón es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que ha dicho que comulga con sus ideales - crédito @JorgeEBaron/X

¿Quién buscó llevar a Jorge Barón jr. ante la justicia?

La acción legal fue presentada por John Alexander Guevara Hernández, ciudadano que acudió a la justicia tras la difusión de pronunciamientos de Barón que generaron controversia en entornos digitales. Sin embargo, la declaración de improcedencia se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos mínimos previstos por la norma, para el que existirían otros canales válidos.

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En respuesta al fallo, el hijo del reconocido presentador expresó que la exposición mediática alcanzada en los últimos meses ha estado acompañada de mensajes de odio e intimidaciones. A pesar de estas situaciones, agregó que mantendrá su presencia en el debate público y su estilo de opinión enfocado en la adopción de medidas drásticas contra la delincuencia en Bogotá.

Jorge Eduardo Barón aseguró que no generalizó al hacer críticas a los habitantes de calle, a los que llamó "desechables". Dijo que se refirió a quienes cometen delitos - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Eduardo Barón aseguró que no generalizó al hacer críticas a los habitantes de calle, a los que llamó "desechables". Dijo que se refirió a quienes cometen delitos - crédito @JorgeEBaron/X

“Me han llegado un montón de amenazas y yo les voy a decir una cosa: yo no me voy a callar. Al bandido toca darle mano dura y al vulnerable hay que ayudar”, sostuvo el joven, que instó al accionante a no presentar recursos de impugnación, aunque reconoció que dicha facultad forma parte de las garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano.

En ese sentido, insistió en la gravedad de los señalamientos. “Me han amenazado de muerte, insultado, calumniado y hasta han interpuesto una tutela en mi contra. Ganamos la primera batalla frente a una acción que, en mi opinión, buscaba politizar la justicia”, señaló el creador de contenido, que con ello continuará con sus publicaciones en las plataformas digitales.

Es oportuno destacar que la resolución no constituyó un juzgamiento de fondo sobre la veracidad, validez moral o idoneidad de las afirmaciones de Barón, sino una delimitación sobre la vía procesal utilizada: en este caso la acción de tutela. Así quedó expuesto en varios de los apartes de la sección resolutiva del auto, que a juicio del influenciador estarían sobrecargando la justicia.

La publicación de Jorge Eduardo Barón sobre un intento de robo en el centro de Bogotá desató una fuerte reacción en redes sociales, luego de que calificara a los habitantes de calle como “personas desechables” y “miserables”, lo que generó acusaciones de clasismo y aporofobia, así como un intenso debate sobre seguridad y discriminación en la ciudad - crédito @JorgeEBaron / X

¿Qué dijo Jorge Barón jr. sobre los habitantes de calle?

El pasado 26 agosto, Jorge Eduardo Barón, como es su nombre de pila, difundió un video en sus redes sociales luego de denunciar un presunto intento de asalto con arma blanca en el centro de Bogotá, atribuido a un habitante de calle. Ante esta pieza audiovisual, las declaraciones pronunciadas por el estudiante provocaron el rechazo de diversos sectores.

“Bogotá necesita mano dura, que necesitamos controlar esa situación de habitantes de calle. Ellos son personas desechables, miserables, que no le aportan nada a la sociedad, que están en un estado de drogadicción sin precedentes y que la administración pública tiene que hacer algo”, fue la afirmación del joven político que causó indignación generalizada en las redes sociales.

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