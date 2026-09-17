Colombia

El Pacto Histórico abrió convocatoria masiva para todos los mayores de 14 años que quieran afiliarse y participar en las elecciones regionales del 2027: “Somos millones”

La exsenadora María José Pizarro afirmó que la convocatoria está abierta para toda la ciudadanía, incluyendo a los colombianos en el exterior

El Pacto Histórico busca sumar militantes en Colombia y entre la diáspora - crédito @PizarroMariaJo/X

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La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, anunció en un video publicado en X el inicio de una campaña de afiliación masiva al movimiento político, con el objetivo de ampliar su base militante antes de las próximas elecciones regionales en Colombia.

Pizarro sostuvo que la iniciativa está dirigida a ciudadanos dentro y fuera del país.

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Según explicó, podrán inscribirse personas mayores de 14 años a través de un formulario digital, sin necesidad de pertenecer a alguno de los sectores que dieron origen a la coalición.

“Arrancamos la afiliación masiva al Pacto Histórico”, afirmó la dirigente en el mensaje difundido en redes sociales. La convocatoria plantea sumar nuevos miembros a las decisiones internas, los debates políticos y la organización en los territorios.

María José Pizarro lanzó una afiliación masiva al Pacto Histórico antes de las regionales - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro lanzó una afiliación masiva al Pacto Histórico antes de las regionales - crédito @PizarroMariaJo/X

El movimiento busca convertir sus votos en una estructura de afiliados

La excongresista presentó la afiliación como una etapa posterior al proceso de convergencia entre partidos, colectivos y organizaciones sociales de izquierda y sectores progresistas. En su intervención, señaló que el acuerdo entre esas agrupaciones requirió años de conversaciones y construcción de confianza.

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Pizarro afirmó que el proceso comenzó hace cerca de tres años, cuando distintas fuerzas políticas intentaron constituir un espacio común. “Unir décadas de historias distintas no es tarea fácil”, expresó al referirse a las diferencias que existían entre los grupos que integran el proyecto.

De acuerdo con su declaración, desde el 3 de diciembre de 2025 funciona el partido político único bajo la denominación Movimiento Político Pacto Histórico, con personería jurídica. Esa estructura reúne organizaciones sociales, partidos con trayectoria, colectivos y militancias que participaron de la alianza electoral.

La dirigente aseguró que la nueva etapa pretende trasladar el respaldo recibido en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas a una organización con presencia local. “13 millones de votos se tienen que traducir en millones de afiliaciones”, planteó en el video.

María José Pizarro señaló que el Pacto Histórico, prevé recurrir a consultas internas para elegir postulantes regionales - crédito María José Pizarro/Prensa - @PactoCol/X
María José Pizarro señaló que el Pacto Histórico, prevé recurrir a consultas internas para elegir postulantes regionales - crédito María José Pizarro/Prensa - @PactoCol/X

El llamado ocurre en un momento en que las fuerzas políticas colombianas preparan sus estrategias para las elecciones regionales. Pizarro sostuvo que la afiliación permitirá reforzar el trabajo en las zonas del país y ampliar la participación de simpatizantes que no integraron las agrupaciones fundadoras.

Podrán afiliarse mayores de 14 años y colombianos en el exterior

La invitación difundida por María José Pizarro establece tres pasos para formalizar la inscripción. El primero consiste en ingresar al enlace habilitado para la afiliación; el segundo, completar un formulario con datos personales y de ubicación; el tercero, confirmar el registro para participar en la actividad del movimiento.

La exsenadora indicó que el mecanismo estará disponible desde teléfonos celulares y que no habrá una exigencia de militancia previa. “El Pacto Histórico es de la gente”, señaló al convocar a quienes no se identifican con una corriente interna determinada.

También dirigió un mensaje a los colombianos que residen en otros países. “La diáspora también es Pacto Histórico”, afirmó, con la intención de incorporar a ese sector a la estructura partidaria y a sus discusiones organizativas.

La senadora María José Pizarro realizará el lanzamiento de su campaña presidencial el 15 de agosto en Barranquilla - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro afirmó que el Pacto Histórico definirá candidaturas mediante consultas - crédito @PizarroMariaJo/X

Durante su intervención, Pizarro definió la unidad como uno de los resultados del proceso de articulación entre sectores de izquierda y progresistas. A la vez, ubicó como objetivo la consolidación de una fuerza política de alcance nacional, con capacidad para disputar los gobiernos regionales.

La exdirigente vinculó esa meta con la defensa de los territorios y de las comunidades frente a lo que calificó como amenazas de autoritarismo, pérdida de soberanía, violencia y corrupción. Esas definiciones formaron parte del argumento político con el que pidió ampliar el número de afiliados.

Pizarro afirmó que las candidaturas se definirán mediante consultas

En la parte final de su mensaje, la exsenadora respondió a las dudas que, según dijo, existen sobre el mecanismo para seleccionar candidaturas. Pizarro afirmó que el Pacto Histórico nació con el compromiso de elegir a sus representantes a través de consultas internas.

“Vamos a las consultas para ganar el poder regional”, expresó. Añadió que los artículos 31 y 34 del movimiento establecen ese procedimiento para definir postulaciones.

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