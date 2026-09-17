Este es el barrio de Colombia que es uno de los 10 “más cool” del mundo, según la revista Time Out: no queda en Medellín

La reseña de Chapinero Alto ubicó al barrio entre la carrera Séptima y los Cerros Orientales de Bogotá - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

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Chapinero Alto quedó séptimo en la selección de los mejores barrios del mundo elaborada por Time Out para 2026. El sector bogotano fue incluido entre 40 zonas urbanas que la guía y revista global de cultura, entretenimiento, gastronomía y turismo consideró atractivas por su vida cotidiana.

La clasificación, publicada el miércoles 16 de septiembre, cumple nueve años de evaluar barrios de distintas ciudades. El primer puesto fue para Jongno 3-ga, en Seúl, Corea del Sur.

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El barrio ubicado entre la carrera Séptima y los Cerros Orientales de Bogotá obtuvo el séptimo lugar por una combinación de propuestas gastronómicas, espacios creativos, comercios independientes y una comunidad diversa, según la reseña de la periodista Anastasia Moloney publicada por Time Out.

La autora describió a Chapinero Alto como una zona de unas 16 cuadras con montañas boscosas como fondo permanente. También destacó una atmósfera cercana a la de un pueblo, pese a su ubicación dentro de la capital colombiana.

Chapinero Alto, en Bogotá, ocupó el séptimo lugar del ranking de mejores barrios del mundo de Time Out para 2026 - crédito Google Maps

Moloney señaló que la elevación del sector, sobre los Cerros Orientales, ofrece una alternativa frente al tráfico que atraviesa otras zonas de Bogotá. A su juicio, el barrio permite sentarse a comer, tomar café o beber vino en terrazas con vista hacia la ciudad.

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La reseña también puso el foco en las tiendas de ropa alternativa, las librerías conceptuales y los anticuarios de estilo vintage. Esa oferta convive con galerías y negocios dirigidos a públicos diversos.

Para la periodista, Chapinero Alto tiene un espíritu progresista. En ese retrato incluyó a la población LGBT+, a artistas locales, expatriados, nómadas digitales y estudiantes que frecuentan el sector.

La publicación lo definió como el “hogar de la mayor comunidad gay de Bogotá”. La frase formó parte de una descripción que vinculó al barrio con una generación joven y con actividades culturales que se desarrollan en sus calles.

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Las calles reúnen construcciones de distintas épocas

Uno de los aspectos que Moloney resaltó ante Time Out fue el contraste arquitectónico de Chapinero Alto. La periodista observó una mezcla de edificaciones que representa distintas etapas del crecimiento urbano de la ciudad.

La guía de Time Out señaló que Chapinero Alto ofrece restaurantes, cafés, terrazas, librerías conceptuales, anticuarios y tiendas de ropa alternativa- crédito Google Maps

En esa convivencia incluyó “mansiones de ladrillo estilo Tudor”, viviendas bajas de la década de 1970 y apartamentos modernos tipo loft. El paisaje del barrio no responde a un solo patrón constructivo.

La diversidad de sus edificios acompaña una oferta comercial enfocada en el diseño, el arte y la gastronomía. La reseña presenta al sector como un lugar para recorrer a pie durante buena parte del día.

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La guía de la revista propuso un recorrido que empieza en Diosa Café. Allí recomendó pedir café colombiano o chai, dentro de una cafetería de especialidad conocida por sus amasijos tradicionales y sus tés artesanales.

El itinerario continúa con la visita a galerías de arte independiente. La sugerencia apunta a conocer el trabajo de talentos locales antes de pasar por Átiko, una tienda destacada en el texto por su propuesta de moda atemporal.

¿Cuál es el recorrido?

La parada gastronómica sugerida por Moloney incluye la chocolatería de Metkalü, un mercado consciente de productos orgánicos. La propuesta también contempla caminar por los alrededores de la Universidad de La Salle.

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El plan prevé un brunch vespertino antes del cierre de la jornada. La selección de sitios combina cafés, tiendas, arte y opciones para comer sin salir del área reseñada.

El final del recorrido está pensado para la tarde. La periodista sugirió aprovechar los últimos rayos del sol andino, que, según escribió, se pone cerca de las 18.00 todos los días.

La experiencia termina en Franc, un espacio que reúne gastronomía, arte y música en vivo. El local aparece como la recomendación para tomar un cóctel después de recorrer el barrio.

La autora sostuvo que Bogotá puede visitarse en cualquier mes, ya que la ciudad no tiene estaciones como las de otros países. La excepción que planteó fue abril, un período que identificó por las lluvias.

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