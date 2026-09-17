Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió al alza tras el incremento de tasas de la Reserva Federal de EE. UU., se cotiza en $3.142,99

El dólar en Colombia abrió el 17 de septiembre de 2026 en $3.124,77, con una baja de $3,69 frente a la TRM - crédito Gary Cameron/Reuters

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El dólar en Colombia abrió el jueves 17 de septiembre de 2026 en $3.142,99, un incremento de $14,53 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), después de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevara sus tasas de interés y anticipara nuevos incrementos.

La decisión fortaleció a la moneda estadounidense en los mercados globales, en los que se mantuvo cerca de su máximo de siete semanas.

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La jornada mantiene una tasa promedio de $3.132,77 y un máximo de 3.142,99. Con corte a las 8:50 a. m. las operaciones sumaron USD 32,595 millones, según lo publicado por el Banco de la República.

La TRM oficial se ubicó en $3.128,46 por dólar, un aumento de $28,01 respecto de los $3.100,45 vigentes el miércoles 16 de septiembre. Durante dicha jornada, el mercado colombiano había terminado cerca de $3.123, tras iniciar alrededor de $3.110.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,59%, aunque su evolución interanual muestra una significativa bajada del -17,03%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al peso colombiano en los últimos cinco días, reflejando un aumento sostenido en su valor. En cuanto a la volatilidad, actualmente se sitúa en 7,35%, por debajo de la volatilidad de referencia de 13,54%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el tipo de cambio.

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La Reserva Federal y el petróleo, los factores detrás de la cotización

La Reserva Federal elevó su tasa de interés a un rango de 3,75% a 4,00% y sostuvo la demanda global de dólares - crédito Kevin Lamarque/Reuters

La Reserva Federal subió su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales y la dejó en un rango de 3,75% a 4,00%. La posibilidad de nuevos incrementos volvió más atractivos los activos denominados en dólares y sostuvo la demanda por la divisa.

El dólar se mantenía en máximos de siete semanas a escala internacional, mientras los operadores aguardaban las decisiones de los bancos centrales de Reino Unido y Japón frente a las presiones inflacionarias.

Por su parte, el petróleo Brent descendía hacia USD 104 por barril, luego de haber superado los USD 108 días antes. Para Colombia, una baja del crudo reduce el respaldo que reciben los ingresos en dólares por las exportaciones petroleras y puede debilitar al peso.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que la cotización recuperó terreno tras varias jornadas alrededor de $3.100. “La moneda estadounidense recupera terreno justo cuando el mundo digiere una decisión clave de la Reserva Federal”, afirmó.

El dirigente estimó una apertura entre $3.120 y $3.140, con una oscilación posible durante la jornada entre $3.110 y $3.150. “Con más posibilidades de saltos rápidos que de una caída tranquila”, señaló.

Los niveles que podrían definir el cierre de la jornada

El dólar se mantuvo cerca de su máximo de siete semanas mientras el mercado esperaba decisiones de los bancos centrales de Reino Unido y Japón - Dado Ruvic/Reuters

El escenario previsto para el cierre se ubicaba entre $3.120 y $3.145. Una superación sostenida de los $3.150 podría extender el rebote de la divisa, mientras que un regreso por debajo de $3.110 mostraría la capacidad de resistencia del peso colombiano.

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“Con ese tablero, el escenario base para el cierre está entre $3.120 y $3.145. Si supera con fuerza los $3.150, el dólar podría extender el rebote. Si vuelve debajo de $3.110, el peso mostraría que todavía tiene capacidad de resistencia”, dijo el Suárez.

Pese al aumento diario de la referencia oficial, el dólar seguía por debajo de su valor al comienzo del mes. El 1 de septiembre, la TRM era de $3.213,97, una diferencia de $85,51 por dólar frente a la cotización vigente el 17 de septiembre.

Camilo Suárez, de Asoblokchain Colombia, señaló que el dólar recuperó terreno tras varias jornadas alrededor de $3.100 - crédito Mike Segar/Reuters

En una compra de USD 1.000, esa variación equivale a más de $85.000. Suárez recomendó dividir las compras de dólares en distintos momentos para quienes tengan viajes, adquisiciones internacionales o deudas en esa moneda, en lugar de concentrar toda la operación en una sola cotización.

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“¿Y esto qué significa para su bolsillo? Aunque la referencia de hoy sube, sigue bastante más barato que al comenzar septiembre. El primero del mes la TRM estaba en $3.213,97. Frente a los $3.128,46 de hoy, son $85,51 menos por dólar. En una compra de US$1.000, la diferencia supera los $85.000″, añadió el presidente de Asoblockchain Colombia.

“Si tiene un viaje, una compra internacional o una deuda en dólares, no mire únicamente el precio de hoy. Dividir la compra en momentos sigue siendo una forma sencilla de evitar apostar todo a una sola cotización”, concluyó Suárez.