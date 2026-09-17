Colombia

Brigitte Baptiste renunció a la rectoría de la Universidad Ean luego de siete años en el cargo: a esto se dedicará la académica

La académica permanecerá al frente de esa casa de estudios hasta el 30 de octubre y luego dirigirá una cátedra sobre ecología y emprendimiento

Brigitte Baptiste cuestiona el uso oportunista de la identidad de género en cargos públicos - crédito Colprensa
La rectora presentó su dimisión tras conducir durante siete años esa institución y pasará a desempeñarse como profesora emérita, a cargo de Ecología para el Emprendimiento - crédito Colprensa
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Brigitte Baptiste presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Ean y dejará el cargo el 30 de octubre de 2026, luego de siete años de gestión al frente de la institución, según informó la entidad este 17 de septiembre.

La Universidad Ean comunicó que Baptiste mantendrá sus funciones hasta esa fecha y que después continuará vinculada a la institución como profesora emérita. Además, asumirá la cátedra Ecología para el Emprendimiento, dedicada a abordar asuntos de educación, sostenibilidad e innovación.

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“La Universidad Ean informa que la doctora Brigitte Baptiste ha presentado su renuncia al cargo de rectora, función que desempeñará hasta el 30 de octubre de 2026, tras siete años de liderazgo al frente de la institución. Esta decisión marca una nueva etapa para la Universidad y en la visión de largo plazo definida por su Sala General y su Consejo Superior, orientada a continuar fortaleciendo el proyecto educativo de la Ean”, se lee en el comunciado.

Brigitte Baptiste - crédito suministrada
La Universidad Ean comunicó que Baptiste mantendrá sus funciones hasta esa fecha y que después continuará vinculada a la institución como profesora emérita - crédito suministrada

La salida forma parte de una nueva etapa institucional

La institución afirmó que la salida de la rectora forma parte de una etapa prevista en la visión de largo plazo aprobada por la Sala General y el Consejo Superior. El objetivo, indicó, es sostener y fortalecer el proyecto educativo de la universidad.

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Brigitte Baptiste llegó a la rectoría en 2019, un período en el que la universidad impulsó cambios en su oferta académica y sus estrategias de expansión regional, de acuerdo con el comunicado. La institución no divulgó indicadores sobre el crecimiento de la matrícula, el alcance territorial de esas acciones ni los recursos destinados a los programas mencionados.

“A partir de esta nueva etapa, Brigitte continuará vinculada a la Ean como Profesora Emérita y estará al frente de la cátedra Ecología para el Emprendimiento, desde donde seguirá aportando a la comunidad académica y al diálogo sobre los desafíos contemporáneos de la educación, la sostenibilidad, la innovación y el país”, indicó la institución.

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Brigitte Baptiste llegó a la rectoría en 2019, un período en el que la universidad impulsó cambios en su oferta académica y sus estrategias de expansión regional, de acuerdo con el comunicado- crédito Raúl Palacios/Colprensa

Dentro de los resultados atribuidos a su administración, la Ean incluyó Becas por Colombia, un programa orientado a crear oportunidades para jóvenes emprendedores. También mencionó el aumento de su presencia fuera de Bogotá y la ampliación de su comunidad estudiantil, aunque el documento no precisó cifras ni fechas sobre esos procesos.

La universidad no informó quién reemplazará a Baptiste

La Universidad Ean señaló además que el emprendimiento y la sostenibilidad ganaron espacio en la propuesta institucional durante los últimos siete años. En paralelo, aseguró que amplió los vínculos con empresas para ofrecer más alternativas a estudiantes y egresados. El comunicado no identificó las compañías involucradas ni detalló los acuerdos alcanzados.

“Entre los avances de estos años se encuentran la creación de nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores a través de Becas por Colombia, el fortalecimiento de la presencia regional y la ampliación de la comunidad estudiantil. Asimismo, el emprendimiento y la sostenibilidad se consolidaron como pilares de la propuesta de valor institucional, mientras se fortalecieron las alianzas con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de estudiantes y egresados”, afirmó.

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La Universidad Ean señaló además que el emprendimiento y la sostenibilidad ganaron espacio en la propuesta institucional durante los últimos siete años. - crédito Julian David Sierra/Colprensa

La institución agradeció a Baptiste por su trabajo en la Rectoría y destacó su participación en la ejecución de las prioridades definidas por sus órganos de gobierno. Su salida abre el proceso para definir quién la reemplazará en el cargo, aunque la universidad no informó cuándo anunciará a la próxima persona titular de la rectoría.

“La Universidad reconoce el trabajo realizado por Brigitte Baptiste durante su permanencia en la Rectoría y su aporte a la ejecución de las prioridades institucionales definidas por los órganos de gobierno. Su gestión se suma al legado eanista, construido sobre los principios y pilares que han guiado su evolución y fortalecimiento a lo largo del tiempo”, expresó la institución

Hasta el 30 de octubre, Baptiste conservará las responsabilidades propias de la rectoría universitaria.

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